100 представителям высшего военного командования ВС России сообщено о подозрении с начала полномасштабной войны, - Офис Генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на апрель 2024 года, 100 представителям высшего военного командования ВС РФ сообщено о подозрении в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, а также в совершении военных преступлений (ст. 437 и 438 УКУ). Из них 15 лицам сообщено о подозрениях по двум статьям

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По статье 437 (Преступление агрессии) о подозрении сообщено 43 представителям высшего офицерского состава вражеской армии. Обвинительные акты в отношении 11 из них направлены в суд. Среди них: генерал-полковник, который руководил военной операцией по попытке захвата территорий Черниговской, Сумской и Киевской областей и генерал-лейтенант, который отдал приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь".

По статье 438 (Военные преступления) подозрение объявлено 72 представителям высшего командования ВС РФ. Обвинительные акты в отношении 40 из них направлены в суд. Осуждены восемь человек - четверо полковников, трое майоров и генерал-лейтенант.

В первом квартале 2024 года о подозрении сообщено восьми представителям военного командования РФ, четырем из них подозрения объявлены по двум статьям. Один человек осужден.

Среди подозреваемых: генерал-полковник, который отдавал приказы системно обстреливать "Харьковский физико-технический институт", где размещена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов".





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