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Новости Война
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Украинцы уничтожили Эдуарда Ульмана – убийцу 6 мирных чеченцев, которого российские власти скрыли от суда

капітан спецназу ГРУ Едуард Ульман

На войне в Украине погиб капитан российского спецназа ГРУ Эдуард Ульман, который получил 14 лет за убийство мирных чеченцев в 2002 году, но сбежал от правосудия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

Эдуард Ульман - российский военнослужащий, капитан спецназа Главного разведывательного управления. Приговором Северо-Кавказского окружного военного суда РФ он признан виновным в убийстве шестерых мирных жителей Чечни.

По данным журналистского расследования Анны Политковской из "Новой газеты", 11 января 2002 года Ульман с подчиненными десантировался с воздуха на поиски раненого Хаттаба. На горной дороге из райцентра Шатой десантники убили "шесть человек, которые встретились на дороге". Военный комендант Шатойского района наткнувшись на "самостоятельный крематорий", вызвал прокуроров.

Убитыми оказались:

  • Зайнап Джаватханова, 41-летняя мать семерых детей, которая ждала восьмого, инвалид второй группы, село Нохчи-Келой;
  • Саид-Магомед Аласханов, 68-летний директор сельской школы, село Нохчи-Келой;
  • Абдул-Вахаб Сатабаев, завуч, село Нохчи-Келой;
  • Шахбан Бахаев, лесник, село Нохчи-Келой;
  • Хамзат Тубуров, водитель, село Дая;
  • Магомед Мусаев, 22-летний племянник Джаватхановой, село Старые Атаги.

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Как напоминает "Новая газета", суд над Ульманом проходил сложно из-за нежелания военной прокуратуры РФ расследовать дело. Защита Ульмана ссылалась на то, что капитан лишь выполнял приказ. По делу несколько раз собирали жюри присяжных. Дважды присяжные оправдывали группу Ульмана, и дважды из-за большого резонанса дело возвращали, находя формальные нарушения в процедуре отбора присяжных.

Четвертый процесс завершился приговорами, но реально осужден только майор Перелевский, который отдал приказ о расстреле, - к 9 годам колонии. Ульман и двое других спецназовцев не явились в суд, их заочно приговорили к 14, 12 и 11 годам колонии и объявили в розыск. В розыске Ульман находится до сих пор.

Автор: 

армия РФ (19067) Чечня (637) ГРУ (82) военные преступления (1427)


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Топ комментарии
+53
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03.05.2024 20:19
+45
Не "загинув", а "ліквідований" або "знищений".
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03.05.2024 20:18
+35
катюзі по заслузі.
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03.05.2024 20:14
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катюзі по заслузі.
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03.05.2024 20:14 Ответить
чого це "загинув"? ви ще співчуття родині висловить )))
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03.05.2024 20:14 Ответить
Це значить помер в бою, а не своєю смертю. Іноді слова це просто слова.
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03.05.2024 20:32 Ответить
в подібному контексті правильно використовувати дієслова: "був ліквідований", "був знищений"
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04.05.2024 07:04 Ответить
Не "загинув", а здох.
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03.05.2024 20:41 Ответить
Не "загинув", а "ліквідований" або "знищений".
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03.05.2024 20:18 Ответить
Було утилізовано..
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03.05.2024 20:22 Ответить
Це якщо вже прикопали або собаки/свині/щури з'їли.
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03.05.2024 20:30 Ответить
А нафіга нам історія існування кацапів? Всі кацапи що здихають в Україні-вбивці. Цей не виняток.
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03.05.2024 20:19 Ответить
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03.05.2024 20:19 Ответить
ай маладца...
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03.05.2024 20:23 Ответить
справа степана андрійовича, в ділі.
раміль шамсутдінов, ще той націоналіст...
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03.05.2024 20:31 Ответить
не зрозумів у чому трагічність випадку
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03.05.2024 21:07 Ответить
Маю надію що його знов засудять та знов відправлять виправлятись на сво і він знов положить з десяток своїх орків...
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03.05.2024 21:32 Ответить
кацапська рєкурсія
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04.05.2024 09:16 Ответить
Ульмани, пульмани, айсберги-рабіновичі - чого ви, суки, такі мерзотники? От, бл@дь, тут хочеш, не хочеш, нацистом станеш. А усе через неприйняття християнської доктрини - підстав іншу щоку. Нє, глаз за глаз, і ніяк не заспокояться, поки усім очі не позакривають
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03.05.2024 20:24 Ответить
Справа не в прізвищі. Той Ульман росіянин за менталітетом як і бубочка.
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03.05.2024 20:30 Ответить
Менталітет справді один - кагал і комуна, гуртуються звірячою зграєю, і "кто не с нами, тот против нас". Що ми і спостерігаємо - і у нас, і на кацапії
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03.05.2024 20:46 Ответить
не надо дергаться на каждого "-ман", этот выродок - роиський немец, тогда много писали о нем. Так что с христянской доктриной у него все в порядке - никак не помешала убить шестерых ни в чемм не повинных людей. И еще кто знает сколько таких, о которых ничего не известно.
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03.05.2024 22:23 Ответить
Ульман - німецьке прізвище.
Задовбали вже антисеміти! А потім питаєте, чому Ізраїль не допомагає. Ось чому!!!
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04.05.2024 09:30 Ответить
Израиль - официальный союзник США. И армия там в приоритете перед асфальтом. А у нас.... многохеровекторность и куча московской агентуры. До сих пор жива ахламония, продвигающая интересы кнр
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04.05.2024 10:27 Ответить
Я не про то. Я ж не питаю, чому Штати допомагають Ізраїлю більше, ніж Україні. Бо знаю.

