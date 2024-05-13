Оккупанты усилили атаки на Ореховском направлении, за сутки 19 штурмов в районе Старомайорского и Работино, - ОК "Південь"

За прошедшие сутки войска РФ усилили давление и сосредоточили усилия на Ореховском направлении, там зафиксировано 19 штурмов в районе Старомайорского и Работино.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня на Херсонщине снова были обстрелы КАБами, однако не происходило за прошедшие сутки штурмов на Крынки, и это может быть связано с усилением давления на Ореховском направлении - там вчера было 19 штурмов только на Старомайорское и на Работино, однако враг откатился с потерями, никакого успеха не имел, линия фронта держится. В принципе, ситуация остается достаточно сложной, однако контролируемой", - сказал Плетенчук.

Он также отметил, что остров Нестрига для оккупантов представляет интерес из-за близости к украинским позициям, но все их попытки высадиться на остров украинские защитники останавливают.

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"Он (остров Нестрига. - Ред.) расположен ближе к нашим населенным пунктам, соответственно, к нашим позициям, и этот остров все же относится к правому берегу. Это группа островов, и он является самым отдаленным от берега, но последним перед устьем реки Днепр, и соответственно им (оккупантам. - Ред.) удобно там иметь плацдарм. Это некий противовес Крынкам. Но тем не менее, закрепиться они там не могут. Периодически пытаются туда высадиться, используют обычно скоростные лодки, однако успеха не имеют", - уверяет спикер.