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100 представникам вищого військового командування ЗС Росії повідомлено про підозру з початку повномасштабної війни, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Станом на квітень 2024 року, 100 представникам вищого військового командування ЗС РФ повідомлено про підозру у підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни, а також у вчиненні воєнних злочинів (ст. 437 та 438 ККУ). З них 15 особам повідомлено про підозри за двома статтями

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Притягнення до відповідальності командування РФ

За статтею 437 (Злочин агресії) про підозру повідомлено 43 представникам вищого офіцерського складу ворожої армії. Обвинувальні акти щодо 11 з них направлено до суду. Серед них: генерал-полковник, який керував військовою операцією зі спроби захоплення територій Чернігівської, Сумської та Київської областей та генерал-лейтенант, який віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь".

43 представникам вищого офіцерського складу ворожої армії повідомлено про підозру

За статтею 438 (Воєнні злочини) підозру оголошено 72 представникам вищого командування ЗС РФ. Обвинувальні акти щодо 40 з них направлено до суду. Засуджено восьмеро осіб - четверо полковників, троє майори та генерал-лейтенант.

72 представникам вищого командування ЗС РФ оголошено про підозру у воєнних злочинах

У першому кварталі 2024 року про підозру повідомлено вісьмом представникам військового командування РФ, чотирьом з них підозри оголошено за двома статтями. Одну особу засуджено.

Скільком військовим РФ оголошено про підозру у 1 кварталі 2024 року

Серед підозрюваних: генерал-полковник, який віддавав накази системно обстрілювати "Харківський фізико-технічний інститут", де розміщена ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів".

Планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни
Порушення законів та звичаїв війни

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Автор: 

армія рф (17207) воєнні злочини (1851) Офіс Генпрокурора (3239)


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У діях усіх цих рашистських @ідарів чистий склад ч.3 ст.258 КК України, тобто тероризм, поєднаний із вбивством людей.

Саме за такої кваліфікації ці гондураси @обані не зможуть вільно відвідувати Західні країни та можуть бути затриманими та виданими до України чи до Гааги задля засудження.
А з кваліфікацією за ст.ст.437, 438 КК України ці гібони вільно відвідують Францію, Монако, Австрію, Італію, Іспанію, Німчеччину, купують там нерухомість, відпочивають і в @уй не дують.
Як ото тимчасово живий заступник міністра нападу кацапстану іванов зі своєю лярвою
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02.05.2024 09:53 Відповісти
Потужно, ****...
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02.05.2024 09:54 Відповісти
 
 