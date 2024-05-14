Ворог продовжує штурмувати Часів Яр, місто знищують артилерією та КАБами, - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська не припиняють штурмів Часового Яру на Донеччині.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Наразі у Часовому Яру тривають активні бойові дії вдень і вночі.

"Ворог територіальних успіхів за останні дні не мав. Він продовжує знищувати Часів Яр артилерією і КАБами, скидаючи на місто і населенні пункти поблизу", - зазначив речник.

За словами Волошина, окупанти намагаються захопити Часів Яр і його висоти, щоб потім обстрілювати Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ.

Також, зазначив речник, масованих "м'ясних штурмів", як раніше, ворог не проводить. Проте на штурми кидають мобілізованих, колишніх в'язнів, водночас бережучи техніку.

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