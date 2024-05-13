Окупанти посилили атаки на Оріхівському напрямку, за добу 19 штурмів у районі Старомайорського та Роботиного, - ОК "Південь"

Минулої доби війська РФ посилили тиск та зосередили зусилля на Оріхівському напрямку, там зафіксовано 19 штурмів у районі Старомайорського та Роботиного.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні на Херсонщині знову були обстріли КАБами, проте не відбувалося минулої доби штурмів на Кринки, і це може бути пов’язано із посиленням тиску на Оріхівському напрямку - там вчора було 19 штурмів тільки на Старомайорське та на Роботине, проте ворог відкотився з втратами, ніякого успіху не мав, лінія фронту тримається. У принципі, ситуація залишається досить складною, проте контрольованою", - сказав Плетенчук.

Він також зазначив, що острів Нестрига для окупантів становить інтерес через близькість до українських позицій, але всі їхні спроби висадитись на острів українські захисники зупиняють.

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"Він (острів Нестрига. - Ред.) розташований ближче до наших населених пунктів, відповідно, до наших позицій, і цей острів все ж таки відноситься до правого берега. Це група островів, і він є найвіддаленішим від берега, але останнім перед гирлом річки Дніпро, і відповідно їм (окупантам. - Ред.) зручно там мати плацдарм. Це така собі противага Кринкам. Але менше з тим, закріпитись вони там не можуть. Періодично намагаються туди висадитись, використовують зазвичай швидкісні човни, проте успіху не мають", - запевняє речник.