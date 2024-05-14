Зранку рашисти штурмували Старомайорське, Кринки та Роботине. Втрат позицій ЗСУ немає, - ОК "Південь"

Сьогодні, 14 травня, російські війська активізували свої зусилля на трьох українських локаціях: Старомайорське, Кринки, і Роботине. Втрат українських позицій не зафіксовано.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні зранку вони активізували свої зусилля на всіх трьох наших локаціях: Старомайорське, Кринки, і Роботине. Там зранку було по одному штурму, втрат позицій немає", - зазначив Плетенчук.

Він зауважив, що вчора ворог здійснив 12 спроб штурмів Старомайорського і 4 - Кринки.

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Втрати ворога

За словами Плетенчука, кількість втрат окупантів за минулу добу така сама, як і за позаминулу - понад 150, але співвідношення безповоротних втрат збільшилося втричі.

"Тобто інтенсивність боїв була більш висока, хоча кількість штурмів була меншою", - зазначив він.

Начальник центру стратегічних комунікацій зауважив, що останні дві доби ворог не намагався штурмувати острів Нестрига, минулої доби зусилля окупантів на Херсонському напрямку фокусувалися на населеному пункті Кринки.

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Ворожі обстріли півдня за минулу добу

За минулу добу, як зазначив Плетенчук, ворог здійснив обстріли українських позицій некерованими авіаційними ракетами з гелікоптера, але безрезультатно.

Також росіяни застосували балістичну ракету, попередньо "Іскандер", при обстрілі адміністративної будівлі в Херсоні.

За минулу добу противник обстрілював населені пункти вздовж берегової лінії на Правому березі, загинула одна цивільна особа. За його словами, дрони та РЕБ використовують обидві сторони.

"Кожної доби ми бачимо сотні дронів з обох боків, і з обох боків використовуються РЕБ. Наші підрозділи так само мають відповідне прикриття", - додав Плетенчук.

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