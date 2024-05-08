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Війська РФ використали гідроцикл для штурму Нестриги. Це їм не допомогло, - ОК "Південь"

Плетенчук розповів про штурми Нестриги

Напередодні війська РФ штурмували о.Нестрига у Херсонській області за допомогою гідроцикла.

Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Так, є зміни. Вчора вони (війська РФ. - Ред.) вже гідроцикл використовували. Це щось новеньке. Але це їм теж не допомогло", - сказав він.

Спікер зазначив, що росіяни змушені штурмові дії проводити з води, а це відкрита поверхня, і це набагато складніше. За його словами, не виключено, що окупанти спроби штурмувати острів посилюватимуть і збільшуватимуть кількість техніки. Окрім того, Плетенчук наголосив, що противник обстрілює населені пункти на правобережжі Херсонської області КАБами.

Також читайте: На півдні окупанти збільшили кількість штурмів в районах Роботиного, Кринків та острова Нестрига, - Сили оборони півдня

"Ситуація там складна, але контрольована", - додав він.

Контроль над островом Нестрига

Нагадаємо, 28 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники встановили контроль над островом Нестрига, який розташованим у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області.

Згодом Плетенчук пояснив, що взяття під контроль цього острова суттєво підвищить якість контроверсійних заходів Сил оборони та не дасть ворогу наближатися до позицій ЗСУ.

Автор: 

Плетенчук Дмитро (167) Херсонська область (5711)


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Постригли іх? - разом з головою?
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08.05.2024 16:23 Відповісти
от коли б кацап з Чухломи зміг би покататись на гідроциклі...
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08.05.2024 16:30 Відповісти
Гідроцикл в однині, я правильно розумію? Один гідроцикл? Скільки на ньому було штурмовиків? Два, ну нехай чотири. Чи дуже дрібно це повідомляти цілому начальнику центру стратегічних комунікацій?
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08.05.2024 16:51 Відповісти
Там гидроцикл с бананом
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08.05.2024 17:08 Відповісти
Человека два с оружием на гидроцикл поместится, но что это тогда за штурм?
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08.05.2024 17:09 Відповісти
Він таки да Плетенчук = замполіт-балалаєчник
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08.05.2024 17:56 Відповісти
Знову наригав херні снукер мохнатий, дімон, зачині помийку, або триздуй в 40
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08.05.2024 19:59 Відповісти
 
 