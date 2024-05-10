Признаков формирования наступательных группировок РФ на Юге нет, - Силы обороны

Российские оккупационные войска продолжают активные штурмовые действия на Юге, однако успехов не имеют.

Об этом заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация остается неизменной, каких-то признаков формирования наступательных группировок не видим, так же как и изменение состояния и положения врага на нашем направлении", - сказал он.

По словам Плетенчука, россияне продолжают активные штурмы на всех участках фронта, применяя "Шахеды" и осуществляя многочисленные атаки.

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"Продолжают они попытки вести штурмовые действия фактически на всех участках фронта. В нашей операционной зоне - это Работино и Крынки. Позже будем иметь полную информацию об этих событиях", - добавил спикер.

Плетенчук рассказал, что в течение 9 мая россияне совершили 21 попытку штурмов, которые были неудачными.

"Заходили в Работино, там было пять штурмов, но они были вынуждены покинуть поле боя из-за потерь. В Старобельском было 14 штурмов, а в Крынках - два", - подытожил он.

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