Общие боевые потери РФ с начала войны - около 473 400 человек (+1260 за сутки), 7366 танков, 12 148 артсистем, 14 156 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 473 400 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 473400 (+1260) человек,
танков - 7366 (+12) ед,
боевых бронированных машин - 14156 (+27) ед,
артиллерийских систем - 12148 (+46) ед,
РСЗО - 1055 (+2) ед,
средства ППО - 788 (+2) ед,
самолетов -348 (+0) ед,
вертолетов - 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 9611 (+31),
крылатые ракеты - 2127 (+1),
корабли /катера - 26 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 16337 (+71) ед,
специальная техника - 2001 (+8)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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168! одиниць техніки та 1260! чумардосів.
Арта 48, броня 39, логістика 71!
Темп утилізації свинособак достойний, техніка теж не відстає.
Спецтехніка перевалила за 2000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 473 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
Слава ЗСУ !!!