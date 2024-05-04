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Новости Агрессия России против Украины
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Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 159 оккупантов и 46 единиц вооружения и военной техники

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Силы обороны юга продолжают наносить огневые удары по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

В частности, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 159 человек. Также враг потерял 46 единиц вооружения и военной техники, из них:

  • 2 танка;
  • 2 ракетные системы залпового огня "Град";
  • 10 пушек;
  • 18 единиц бронетехники;
  • 3 станции радиоэлектронной борьбы;
  • 3 разведывательных БпЛА;
  • 2 аэрофотостанции;
  • 6 лодок.

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Кроме того, уничтожен полевой пункт боеснабжения, 1 наблюдательный пункт и пусковая установка.

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ликвидация (3483) уничтожение (6835) Силы обороны юга (295)


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