Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 159 оккупантов и 46 единиц вооружения и военной техники

Силы обороны юга продолжают наносить огневые удары по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

В частности, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 159 человек. Также враг потерял 46 единиц вооружения и военной техники, из них:

2 танка;

2 ракетные системы залпового огня "Град";

10 пушек;

18 единиц бронетехники;

3 станции радиоэлектронной борьбы;

3 разведывательных БпЛА;

2 аэрофотостанции;

6 лодок.

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Кроме того, уничтожен полевой пункт боеснабжения, 1 наблюдательный пункт и пусковая установка.