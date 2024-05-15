Российских войск в Часовом Яре нет, - ОСГВ "Хортица"

По состоянию на сегодня, 15 мая 2024 года, вражеских войск в Часовом Яре Донецкой области нет, впрочем оккупанты продолжают штурмы в направлении города.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".

"Российских войск в Часовом Яре нет, Силы обороны контролируют город и его окрестности. Но оккупанты не оставляют попыток захватить господствующие высоты в районе Часова Яра для дальнейшего продвижения на Дружковку, Славянск, Краматорск", - сказал Волошин.

По его словам, российская армия активизировала артиллерийский огонь и сброс с дронов в окрестностях Часова Яра.

"Только за минувшие сутки там было зафиксировано 92 минометных и артиллерийских обстрела, на утро было зафиксировано девять вражеских штурмов противника", - уточнил он.

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Волошин также отметил, что противник сосредотачивает усилия для прорыва обороны ВСУ западнее Бахмута, для выхода на рубеж канала, овладения Часовым Яром и создания условий для продвижения на Краматорскую агломерацию.

"Однако пока оккупанты даже не смогли пересечь канал Северский Донец-Донбасс", - отметил спикер.

Ситуация в Часовом Яре

Ранее Волошин отмечал, что российские войска не прекращают штурмов Часова Яра в Донецкой области. Также сообщалось, что Часов Яр разрушен почти полностью, 679 человек остаются в городе и отказываются эвакуироваться.

Цензор.НЕТ информировал, что на Часовояровском направлении в Донецкой области оккупанты сосредоточили до 25 тысяч российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский в одном из интервью заявил, что оккупанты хотят захватить Часов Яр к 9 мая.