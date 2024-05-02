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100 представителям высшего военного командования ВС России сообщено о подозрении с начала полномасштабной войны, - Офис Генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на апрель 2024 года, 100 представителям высшего военного командования ВС РФ сообщено о подозрении в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, а также в совершении военных преступлений (ст. 437 и 438 УКУ). Из них 15 лицам сообщено о подозрениях по двум статьям

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Притягнення до відповідальності командування РФ

По статье 437 (Преступление агрессии) о подозрении сообщено 43 представителям высшего офицерского состава вражеской армии. Обвинительные акты в отношении 11 из них направлены в суд. Среди них: генерал-полковник, который руководил военной операцией по попытке захвата территорий Черниговской, Сумской и Киевской областей и генерал-лейтенант, который отдал приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь".

43 представникам вищого офіцерського складу ворожої армії повідомлено про підозру

По статье 438 (Военные преступления) подозрение объявлено 72 представителям высшего командования ВС РФ. Обвинительные акты в отношении 40 из них направлены в суд. Осуждены восемь человек - четверо полковников, трое майоров и генерал-лейтенант.

72 представникам вищого командування ЗС РФ оголошено про підозру у воєнних злочинах

В первом квартале 2024 года о подозрении сообщено восьми представителям военного командования РФ, четырем из них подозрения объявлены по двум статьям. Один человек осужден.

Скільком військовим РФ оголошено про підозру у 1 кварталі 2024 року

Среди подозреваемых: генерал-полковник, который отдавал приказы системно обстреливать "Харьковский физико-технический институт", где размещена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов".

Планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни
Порушення законів та звичаїв війни

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Автор: 

армия РФ (19057) военные преступления (1426) Офис Генпрокурора (2457)


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У діях усіх цих рашистських @ідарів чистий склад ч.3 ст.258 КК України, тобто тероризм, поєднаний із вбивством людей.

Саме за такої кваліфікації ці гондураси @обані не зможуть вільно відвідувати Західні країни та можуть бути затриманими та виданими до України чи до Гааги задля засудження.
А з кваліфікацією за ст.ст.437, 438 КК України ці гібони вільно відвідують Францію, Монако, Австрію, Італію, Іспанію, Німчеччину, купують там нерухомість, відпочивають і в @уй не дують.
Як ото тимчасово живий заступник міністра нападу кацапстану іванов зі своєю лярвою
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02.05.2024 09:53 Ответить
Потужно, ****...
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02.05.2024 09:54 Ответить
 
 