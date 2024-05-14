Ворог продовжує штурмувати Часів Яр, місто знищують артилерією та КАБами, - ОСУВ "Хортиця"
Російські війська не припиняють штурмів Часового Яру на Донеччині.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
Наразі у Часовому Яру тривають активні бойові дії вдень і вночі.
"Ворог територіальних успіхів за останні дні не мав. Він продовжує знищувати Часів Яр артилерією і КАБами, скидаючи на місто і населенні пункти поблизу", - зазначив речник.
За словами Волошина, окупанти намагаються захопити Часів Яр і його висоти, щоб потім обстрілювати Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ.
Також, зазначив речник, масованих "м'ясних штурмів", як раніше, ворог не проводить. Проте на штурми кидають мобілізованих, колишніх в'язнів, водночас бережучи техніку.
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Зате, в усіх призначенців Зеленського до ЦОВВ, є запис у трудовій книжці, щоб Українці їх і далі годували та утримували за те, що вони натворили в Україні і повтікали!! Бронювання їм, чи не бронювання, то таке… Держприкордонслужби може надати їх СПИСКАМИ…
Я це вже давно помітив - куди не приїде ЗЕ з Єрмаком , то на час їх перебування обстріли припиняються , хоча перед їх приїздом обстрілювали як завжди , а після від'їзда цієї парочки обстріли поновлюються ... так було в Бахмуті , в Херсоні , в Авдіївці ....
Ось тільки я не можу зрозуміти - чого так ? Або Орда дуже боїться нашого військового Вождя та з перляку припиняє стріляти АБО Орда поступає раціонально - нащо стріляти в Резидента та його ДАХ ?
Пресцентр Сирського цю фразу тепер копіпастити буде?
Тільки замість Часового Яру підставляти по ходу міста та села. Був Бахмут, була Авдіївка, тепер Вовчанськ... Все під контролем, кажете?
Хоч би хто заткнув той фонтан оптимізму у телемаразмофоні.
куда лаве ушло хз вообще