На Покровском направлении обстановка динамично меняется, приоритетными целями для врага остаются Часов Яр и Краматорская агломерация, - ОСГВ "Хортиця"

За минувшие сутки на Покровском направлении украинские защитники отбили 41 атаку россиян. Иногда враг имеет ограниченный тактический успех, но ситуация динамично меняется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Обстановка, конечно, на этом направлении динамично меняется. Бывают случаи, что на отдельных участках в результате задействования интенсивного огневого воздействия противник частично имеет ограниченный и тактический успех, а бывает так, что наши Силы обороны как раз восстанавливают утраченные положения и позиции и возвращаются на них", - сказал Волошин.

Он рассказал, что в последние дни в направлении Покровска одно из противотанковых подразделений 47-й механизированной бригады только за одну смену уничтожило немало бронетехники российских оккупантов. Также враг бросал на штурмы танки БМП и БТР.

"Это подразделение уничтожило четыре танка БМП, три БТР и также легкобронированный тягач, легкобронированную технику и гольф-кар. Создается впечатление, что враг на этом направлении не оставляет попыток проводить штурмы. Он их проводит как на легкой бронетехнике, так и полностью на бронетехнике, пытается штурмовать наши позиции", - добавил спикер.

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Он отметил, что приоритетными целями на Покровском направлении для врага являются Часов Яр, Краматорская агломерация и попытки выйти на Дружковку, Славянск и Краматорск.

Как сообщал 16 мая Генштаб ВСУ, на Покровском направлении оккупанты продолжают наращивать усилия. Именно там наблюдалась наибольшая активность россиян.