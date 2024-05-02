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Новини
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Російського командира, який наказував стріляти по авто з цивільними в Харкові, засуджено до довічного ув’язнення

Засуджено російського командира, який віддав наказ розстріляти авто з цивільними у Харкові

До довічного ув’язнення засуджено російського командира, який в перший день повномасштабного вторгнення наказав стріляти по цивільним авто на кільцевій дорозі Харкова. Унаслідок обстрілу загинула 51-річна жінка.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Розстріл авто з цивільними 24 лютого 2022 року

Прокурори довели, що заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ (військова частина 29760) спільно з іншими військовослужбовцями прибув до Бєлгородської області РФ, де отримав інформацію про підготовку повномасштабного військового вторгнення до України. Перед 24 лютого 2022 року його було призначено командиром батальйонно-тактичної групи (БТГр).

Російський командир, який віддав наказ на розстріл

Після вторгнення на територію України окупанти прибули до кільцевої дороги Харкова. Вранці 24 лютого цивільним особам, які їхали на автівках цією дорогою, військові ЗС РФ наказали розвернутися та залишити це місце. Люди почали висловлювати своє невдоволення та просили надати їм можливість проїхати цим шляхом для виїзду у безпечну місцевість. Проте російський командир надав наказ прицільно стріляти по автомобілях з цивільними.

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Російські військові почали стріляти по своїх та цивільних

"Деякі російські військові відмовились виконувати злочинний наказ, попросили людей залишити автівки та вийти. 51-річна мати з 29-річною донькою зупинились, військовослужбовці ЗС РФ допомогли їм сховатись, проте їх побачили інші російські військові, які були готові виконувати злочинний наказ свого командира. Вони почали стріляти по своїх та жінках. Внаслідок цього один військовий РФ та мати загинули, а доньці вдалось врятувати своє життя.

Серед поранених були 48-річний чоловік та 61-річна жінка, по їхніх автомобілях теж стріляли російські військові за наказом командира", - повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Розстріл цивільних на кільцевій дорозі в Харкові 24 лютого 2024 року

Вирок російському командиру

Встановлено, що цей російський командир у 2008 році брав участь у війні РФ проти Грузії та "підтримував безпеку" у проведенні незаконного референдуму в українському Криму.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав російського військового винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).  Йому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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Автор: 

армія рф (17216) вирок (1062) Харків (5563) довічне ув’язнення (48) воєнні злочини (1851) Офіс Генпрокурора (3239)


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Топ коментарі
+7
Передруковуйте новину повністю.
Оскільки засуджений поки переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання.
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02.05.2024 16:01
+3
Заочно? Чи спіймали і все дізналися про нього? Також видно з новини, що будь-які прояви людяності в російській армії придушують.
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02.05.2024 16:01
+2
Що цікаво як росіяни встигли вже в перший день війни дійти до Харкова? Чи потрібно садити також тих, хто заглядав в очі одній особі в Кремлі і допустив те, що росіяни так швидко захопили багато територій? Вважаю, що це питання справедливості.
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02.05.2024 16:17
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Страти заборонені зараз в Україні. Хіба що змінять закони в Україні і не нарвуться на санкції при цьому.
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02.05.2024 16:02 Відповісти
Заочно? Чи спіймали і все дізналися про нього? Також видно з новини, що будь-які прояви людяності в російській армії придушують.
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02.05.2024 16:01 Відповісти
Передруковуйте новину повністю.
Оскільки засуджений поки переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання.
показати весь коментар
02.05.2024 16:01 Відповісти
Що цікаво як росіяни встигли вже в перший день війни дійти до Харкова? Чи потрібно садити також тих, хто заглядав в очі одній особі в Кремлі і допустив те, що росіяни так швидко захопили багато територій? Вважаю, що це питання справедливості.
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02.05.2024 16:17 Відповісти
За кілька місяців до вторгнення Зе-макака публічно припустила, що Харків може бути окупований. Тоді харківці обурились, навіть провели протестний флеш-моб. Мабуть Зе-макака щось знала.
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02.05.2024 16:33 Відповісти
Там 30 км до кордону, чи близько того.
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02.05.2024 16:47 Відповісти
Такие приговоры необходимо выносить абсолютно каждому русскому, который принимал участие в боевых действиях или приезжал на оккупированные территории вне зависимости от цели приезда. Исключение - добровольно сдавшиеся. Такие же приговоры необходимо выностить и в отношении коллаборантов, что бы они знали, что их ждет после деоккупации, что бы они сами ушли из Украины и было меньше действий по их отлавливанию.
Уже два года прошло, а до сих пор отлавливают русских посипак. А сколько их еще осталось?
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02.05.2024 17:19 Відповісти
Засуджено дистанційно .....
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02.05.2024 17:31 Відповісти
вряд ли это его сколь-нибудь огорчит. Смысл заочных приговоров пока туманен.
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02.05.2024 17:38 Відповісти
Цього ****** просто знайдуть i завалять нахрiн бiз всякого суду.
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02.05.2024 18:03 Відповісти
 
 