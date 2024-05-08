Війська РФ використали гідроцикл для штурму Нестриги. Це їм не допомогло, - ОК "Південь"

Напередодні війська РФ штурмували о.Нестрига у Херсонській області за допомогою гідроцикла.

Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Так, є зміни. Вчора вони (війська РФ. - Ред.) вже гідроцикл використовували. Це щось новеньке. Але це їм теж не допомогло", - сказав він.

Спікер зазначив, що росіяни змушені штурмові дії проводити з води, а це відкрита поверхня, і це набагато складніше. За його словами, не виключено, що окупанти спроби штурмувати острів посилюватимуть і збільшуватимуть кількість техніки. Окрім того, Плетенчук наголосив, що противник обстрілює населені пункти на правобережжі Херсонської області КАБами.

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"Ситуація там складна, але контрольована", - додав він.

Контроль над островом Нестрига

Нагадаємо, 28 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники встановили контроль над островом Нестрига, який розташованим у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області.

Згодом Плетенчук пояснив, що взяття під контроль цього острова суттєво підвищить якість контроверсійних заходів Сил оборони та не дасть ворогу наближатися до позицій ЗСУ.