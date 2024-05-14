Утром рашисты штурмовали Старомайорское, Крынки и Работино. Потерь позиций ВСУ нет, - ОК "Південь"

Сегодня, 14 мая, российские войска активизировали свои усилия на трех украинских локациях: Старомайорское, Крынки, и Работино. Потерь украинских позиций не зафиксировано.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня утром они активизировали свои усилия на всех трех наших локациях: Старомайорское, Крынки, и Работино. Там утром было по одному штурму, потерь позиций нет", - отметил Плетенчук.

Он отметил, что вчера враг совершил 12 попыток штурмов Старомайорского и 4 - Крынки.

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Потери врага

По словам Плетенчука, количество потерь оккупантов за минувшие сутки такое же, как и за позапрошлые - более 150, но соотношение безвозвратных потерь увеличилось втрое.

"То есть интенсивность боев была более высокая, хотя количество штурмов было меньше", - отметил он.

Начальник центра стратегических коммуникаций отметил, что последние двое суток враг не пытался штурмовать остров Нестрига, за прошедшие сутки усилия оккупантов на Херсонском направлении фокусировались на населенном пункте Крынки.

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Вражеские обстрелы юга за минувшие сутки

За минувшие сутки, как отметил Плетенчук, враг совершил обстрелы украинских позиций неуправляемыми авиационными ракетами с вертолета, но безрезультатно.

Также россияне применили баллистическую ракету, предварительно "Искандер", при обстреле административного здания в Херсоне.

За минувшие сутки противник обстреливал населенные пункты вдоль береговой линии на Правом берегу, погиб один гражданский человек. По его словам, дроны и РЭБ используют обе стороны.

"Каждые сутки мы видим сотни дронов с обеих сторон, и с обеих сторон используются РЭБ. Наши подразделения так же имеют соответствующее прикрытие", - добавил Плетенчук.

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