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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 473 400 человек (+1260 за сутки), 7366 танков, 12 148 артсистем, 14 156 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

рф,техніки,знищення

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 473 400 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 473400 (+1260) человек,

танков - 7366 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 14156 (+27) ед,

артиллерийских систем - 12148 (+46) ед,

РСЗО - 1055 (+2) ед,

средства ППО - 788 (+2) ед,

самолетов -348 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9611 (+31),

крылатые ракеты - 2127 (+1),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 16337 (+71) ед,

специальная техника - 2001 (+8)

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втрати військ РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19067) Генштаб ВС (6198) ликвидация (3483) уничтожение (6835)


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Топ комментарии
+21
Героям Слава!
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04.05.2024 08:39
+20
Минув 3723 день москальсько-української війни.
168! одиниць техніки та 1260! чумардосів.
Арта 48, броня 39, логістика 71!
Темп утилізації свинособак достойний, техніка теж не відстає.
Спецтехніка перевалила за 2000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 473 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
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04.05.2024 09:05
+18
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04.05.2024 09:09
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Героям Слава!
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04.05.2024 08:39 Ответить
Спецтехніка ювілей. Але і всього на паску натовкли. СУГС!
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04.05.2024 09:02 Ответить
У паску товчуть родзинки. А отого усього наші Воїни натовкли до Великодня. Та головне, що натовкли.
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04.05.2024 09:07 Ответить
Дуже добрі показники по знищенню ворога в живій силі і техніці . Слава ЗСУ Ви Найкращі !
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04.05.2024 09:04 Ответить
К осени скотомогильник одолеет планку в 800 000 зажмуренных чмобиков.
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04.05.2024 09:07 Ответить
Минув 3723 день москальсько-української війни.
168! одиниць техніки та 1260! чумардосів.
Арта 48, броня 39, логістика 71!
Темп утилізації свинособак достойний, техніка теж не відстає.
Спецтехніка перевалила за 2000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 473 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
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04.05.2024 09:05 Ответить
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04.05.2024 09:10 Ответить
коли таке місто як Москва- скажеш. Вске інше нікого не цікавить. Воювати буде до Москви
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04.05.2024 09:57 Ответить
Напевно, що чоловіча біомаса за розмірами мацкфи це все що в них є. Позаді маскфи пустеля.
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04.05.2024 21:02 Ответить
Про ювілейну Тулу нехай чичерина заспіває
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04.05.2024 17:33 Ответить
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04.05.2024 09:09 Ответить
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04.05.2024 09:12 Ответить
Дивилася відео як наших захисників проводжають після навчання, сльози, бо знаєш,що на них чекає. Читаю,що знову Азов не отримає зброю НАТО, значить потрібно для Азов шукати альтернативу, дивлюся,як військова техніка від донорів їде до ЗСУ,. Усе буде Україна
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04.05.2024 09:32 Ответить
Темпи знищення орків та їх техніки вражають. Кількість колись остаточно перейде в нову якість. Подяка воїнам ЗСУ за їх ратну працю !
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04.05.2024 09:52 Ответить
"Умение воевать" - А.С. Сырский
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04.05.2024 09:52 Ответить
******, а не умєніє! З його призначенням ми тільки втрачаємо і втрачаємо, бо у нього немає духу сказати "НІ" зеленій хрипатій жабі та його куратору ЗЄрмаку.
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04.05.2024 11:52 Ответить
С юмором тоска-а-а, "Начитаный" ты наш.
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04.05.2024 18:43 Ответить
Це ти про наші втрати? Це ти там "йумор" побачив?
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04.05.2024 19:13 Ответить
по аналогии с "Наука побеждать" А.В. Суворов.
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04.05.2024 19:18 Ответить
Кацапське м'ясо приречене в Україні. Наші мужні воїни над цим добре працюють.

Слава ЗСУ !!!
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04.05.2024 10:06 Ответить
В ответ на украинскую трофейную технику,выставленную на поклонной горе надо как в прошлом году выставить технику московитов не только в Украине
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04.05.2024 13:04 Ответить
 
 