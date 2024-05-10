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Новости Война
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Признаков формирования наступательных группировок РФ на Юге нет, - Силы обороны

війна,зсу

Российские оккупационные войска продолжают активные штурмовые действия на Юге, однако успехов не имеют.

Об этом заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация остается неизменной, каких-то признаков формирования наступательных группировок не видим, так же как и изменение состояния и положения врага на нашем направлении", - сказал он.

По словам Плетенчука, россияне продолжают активные штурмы на всех участках фронта, применяя "Шахеды" и осуществляя многочисленные атаки.

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"Продолжают они попытки вести штурмовые действия фактически на всех участках фронта. В нашей операционной зоне - это Работино и Крынки. Позже будем иметь полную информацию об этих событиях", - добавил спикер.

Плетенчук рассказал, что в течение 9 мая россияне совершили 21 попытку штурмов, которые были неудачными.

"Заходили в Работино, там было пять штурмов, но они были вынуждены покинуть поле боя из-за потерь. В Старобельском было 14 штурмов, а в Крынках - два", - подытожил он.

Читайте: Войска РФ использовали гидроцикл для штурма Нестриги. Это им не помогло, - ОК "Південь"

Автор: 

Плетенчук Дмитрий (162)


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Топ комментарии
+4
Я ще вчора чув, про харківську область, таку саму інформацію.
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10.05.2024 17:11
+2
Все ще простіше - не треба брехати.
Бо цей сценарій "ми не бачимо" ЗЕлені ***** вже не перший раз грають.
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10.05.2024 22:10
+1
Himikus 
@MrHimikus
·
46 хв
Спіздив у Олешка.

Такий собі Чонгар на мінімалках тільки цього разу для Харкова
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10.05.2024 17:13
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Я ще вчора чув, про харківську область, таку саму інформацію.
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10.05.2024 17:11 Ответить
++++ віри немає
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10.05.2024 19:35 Ответить
можна посилання?
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10.05.2024 20:01 Ответить
А на Півночі?
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10.05.2024 17:13 Ответить
По факту скажуть, як завжди. Коли мешканці Чернігівщини з звоїх вікон вже побачать кацапську бронетехніку.
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10.05.2024 22:08 Ответить
Himikus 
@MrHimikus
·
46 хв
Спіздив у Олешка.

Такий собі Чонгар на мінімалках тільки цього разу для Харкова
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10.05.2024 17:13 Ответить
Зєля, так шашлики вже жарити, чи буде так як у 22-му ?
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10.05.2024 17:16 Ответить
« Ознак…немае»?
що це означае???

1. Що раз ознак він не бачить (немае) то і загрози нема?
Ні. Це таке не означае. Бо мета ворога не змінилася. Загроза е доки е параша.

2. Чи потрібно розслабитися тому що ознак немае?
Ні. Навпаки треба готуватися до зустрічі ворога.

3. Навіщо поводити себе з народом України як с «дурнями» та не казати їм усіеі правди?

Чому відкрито не доповідати людям про усі можливі ризики?
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10.05.2024 17:16 Ответить
... здається числа 21-22 лютого 22 року яєшний міноб резніков видавав з ящика точно таке речення !!
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10.05.2024 17:44 Ответить
На харківському напрямку теж не було "ознак".
Зате "звідкись" узялись війська.
Може не "ознаки" треба видивлятись, а здійснювати ефективну розвідку?
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10.05.2024 18:09 Ответить
Все ще простіше - не треба брехати.
Бо цей сценарій "ми не бачимо" ЗЕлені ***** вже не перший раз грають.
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10.05.2024 22:10 Ответить
Інформація від буданги? Тоді можна бути спокійним! Як на харьківщині.
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10.05.2024 18:42 Ответить
 
 