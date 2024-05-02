100 представникам вищого військового командування ЗС Росії повідомлено про підозру з початку повномасштабної війни, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Станом на квітень 2024 року, 100 представникам вищого військового командування ЗС РФ повідомлено про підозру у підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни, а також у вчиненні воєнних злочинів (ст. 437 та 438 ККУ). З них 15 особам повідомлено про підозри за двома статтями

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За статтею 437 (Злочин агресії) про підозру повідомлено 43 представникам вищого офіцерського складу ворожої армії. Обвинувальні акти щодо 11 з них направлено до суду. Серед них: генерал-полковник, який керував військовою операцією зі спроби захоплення територій Чернігівської, Сумської та Київської областей та генерал-лейтенант, який віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь".

За статтею 438 (Воєнні злочини) підозру оголошено 72 представникам вищого командування ЗС РФ. Обвинувальні акти щодо 40 з них направлено до суду. Засуджено восьмеро осіб - четверо полковників, троє майори та генерал-лейтенант.

У першому кварталі 2024 року про підозру повідомлено вісьмом представникам військового командування РФ, чотирьом з них підозри оголошено за двома статтями. Одну особу засуджено.

Серед підозрюваних: генерал-полковник, який віддавав накази системно обстрілювати "Харківський фізико-технічний інститут", де розміщена ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів".





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