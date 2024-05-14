Враг продолжает штурмовать Часов Яр, город уничтожают артиллерией и КАБами, - ОСГВ "Хортица"
Российские войска не прекращают штурмов Часового Яра в Донецкой области.
Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас в Часовом Яру продолжаются активные боевые действия днем и ночью.
"Враг территориальных успехов за последние дни не имел. Он продолжает уничтожать Часов Яр артиллерией и КАБами, сбрасывая их на город и населенные пункты поблизости", - отметил спикер.
По словам Волошина, оккупанты пытаются захватить Часов Яр и его высоты, чтобы потом обстреливать Дружковку, Славянск и Краматорск.
Также, отметил спикер, массированных "мясных штурмов", как раньше, враг не проводит. Однако на штурмы бросают мобилизованных, бывших заключенных, одновременно берегут технику.
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Зате, в усіх призначенців Зеленського до ЦОВВ, є запис у трудовій книжці, щоб Українці їх і далі годували та утримували за те, що вони натворили в Україні і повтікали!! Бронювання їм, чи не бронювання, то таке… Держприкордонслужби може надати їх СПИСКАМИ…
Я це вже давно помітив - куди не приїде ЗЕ з Єрмаком , то на час їх перебування обстріли припиняються , хоча перед їх приїздом обстрілювали як завжди , а після від'їзда цієї парочки обстріли поновлюються ... так було в Бахмуті , в Херсоні , в Авдіївці ....
Ось тільки я не можу зрозуміти - чого так ? Або Орда дуже боїться нашого військового Вождя та з перляку припиняє стріляти АБО Орда поступає раціонально - нащо стріляти в Резидента та його ДАХ ?
Пресцентр Сирського цю фразу тепер копіпастити буде?
Тільки замість Часового Яру підставляти по ходу міста та села. Був Бахмут, була Авдіївка, тепер Вовчанськ... Все під контролем, кажете?
Хоч би хто заткнув той фонтан оптимізму у телемаразмофоні.
куда лаве ушло хз вообще