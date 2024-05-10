Ознак формування наступальних угруповань РФ на Півдні немає, - Сили оборони

Російські окупаційні війська продовжують активні штурмові дії на Півдні, проте успіхів не мають.

Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ситуація залишається незмінною, якихось ознак формування наступальних угрупувань не бачимо, так само як і зміну стану та положення ворога на нашому напрямку", - сказав він.

За словами Плетенчука, росіяни продовжують активні штурми на всіх ділянках фронту, застосовуючи "Шахеди" та здійснюючи численні атаки.

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"Продовжують вони спроби вести штурмові дії фактично на всіх ділянках фронту. В нашій операційній зоні - це Роботине і Кринки. Згодом матимемо повну інформацію щодо цих подій", - додав речник.

Плетенчук розповів, що протягом 9 травня росіяни здійснили 21 спробу штурмів, які були невдалими.

"Заходили в Роботине, там було п'ять штурмів, але вони були змушені покинути поле бою через втрати. У Старобільському було 14 штурмів, а в Кринках - два", - підсумував він.

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