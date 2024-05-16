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Новости Война
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Российские оккупанты больше всего атакуют позиции ВСУ в районе Старомайорского, за сутки - 19 безуспешных штурмов, - ОК "Південь"

ОК Південь про відбиття ворожих штурмів

В течение суток враг активизировал штурмы позиций ВСУ на юге. Больше всего - в районе Старомайорского Запорожской области. За 15 мая зафиксировано всего 30 атак армии РФ.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой РБК-Украина.

"Можно увидеть, что они активизируют свои попытки, но они безуспешны. Однако количество штурмов вчера было достаточно большое - 30. В основном это Старомайорское (19 безуспешных штурмов), Крынки (7 штурмов) и четыре - Работино. Кстати, в информационном пространстве у нас фигурирует Работино, хотя они на Старомайорское больше попыток совершают", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работино находится под контролем Сил обороны, - ОК "Південь"

Потери оккупантов на юге

По словам Плетенчука, безуспешные штурмы врага привели к потере 130 российских военных, из которых более 60 - ликвидированы.

"С началом усиленных попыток штурмов наших позиций, качественно изменился состав потерь, то есть увеличилась пропорция погибших к раненым - с трети до половины", - отметил представитель ОК "Південь".

По его словам, давление россиян действительно достаточно серьезное.

"Но это на фоне использования тех ресурсов, которые и до этого там присутствовали. Признаков создания наступательных группировок на нашем направлении не наблюдается", - резюмировал Плетенчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Утром рашисты штурмовали Старомайорское, Крынки и Работино. Потерь позиций ВСУ нет, - ОК "Південь"

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Запорожская область (3039) боевые действия (3926) Плетенчук Дмитрий (161)


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