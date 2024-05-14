Враг продолжает штурмовать Часов Яр, город уничтожают артиллерией и КАБами, - ОСГВ "Хортица"

Российские войска не прекращают штурмов Часового Яра в Донецкой области.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас в Часовом Яру продолжаются активные боевые действия днем и ночью.

"Враг территориальных успехов за последние дни не имел. Он продолжает уничтожать Часов Яр артиллерией и КАБами, сбрасывая их на город и населенные пункты поблизости", - отметил спикер.

По словам Волошина, оккупанты пытаются захватить Часов Яр и его высоты, чтобы потом обстреливать Дружковку, Славянск и Краматорск.

Также, отметил спикер, массированных "мясных штурмов", как раньше, враг не проводит. Однако на штурмы бросают мобилизованных, бывших заключенных, одновременно берегут технику.

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