Українці знищили Едуарда Ульмана - вбивцю 6 мирних чеченців, якого російська влада сховала від суду

На війні в Україні загинув капітан російського спецназу ГРУ Едуард Ульман, який отримав 14 років за вбивство мирних чеченців у 2002 році, але втік від правосуддя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.

Едуард Ульман – російський військовослужбовець, капітан спецназу Головного розвідувального управління. Вироком Північно-Кавказького окружного військового суду РФ його визнано винним у вбивстві шести мирних жителів Чечні.

За даними журналістського розслідування Анни Політковської з "Нової газети", 11 січня 2002 року Ульман із підлеглими десантувалися з повітря на пошуки пораненого Хаттаба. На гірській дорозі з райцентру Шатой десантники вбили "шість людей, які трапилися на дорозі". Військовий комендант Шатойського району натрапивши на "самостійний крематорій", викликав прокурорів.

Вбитими виявилися:

Зайнап Джаватханова, 41-річна мати сімох дітей, яка чекала на восьмого, інвалід другої групи, село Нохчі-Келой;

Саїд-Магомед Аласханов, 68-річний директор сільської школи, село Нохчі-Келой;

Абдул-Вахаб Сатабаєв, завуч, село Нохчі-Келою;

Шахбан Бахаєв, лісник, село Нохчі-Келою;

Хамзат Тубуров, водій, село Дая;

Магомед Мусаєв, 22-річний племінник Джаватханової, село Старі Атаги.

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Як нагадує "Нова газета", суд над Ульманом проходив складно через небажання військової прокуратури РФ розслідувати справу. Захист Ульмана посилався те що, що капітан лише виконував наказ. У справі кілька разів збирали журі присяжних. Двічі присяжні виправдовували групу Ульмана, і двічі через великий резонанс справу повертали, знаходячи формальні порушення у процедурі відбору присяжних.

Четвертий процес завершився вироками, але реально засуджено лише майора Перелевського, який віддав наказ про розстріл, — до 9 років колонії. Ульман та двоє інших спецназівців не з'явилися до суду, їх заочно засудили до 14, 12 та 11 років колонії та оголосили у розшук. У розшуку Ульман перебуває досі.