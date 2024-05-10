УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9126 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 068 12

Ознак формування наступальних угруповань РФ на Півдні немає, - Сили оборони

війна,зсу

Російські окупаційні війська продовжують активні штурмові дії на Півдні, проте успіхів не мають.

Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ситуація залишається незмінною, якихось ознак формування наступальних угрупувань не бачимо, так само як і зміну стану та положення ворога на нашому напрямку", - сказав він.

За словами Плетенчука, росіяни продовжують активні штурми на всіх ділянках фронту, застосовуючи "Шахеди" та здійснюючи численні атаки.

Читайте також: Втрат територій на півночі Харківщини не допущено, - Синєгубов

"Продовжують вони спроби вести штурмові дії фактично на всіх ділянках фронту. В нашій операційній зоні - це Роботине і Кринки. Згодом матимемо повну інформацію щодо цих подій", - додав речник.

Плетенчук розповів, що протягом 9 травня росіяни здійснили 21 спробу штурмів, які були невдалими.

"Заходили в Роботине, там було п'ять штурмів, але вони були змушені покинути поле бою через втрати. У Старобільському було 14 штурмів, а в Кринках - два", - підсумував він.

Читайте: Війська РФ використали гідроцикл для штурму Нестриги. Це їм не допомогло, - ОК "Південь"

Автор: 

Плетенчук Дмитро (170)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Я ще вчора чув, про харківську область, таку саму інформацію.
показати весь коментар
10.05.2024 17:11
+2
Все ще простіше - не треба брехати.
Бо цей сценарій "ми не бачимо" ЗЕлені ***** вже не перший раз грають.
показати весь коментар
10.05.2024 22:10
+1
Himikus 
@MrHimikus
·
46 хв
Спіздив у Олешка.

Такий собі Чонгар на мінімалках тільки цього разу для Харкова
показати весь коментар
10.05.2024 17:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я ще вчора чув, про харківську область, таку саму інформацію.
показати весь коментар
10.05.2024 17:11 Відповісти
++++ віри немає
показати весь коментар
10.05.2024 19:35 Відповісти
можна посилання?
показати весь коментар
10.05.2024 20:01 Відповісти
А на Півночі?
показати весь коментар
10.05.2024 17:13 Відповісти
По факту скажуть, як завжди. Коли мешканці Чернігівщини з звоїх вікон вже побачать кацапську бронетехніку.
показати весь коментар
10.05.2024 22:08 Відповісти
Himikus 
@MrHimikus
·
46 хв
Спіздив у Олешка.

Такий собі Чонгар на мінімалках тільки цього разу для Харкова
показати весь коментар
10.05.2024 17:13 Відповісти
Зєля, так шашлики вже жарити, чи буде так як у 22-му ?
показати весь коментар
10.05.2024 17:16 Відповісти
« Ознак…немае»?
що це означае???

1. Що раз ознак він не бачить (немае) то і загрози нема?
Ні. Це таке не означае. Бо мета ворога не змінилася. Загроза е доки е параша.

2. Чи потрібно розслабитися тому що ознак немае?
Ні. Навпаки треба готуватися до зустрічі ворога.

3. Навіщо поводити себе з народом України як с «дурнями» та не казати їм усіеі правди?

Чому відкрито не доповідати людям про усі можливі ризики?
показати весь коментар
10.05.2024 17:16 Відповісти
... здається числа 21-22 лютого 22 року яєшний міноб резніков видавав з ящика точно таке речення !!
показати весь коментар
10.05.2024 17:44 Відповісти
На харківському напрямку теж не було "ознак".
Зате "звідкись" узялись війська.
Може не "ознаки" треба видивлятись, а здійснювати ефективну розвідку?
показати весь коментар
10.05.2024 18:09 Відповісти
Все ще простіше - не треба брехати.
Бо цей сценарій "ми не бачимо" ЗЕлені ***** вже не перший раз грають.
показати весь коментар
10.05.2024 22:10 Відповісти
Інформація від буданги? Тоді можна бути спокійним! Як на харьківщині.
показати весь коментар
10.05.2024 18:42 Відповісти
 
 