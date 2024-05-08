РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5601 посетитель онлайн
Новости
2 976 7

Войска РФ использовали гидроцикл для штурма Нестрыги. Это им не помогло, - ОК "Південь"

Плетенчук розповів про штурми Нестриги

Накануне войска РФ штурмовали о.Нестрыга в Херсонской области с помощью гидроцикла.

Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Да, есть изменения. Вчера они (войска РФ. - Ред.) уже гидроцикл использовали. Это что-то новенькое. Но это им тоже не помогло", - сказал он.

Спикер отметил, что россияне вынуждены проводить штурмовые действия с воды, а это - открытая поверхность, и это гораздо сложнее. По его словам, не исключено, что оккупанты будут усиливать попытки штурмовать остров и увеличивать количество техники. Кроме того, Плетенчук отметил, что противник обстреливает населенные пункты на правобережье Херсонской области КАБами.

Также читайте: Россияне снова активно используют КАБы для ударов по Херсонщине, - Братчук

"Ситуация там сложная, но контролируемая", - добавил он.

Контроль над островом Нестрыга

Напомним, 28 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники установили контроль над островом Нестрыга, расположенный в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области.

Впоследствии Плетенчук сказал, что взятие под контроль этого острова существенно повысит качество контроверсионных мер Сил обороны и не позволит врагу приближаться к позициям ВСУ.

Автор: 

Плетенчук Дмитрий (162) Херсонская область (4724)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Постригли іх? - разом з головою?
показать весь комментарий
08.05.2024 16:23 Ответить
от коли б кацап з Чухломи зміг би покататись на гідроциклі...
показать весь комментарий
08.05.2024 16:30 Ответить
Гідроцикл в однині, я правильно розумію? Один гідроцикл? Скільки на ньому було штурмовиків? Два, ну нехай чотири. Чи дуже дрібно це повідомляти цілому начальнику центру стратегічних комунікацій?
показать весь комментарий
08.05.2024 16:51 Ответить
Там гидроцикл с бананом
показать весь комментарий
08.05.2024 17:08 Ответить
Человека два с оружием на гидроцикл поместится, но что это тогда за штурм?
показать весь комментарий
08.05.2024 17:09 Ответить
Він таки да Плетенчук = замполіт-балалаєчник
показать весь комментарий
08.05.2024 17:56 Ответить
Знову наригав херні снукер мохнатий, дімон, зачині помийку, або триздуй в 40
показать весь комментарий
08.05.2024 19:59 Ответить
 
 