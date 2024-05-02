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Новости
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Российского командира, приказавшего стрелять по авто с гражданскими в Харькове, приговорили к пожизненному заключению

Засуджено російського командира, який віддав наказ розстріляти авто з цивільними у Харкові

К пожизненному заключению приговорен российский командир, который в первый день полномасштабного вторжения приказал стрелять по гражданским авто на кольцевой дороге Харькова. В результате обстрела погибла 51-летняя женщина.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Расстрел авто с гражданскими 24 февраля 2022 года

Прокуроры доказали, что заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ (воинская часть 29760), совместно с другими военнослужащими, прибыл в Белгородскую область РФ, где получил информацию о подготовке полномасштабного военного вторжения в Украину. Перед 24 февраля 2022 года он был назначен командиром батальонно-тактической группы (БТГр).

Російський командир, який віддав наказ на розстріл

После вторжения на территорию Украины оккупанты прибыли к кольцевой дороге Харькова. Утром 24 февраля гражданским лицам, ехавшим на автомобилях по этой дороге, военные ВС РФ приказали развернуться и покинуть это место. Люди начали выражать свое недовольство и просили предоставить им возможность проехать этим путем для выезда в безопасную местность. Однако российский командир отдал приказ прицельно стрелять по автомобилям с гражданскими.

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Российские военные начали стрелять по своим и гражданским

"Некоторые российские военные отказались выполнять преступный приказ, попросили людей оставить машины и выйти. 51-летняя мать с 29-летней дочерью остановились, военнослужащие ВС РФ помогли им спрятаться, однако их увидели другие российские военные, которые были готовы выполнять преступный приказ своего командира. Они начали стрелять по своим и женщинам. В результате один военный РФ и мать погибли, а дочери удалось спасти свою жизнь.

Среди раненых были 48-летний мужчина и 61-летняя женщина, по их автомобилям тоже стреляли российские военные по приказу командира", - сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Розстріл цивільних на кільцевій дорозі в Харкові 24 лютого 2024 року

Приговор российскому командиру

Установлено, что этот российский командир в 2008 году участвовал в войне РФ против Грузии и "поддерживал безопасность" в проведении незаконного референдума в украинском Крыму.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал российского военного виновным в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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Автор: 

армия РФ (19067) приговор (1209) Харьков (7450) военные преступления (1426) Офис Генпрокурора (2457)


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Топ комментарии
+7
Передруковуйте новину повністю.
Оскільки засуджений поки переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання.
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02.05.2024 16:01
+3
Заочно? Чи спіймали і все дізналися про нього? Також видно з новини, що будь-які прояви людяності в російській армії придушують.
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02.05.2024 16:01
+2
Що цікаво як росіяни встигли вже в перший день війни дійти до Харкова? Чи потрібно садити також тих, хто заглядав в очі одній особі в Кремлі і допустив те, що росіяни так швидко захопили багато територій? Вважаю, що це питання справедливості.
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02.05.2024 16:17
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Правила форума Совет форумчан
Страти заборонені зараз в Україні. Хіба що змінять закони в Україні і не нарвуться на санкції при цьому.
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02.05.2024 16:02 Ответить
Заочно? Чи спіймали і все дізналися про нього? Також видно з новини, що будь-які прояви людяності в російській армії придушують.
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02.05.2024 16:01 Ответить
Передруковуйте новину повністю.
Оскільки засуджений поки переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання.
показать весь комментарий
02.05.2024 16:01 Ответить
Що цікаво як росіяни встигли вже в перший день війни дійти до Харкова? Чи потрібно садити також тих, хто заглядав в очі одній особі в Кремлі і допустив те, що росіяни так швидко захопили багато територій? Вважаю, що це питання справедливості.
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02.05.2024 16:17 Ответить
За кілька місяців до вторгнення Зе-макака публічно припустила, що Харків може бути окупований. Тоді харківці обурились, навіть провели протестний флеш-моб. Мабуть Зе-макака щось знала.
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02.05.2024 16:33 Ответить
Там 30 км до кордону, чи близько того.
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02.05.2024 16:47 Ответить
Такие приговоры необходимо выносить абсолютно каждому русскому, который принимал участие в боевых действиях или приезжал на оккупированные территории вне зависимости от цели приезда. Исключение - добровольно сдавшиеся. Такие же приговоры необходимо выностить и в отношении коллаборантов, что бы они знали, что их ждет после деоккупации, что бы они сами ушли из Украины и было меньше действий по их отлавливанию.
Уже два года прошло, а до сих пор отлавливают русских посипак. А сколько их еще осталось?
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02.05.2024 17:19 Ответить
Засуджено дистанційно .....
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02.05.2024 17:31 Ответить
вряд ли это его сколь-нибудь огорчит. Смысл заочных приговоров пока туманен.
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02.05.2024 17:38 Ответить
Цього ****** просто знайдуть i завалять нахрiн бiз всякого суду.
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02.05.2024 18:03 Ответить
 
 