Войска РФ использовали гидроцикл для штурма Нестрыги. Это им не помогло, - ОК "Південь"

Накануне войска РФ штурмовали о.Нестрыга в Херсонской области с помощью гидроцикла.

Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Да, есть изменения. Вчера они (войска РФ. - Ред.) уже гидроцикл использовали. Это что-то новенькое. Но это им тоже не помогло", - сказал он.

Спикер отметил, что россияне вынуждены проводить штурмовые действия с воды, а это - открытая поверхность, и это гораздо сложнее. По его словам, не исключено, что оккупанты будут усиливать попытки штурмовать остров и увеличивать количество техники. Кроме того, Плетенчук отметил, что противник обстреливает населенные пункты на правобережье Херсонской области КАБами.

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"Ситуация там сложная, но контролируемая", - добавил он.

Контроль над островом Нестрыга

Напомним, 28 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники установили контроль над островом Нестрыга, расположенный в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области.

Впоследствии Плетенчук сказал, что взятие под контроль этого острова существенно повысит качество контроверсионных мер Сил обороны и не позволит врагу приближаться к позициям ВСУ.