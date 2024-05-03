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Новини Війна
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Українці знищили Едуарда Ульмана - вбивцю 6 мирних чеченців, якого російська влада сховала від суду

капітан спецназу ГРУ Едуард Ульман

На війні в Україні загинув капітан російського спецназу ГРУ Едуард Ульман, який отримав 14 років за вбивство мирних чеченців у 2002 році, але втік від правосуддя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.

Едуард Ульман – російський військовослужбовець, капітан спецназу Головного розвідувального управління. Вироком Північно-Кавказького окружного військового суду РФ його визнано винним у вбивстві шести мирних жителів Чечні.

За даними журналістського розслідування Анни Політковської з "Нової газети", 11 січня 2002 року Ульман із підлеглими десантувалися з повітря на пошуки пораненого Хаттаба. На гірській дорозі з райцентру Шатой десантники вбили "шість людей, які трапилися на дорозі". Військовий комендант Шатойського району натрапивши на "самостійний крематорій", викликав прокурорів.

Вбитими виявилися:

  • Зайнап Джаватханова, 41-річна мати сімох дітей, яка чекала на восьмого, інвалід другої групи, село Нохчі-Келой;
  • Саїд-Магомед Аласханов, 68-річний директор сільської школи, село Нохчі-Келой;
  • Абдул-Вахаб Сатабаєв, завуч, село Нохчі-Келою;
  • Шахбан Бахаєв, лісник, село Нохчі-Келою;
  • Хамзат Тубуров, водій, село Дая;
  • Магомед Мусаєв, 22-річний племінник Джаватханової, село Старі Атаги.

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Як нагадує "Нова газета", суд над Ульманом проходив складно через небажання військової прокуратури РФ розслідувати справу. Захист Ульмана посилався те що, що капітан лише виконував наказ. У справі кілька разів збирали журі присяжних. Двічі присяжні виправдовували групу Ульмана, і двічі через великий резонанс справу повертали, знаходячи формальні порушення у процедурі відбору присяжних.

Четвертий процес завершився вироками, але реально засуджено лише майора Перелевського, який віддав наказ про розстріл, — до 9 років колонії. Ульман та двоє інших спецназівців не з'явилися до суду, їх заочно засудили до 14, 12 та 11 років колонії та оголосили у розшук. У розшуку Ульман перебуває досі.

Автор: 

армія рф (17216) Чечня (284) ГРУ (86) воєнні злочини (1852)


