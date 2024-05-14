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Новости Война
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Враг продолжает штурмовать Часов Яр, город уничтожают артиллерией и КАБами, - ОСГВ "Хортица"

Атака на Часів Яр

Российские войска не прекращают штурмов Часового Яра в Донецкой области.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас в Часовом Яру продолжаются активные боевые действия днем и ночью.

"Враг территориальных успехов за последние дни не имел. Он продолжает уничтожать Часов Яр артиллерией и КАБами, сбрасывая их на город и населенные пункты поблизости", - отметил спикер.

По словам Волошина, оккупанты пытаются захватить Часов Яр и его высоты, чтобы потом обстреливать Дружковку, Славянск и Краматорск.

Также, отметил спикер, массированных "мясных штурмов", как раньше, враг не проводит. Однако на штурмы бросают мобилизованных, бывших заключенных, одновременно берегут технику.

Читайте: Часов Яр разрушен почти полностью, 679 человек остаются в городе и отказываются эвакуироваться

Автор: 

Часов Яр (322) Волошин Назар (99)


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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.05.2024 12:20 Ответить
Кривавим вийшов асфальт для Українців!!
Зате, в усіх призначенців Зеленського до ЦОВВ, є запис у трудовій книжці, щоб Українці їх і далі годували та утримували за те, що вони натворили в Україні і повтікали!! Бронювання їм, чи не бронювання, то таке… Держприкордонслужби може надати їх СПИСКАМИ…
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14.05.2024 12:21 Ответить
сосия це сатана
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14.05.2024 12:32 Ответить
Треба , щоб Військовий Вождь та Єрмак переїхали на деякий час мешкати в Часів Яр - одразу Орда перестане стріляти .

Я це вже давно помітив - куди не приїде ЗЕ з Єрмаком , то на час їх перебування обстріли припиняються , хоча перед їх приїздом обстрілювали як завжди , а після від'їзда цієї парочки обстріли поновлюються ... так було в Бахмуті , в Херсоні , в Авдіївці ....

Ось тільки я не можу зрозуміти - чого так ? Або Орда дуже боїться нашого військового Вождя та з перляку припиняє стріляти АБО Орда поступає раціонально - нащо стріляти в Резидента та його ДАХ ?
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14.05.2024 14:36 Ответить
Так а хто там з Сухопутного казав, шо Часів Яр «не таке вже і важливе місто»?
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14.05.2024 14:41 Ответить
"...Ворог продовжує штурмувати Часів Яр, місто знищують артилерією та КАБами..."

Пресцентр Сирського цю фразу тепер копіпастити буде?
Тільки замість Часового Яру підставляти по ходу міста та села. Був Бахмут, була Авдіївка, тепер Вовчанськ... Все під контролем, кажете?

Хоч би хто заткнув той фонтан оптимізму у телемаразмофоні.
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14.05.2024 15:05 Ответить
а где наша звезда смерти от прітулы?
куда лаве ушло хз вообще
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14.05.2024 16:29 Ответить
 
 