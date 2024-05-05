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Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 116 окупантів та 23 одиниці озброєння й військової техніки росіян

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Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

На півдні українські захисники за добу ліквідували 166 окупантів, а також знищили 23 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

  • 1 гармата;
  • 1 зенітна установка;
  • 1 міномет;
  • 12 одиниць автобронетехніки;
  • 1 станція радіоелектронної боротьби;
  • 1 станція управління БпЛА;
  • 1 антена;
  • 1 аерофотостанція;
  • 4 човни.

Крім того, знищено 2 місця зберігання боєприпасів, склад ПММ, стартова позиція запуска БпЛА та 1 спостережний пункт.

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