А ось Ізраїль САМ не дуже поспішає допомагати Україні, бо у них тема українського антисемітізму на очах і на вухах. Як не починаєш розмовляти з друзями з Ізраїлю (при чому самі ж вони з Харькову чи Дніпру - і це знаково!), так і починається: Богдан Хмельницький, поліцаї, Вальцман і все таке інше. Я сама єврейка з Дніпра, але знаю і розумію, що накоїла на сході України раша-пропаганда за останні 80 років. Але кожна така істота своїм черговим висером лише підкріплює впевненість читачів з Ізраїлю, що вони таки праві. А мені це дуже й дуже неприємно!!!
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04.05.2024 14:10 Ответить
Так вони і в Україні теж саме робили. Багато хто. Не тільки цей Ульман. І зараз теж саме чинять.
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03.05.2024 20:29 Ответить
Деякі з тіх кого він тоді розстріляв могли зараз воювати проти України... Чим гірше в них, тим краще...
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03.05.2024 21:34 Ответить
Я пам'ятаю про цей випадок ще з того часу. І не підтримую вбивства людей. Ким би вони були б потім ми не знаємо.
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03.05.2024 21:37 Ответить
а може за, чеченці є різні
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04.05.2024 09:19 Ответить
Та хто його знає, але левова більшість зіганула кадирівській мафії і *****!
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04.05.2024 09:47 Ответить
Ще не факт, що ці молоді чоловіки якби їх не вбили російські військові не пішли б вбивати в Україну.
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03.05.2024 20:30 Ответить
Чеченці, яких убивав і катував цей ульман,

воюють пліч-о-пліч з ульманом проти українців,

які не скривдили жодного чеченця!
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03.05.2024 20:38 Ответить
Як і нащадки козаків із Кубані, Сірого і Зеленого клину (Далекий схід)...
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03.05.2024 20:45 Ответить
Так, просто їх змішали з кацапами, провели пропаганду, підсунули видуману історію. А в нас Донецька, Луганська області майже повністю воюють проти України. До них підтягуються частина Херсонської і Запорізькою областей. Цього бидла достатньо в Одеській, Миколаївський, Дніпропетровській і Харківській областях, бо тут також була пропаганда і один з кацапських пропагандонів був Володя що Боневтік і його антимайданна команда.
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03.05.2024 21:09 Ответить
Це діряві вівцей@би а не чеченці. Чеченці воюють за Україну.
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03.05.2024 21:19 Ответить
Это во время роzийско-Чеченской войны было!! Что ты несешь, шьортпобери
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04.05.2024 10:28 Ответить
Кацапоту треба відстрілювать по всьому Світу!!!
Чи Ульман, чи Ульманов всіх під ніж!
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03.05.2024 20:39 Ответить
А от цікаво щодо розповсюдження карного права щодо порушення правил ведення війни на диверсантів...диверсанти свідків знищують незалежно від того чи це дитина, чи вагітна жінка з дітьми...вони просто знищують свідків
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03.05.2024 21:05 Ответить
Военное преступление не зависимо от мотивов. Тем более гру его отмазало, от реального розыска, он только "числился" .
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04.05.2024 10:30 Ответить
Українцям нажаль доводиться виконувати роль асенізаторів. Тому що на сході велетенська вигрібна яма з опаришами.
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03.05.2024 21:17 Ответить
а орден отримує як завжди кадирів менший
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03.05.2024 21:18 Ответить
Ще був один офіцер артилерист який ******** розстрілювати мирні села чеченців і при цьому філософствувати так його ще тоді зарізали чи то застрелили в Москві вдячні родичі загиблих.
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03.05.2024 21:40 Ответить
Буданов
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04.05.2024 03:04 Ответить
т.е. выродок был 20 лет в розыске, и вдруг откуда не возьмись появился в Украине , где и сдох? Фуфлом пахнет эта история.
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03.05.2024 22:19 Ответить
У них палачи это неприкасаемый класс. Опричники Чемоданной короны
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04.05.2024 10:31 Ответить
тей самий випадок коли вирок виконан.
end of discussion.
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03.05.2024 22:59 Ответить
Эдичку сдали в утиль.
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03.05.2024 23:55 Ответить
..насколько я помню,это был не только марадер и убийца,в тырнете озвучен один эпизод расстрела мирных в Чечне.. А где другие преступления этой мокша твари ?
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04.05.2024 07:24 Ответить
 
 