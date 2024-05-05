Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 116 оккупантов и 23 единицы вооружения и военной техники россиян
Силы обороны юга в продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.
На юге украинские защитники за сутки ликвидировали 166 оккупантов, а также уничтожили 23 единицы вооружения и военной техники, из них:
- 1 пушка;
- 1 зенитная установка;
- 1 миномет;
- 12 единиц автобронетехники;
- 1 станция радиоэлектронной борьбы;
- 1 станция управления БпЛА;
- 1 антенна;
- 1 аэрофотостанция;
- 4 лодки.
Кроме того, уничтожено 2 места хранения боеприпасов, склад ГСМ, стартовая позиция запуска БпЛА и 1 наблюдательный пункт.
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