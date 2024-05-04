Общие боевые потери РФ с начала войны - около 473 400 человек (+1260 за сутки), 7366 танков, 12 148 артсистем, 14 156 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 473 400 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 473400 (+1260) человек,

танков - 7366 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 14156 (+27) ед,

артиллерийских систем - 12148 (+46) ед,

РСЗО - 1055 (+2) ед,

средства ППО - 788 (+2) ед,

самолетов -348 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9611 (+31),

крылатые ракеты - 2127 (+1),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 16337 (+71) ед,

специальная техника - 2001 (+8)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.