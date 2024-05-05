Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 116 оккупантов и 23 единицы вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга в продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

На юге украинские защитники за сутки ликвидировали 166 оккупантов, а также уничтожили 23 единицы вооружения и военной техники, из них:

1 пушка;

1 зенитная установка;

1 миномет;

12 единиц автобронетехники;

1 станция радиоэлектронной борьбы;

1 станция управления БпЛА;

1 антенна;

1 аэрофотостанция;

4 лодки.

Кроме того, уничтожено 2 места хранения боеприпасов, склад ГСМ, стартовая позиция запуска БпЛА и 1 наблюдательный пункт.

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