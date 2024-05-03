Украинцы уничтожили Эдуарда Ульмана – убийцу 6 мирных чеченцев, которого российские власти скрыли от суда

На войне в Украине погиб капитан российского спецназа ГРУ Эдуард Ульман, который получил 14 лет за убийство мирных чеченцев в 2002 году, но сбежал от правосудия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

Эдуард Ульман - российский военнослужащий, капитан спецназа Главного разведывательного управления. Приговором Северо-Кавказского окружного военного суда РФ он признан виновным в убийстве шестерых мирных жителей Чечни.

По данным журналистского расследования Анны Политковской из "Новой газеты", 11 января 2002 года Ульман с подчиненными десантировался с воздуха на поиски раненого Хаттаба. На горной дороге из райцентра Шатой десантники убили "шесть человек, которые встретились на дороге". Военный комендант Шатойского района наткнувшись на "самостоятельный крематорий", вызвал прокуроров.

Убитыми оказались:

Зайнап Джаватханова, 41-летняя мать семерых детей, которая ждала восьмого, инвалид второй группы, село Нохчи-Келой;

Саид-Магомед Аласханов, 68-летний директор сельской школы, село Нохчи-Келой;

Абдул-Вахаб Сатабаев, завуч, село Нохчи-Келой;

Шахбан Бахаев, лесник, село Нохчи-Келой;

Хамзат Тубуров, водитель, село Дая;

Магомед Мусаев, 22-летний племянник Джаватхановой, село Старые Атаги.

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Как напоминает "Новая газета", суд над Ульманом проходил сложно из-за нежелания военной прокуратуры РФ расследовать дело. Защита Ульмана ссылалась на то, что капитан лишь выполнял приказ. По делу несколько раз собирали жюри присяжных. Дважды присяжные оправдывали группу Ульмана, и дважды из-за большого резонанса дело возвращали, находя формальные нарушения в процедуре отбора присяжных.

Четвертый процесс завершился приговорами, но реально осужден только майор Перелевский, который отдал приказ о расстреле, - к 9 годам колонии. Ульман и двое других спецназовцев не явились в суд, их заочно приговорили к 14, 12 и 11 годам колонии и объявили в розыск. В розыске Ульман находится до сих пор.