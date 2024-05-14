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Новини Війна
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Ворог продовжує штурмувати Часів Яр, місто знищують артилерією та КАБами, - ОСУВ "Хортиця"

Атака на Часів Яр

Російські війська не припиняють штурмів Часового Яру на Донеччині.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Наразі у Часовому Яру тривають активні бойові дії вдень і вночі.

"Ворог територіальних успіхів за останні дні не мав. Він продовжує знищувати Часів Яр артилерією і КАБами, скидаючи на місто і населенні пункти поблизу", - зазначив речник.

За словами Волошина, окупанти намагаються захопити Часів Яр і його висоти, щоб потім обстрілювати Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ.

Також, зазначив речник, масованих "м'ясних штурмів", як раніше, ворог не проводить. Проте на штурми кидають мобілізованих, колишніх в'язнів, водночас бережучи техніку.

Читайте: Часів Яр зруйновано майже повністю, 679 осіб залишаються у місті та відмовляються евакуюватися

Автор: 

Часів Яр (327) Волошин Назар (101)


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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.05.2024 12:20 Відповісти
Кривавим вийшов асфальт для Українців!!
Зате, в усіх призначенців Зеленського до ЦОВВ, є запис у трудовій книжці, щоб Українці їх і далі годували та утримували за те, що вони натворили в Україні і повтікали!! Бронювання їм, чи не бронювання, то таке… Держприкордонслужби може надати їх СПИСКАМИ…
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14.05.2024 12:21 Відповісти
сосия це сатана
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14.05.2024 12:32 Відповісти
Треба , щоб Військовий Вождь та Єрмак переїхали на деякий час мешкати в Часів Яр - одразу Орда перестане стріляти .

Я це вже давно помітив - куди не приїде ЗЕ з Єрмаком , то на час їх перебування обстріли припиняються , хоча перед їх приїздом обстрілювали як завжди , а після від'їзда цієї парочки обстріли поновлюються ... так було в Бахмуті , в Херсоні , в Авдіївці ....

Ось тільки я не можу зрозуміти - чого так ? Або Орда дуже боїться нашого військового Вождя та з перляку припиняє стріляти АБО Орда поступає раціонально - нащо стріляти в Резидента та його ДАХ ?
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14.05.2024 14:36 Відповісти
Так а хто там з Сухопутного казав, шо Часів Яр «не таке вже і важливе місто»?
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14.05.2024 14:41 Відповісти
"...Ворог продовжує штурмувати Часів Яр, місто знищують артилерією та КАБами..."

Пресцентр Сирського цю фразу тепер копіпастити буде?
Тільки замість Часового Яру підставляти по ходу міста та села. Був Бахмут, була Авдіївка, тепер Вовчанськ... Все під контролем, кажете?

Хоч би хто заткнув той фонтан оптимізму у телемаразмофоні.
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14.05.2024 15:05 Відповісти
а где наша звезда смерти от прітулы?
куда лаве ушло хз вообще
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14.05.2024 16:29 Відповісти
 
 