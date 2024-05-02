Российского командира, приказавшего стрелять по авто с гражданскими в Харькове, приговорили к пожизненному заключению
К пожизненному заключению приговорен российский командир, который в первый день полномасштабного вторжения приказал стрелять по гражданским авто на кольцевой дороге Харькова. В результате обстрела погибла 51-летняя женщина.
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Расстрел авто с гражданскими 24 февраля 2022 года
Прокуроры доказали, что заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ (воинская часть 29760), совместно с другими военнослужащими, прибыл в Белгородскую область РФ, где получил информацию о подготовке полномасштабного военного вторжения в Украину. Перед 24 февраля 2022 года он был назначен командиром батальонно-тактической группы (БТГр).
После вторжения на территорию Украины оккупанты прибыли к кольцевой дороге Харькова. Утром 24 февраля гражданским лицам, ехавшим на автомобилях по этой дороге, военные ВС РФ приказали развернуться и покинуть это место. Люди начали выражать свое недовольство и просили предоставить им возможность проехать этим путем для выезда в безопасную местность. Однако российский командир отдал приказ прицельно стрелять по автомобилям с гражданскими.
Российские военные начали стрелять по своим и гражданским
"Некоторые российские военные отказались выполнять преступный приказ, попросили людей оставить машины и выйти. 51-летняя мать с 29-летней дочерью остановились, военнослужащие ВС РФ помогли им спрятаться, однако их увидели другие российские военные, которые были готовы выполнять преступный приказ своего командира. Они начали стрелять по своим и женщинам. В результате один военный РФ и мать погибли, а дочери удалось спасти свою жизнь.
Среди раненых были 48-летний мужчина и 61-летняя женщина, по их автомобилям тоже стреляли российские военные по приказу командира", - сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.
Приговор российскому командиру
Установлено, что этот российский командир в 2008 году участвовал в войне РФ против Грузии и "поддерживал безопасность" в проведении незаконного референдума в украинском Крыму.
При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал российского военного виновным в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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