Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 159 оккупантов и 46 единиц вооружения и военной техники
Силы обороны юга продолжают наносить огневые удары по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.
В частности, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 159 человек. Также враг потерял 46 единиц вооружения и военной техники, из них:
- 2 танка;
- 2 ракетные системы залпового огня "Град";
- 10 пушек;
- 18 единиц бронетехники;
- 3 станции радиоэлектронной борьбы;
- 3 разведывательных БпЛА;
- 2 аэрофотостанции;
- 6 лодок.
Кроме того, уничтожен полевой пункт боеснабжения, 1 наблюдательный пункт и пусковая установка.
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