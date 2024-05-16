Россияне сконцентрировали свои усилия на Краматорском, Покровском и Харьковском направлениях, - ОСУО "Хортица"

Силы обороны остановили попытки российских войск прорвать оборону на харьковском направлении, ситуацию несколько стабилизировали, но бои продолжаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

"Цель вражеской армии - посеять панику среди гражданского населения. Другая цель - выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей и использовать "окно возможностей", пока Украине не поступила международная помощь, чтобы иметь определенный успех на фронте", - отметил спикер.

Он добавил, ситуация в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" остается обостренной, однако подразделения Сил обороны ведут активные оборонительные бои. Попытки врага прорвать оборону на Харьковском направлении остановлены.

"Продолжаются оборонительные бои - жестокие - на значительной части нашей пограничной полосы. Там есть населенные пункты, на которых российские войска пытаются закрепиться и использовать для дальнейшего продвижения", - рассказал Волошин.

За минувшие сутки на Харьковщине отбили 11 атак россиян, в частности, на направлениях Глубокое - Липцы, Лукьянцы - Липцы, Борисовка - Нескучное и Шебекино (РФ) - Волчанск. Попытки россиян по захвату восточной территории Украины не уменьшились, подчеркнул спикер.

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"В районах Лукьянцев и Волчанска продолжаются бои. Оккупанты пытаются получить там определенное тактическое преимущество. В районах Лукьянцев и Волчанска враг пытается закрепиться. Однако подразделения ВСУ не дают российским оккупантам именно там закрепиться. На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника для сохранения жизни и здоровья военнослужащих и уменьшения и избежания потерь были осуществлены маневры и подразделения переместились на более выгодные позиции. Сейчас там продолжаются бои. Враг находится под постоянным нашим огневым контролем", - подытожил Волошин.

Противнику нужен Часов Яр для захвата господствующих высот, которые откроют возможности контроля городов Константиновка, Дружковка. Пытается перейти канал "Северский Донец-Донбасс", прорвать оборону Северска, чтобы открыть дорогу на Славянск.

"Однако успехов не имеет, его продвижение на этом направлении относительно остановлено", - отметил Волошин.

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