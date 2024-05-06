Ворог намагається посилювати тиск в районі Старомайорського, тричі штурмував позиції ЗСУ, - Сили оборони

Російські загарбники намагаються посилювати тиск в районі Старомайорського Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Російські війська дев'ять разів штурмували позиції українських військ на півдні. Ворог намагається посилювати тиск в районі Старомайорського, там було три спроби штурмів, під час яких росіяни втратили чотири танки. Так само ситуація в Роботиному досить складна. Також ворог двічі атакував Кринки та знову намагався захопити острів Нестрига. Зранку росіяни скинули вже шість КАБів", - сказав Плетенчук.

Він додав, що саме під час атак на острів Нестрига ворог зазнає найбільших втрат.

"Фактично ворог для того, щоб потрапити на цей острів, має подолати водну перешкоду. Це річка, це відкрита місцина, і, відповідно, там у нього найбільші втрати", - розповів речник.

За його словами, суттєвих змін у характері дій ворога не виявлено, так само як і ознак створення наступальних угруповань.

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Нагадаємо, 28 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники встановили контроль над островом Нестрига, який розташованим у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області.

Згодом Плетенчук пояснив, що взяття під контроль цього острова суттєво підвищить якість контроверсійних заходів Сил оборони та недозволить ворогу наближатися до позицій ЗСУ.