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Топ коментарі
+53
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03.05.2024 20:19
+45
Не "загинув", а "ліквідований" або "знищений".
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03.05.2024 20:18
+35
катюзі по заслузі.
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03.05.2024 20:14
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катюзі по заслузі.
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03.05.2024 20:14 Відповісти
чого це "загинув"? ви ще співчуття родині висловить )))
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03.05.2024 20:14 Відповісти
Це значить помер в бою, а не своєю смертю. Іноді слова це просто слова.
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03.05.2024 20:32 Відповісти
в подібному контексті правильно використовувати дієслова: "був ліквідований", "був знищений"
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04.05.2024 07:04 Відповісти
Не "загинув", а здох.
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03.05.2024 20:41 Відповісти
Не "загинув", а "ліквідований" або "знищений".
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03.05.2024 20:18 Відповісти
Було утилізовано..
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03.05.2024 20:22 Відповісти
Це якщо вже прикопали або собаки/свині/щури з'їли.
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03.05.2024 20:30 Відповісти
А нафіга нам історія існування кацапів? Всі кацапи що здихають в Україні-вбивці. Цей не виняток.
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03.05.2024 20:19 Відповісти
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03.05.2024 20:19 Відповісти
ай маладца...
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03.05.2024 20:23 Відповісти
справа степана андрійовича, в ділі.
раміль шамсутдінов, ще той націоналіст...
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03.05.2024 20:31 Відповісти
не зрозумів у чому трагічність випадку
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03.05.2024 21:07 Відповісти
Маю надію що його знов засудять та знов відправлять виправлятись на сво і він знов положить з десяток своїх орків...
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03.05.2024 21:32 Відповісти
кацапська рєкурсія
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04.05.2024 09:16 Відповісти
Ульмани, пульмани, айсберги-рабіновичі - чого ви, суки, такі мерзотники? От, бл@дь, тут хочеш, не хочеш, нацистом станеш. А усе через неприйняття християнської доктрини - підстав іншу щоку. Нє, глаз за глаз, і ніяк не заспокояться, поки усім очі не позакривають
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03.05.2024 20:24 Відповісти
Справа не в прізвищі. Той Ульман росіянин за менталітетом як і бубочка.
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03.05.2024 20:30 Відповісти
Менталітет справді один - кагал і комуна, гуртуються звірячою зграєю, і "кто не с нами, тот против нас". Що ми і спостерігаємо - і у нас, і на кацапії
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03.05.2024 20:46 Відповісти
не надо дергаться на каждого "-ман", этот выродок - роиський немец, тогда много писали о нем. Так что с христянской доктриной у него все в порядке - никак не помешала убить шестерых ни в чемм не повинных людей. И еще кто знает сколько таких, о которых ничего не известно.
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03.05.2024 22:23 Відповісти
Ульман - німецьке прізвище.
Задовбали вже антисеміти! А потім питаєте, чому Ізраїль не допомагає. Ось чому!!!
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04.05.2024 09:30 Відповісти
Израиль - официальный союзник США. И армия там в приоритете перед асфальтом. А у нас.... многохеровекторность и куча московской агентуры. До сих пор жива ахламония, продвигающая интересы кнр
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04.05.2024 10:27 Відповісти
Я не про то. Я ж не питаю, чому Штати допомагають Ізраїлю більше, ніж Україні. Бо знаю.

А ось Ізраїль САМ не дуже поспішає допомагати Україні, бо у них тема українського антисемітізму на очах і на вухах. Як не починаєш розмовляти з друзями з Ізраїлю (при чому самі ж вони з Харькову чи Дніпру - і це знаково!), так і починається: Богдан Хмельницький, поліцаї, Вальцман і все таке інше. Я сама єврейка з Дніпра, але знаю і розумію, що накоїла на сході України раша-пропаганда за останні 80 років. Але кожна така істота своїм черговим висером лише підкріплює впевненість читачів з Ізраїлю, що вони таки праві. А мені це дуже й дуже неприємно!!!
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04.05.2024 14:10 Відповісти
Так вони і в Україні теж саме робили. Багато хто. Не тільки цей Ульман. І зараз теж саме чинять.
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03.05.2024 20:29 Відповісти
Деякі з тіх кого він тоді розстріляв могли зараз воювати проти України... Чим гірше в них, тим краще...
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03.05.2024 21:34 Відповісти
Я пам'ятаю про цей випадок ще з того часу. І не підтримую вбивства людей. Ким би вони були б потім ми не знаємо.
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03.05.2024 21:37 Відповісти
а може за, чеченці є різні
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04.05.2024 09:19 Відповісти
Та хто його знає, але левова більшість зіганула кадирівській мафії і *****!
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04.05.2024 09:47 Відповісти
Ще не факт, що ці молоді чоловіки якби їх не вбили російські військові не пішли б вбивати в Україну.
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03.05.2024 20:30 Відповісти
Чеченці, яких убивав і катував цей ульман,

воюють пліч-о-пліч з ульманом проти українців,

які не скривдили жодного чеченця!
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03.05.2024 20:38 Відповісти
Як і нащадки козаків із Кубані, Сірого і Зеленого клину (Далекий схід)...
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03.05.2024 20:45 Відповісти
Так, просто їх змішали з кацапами, провели пропаганду, підсунули видуману історію. А в нас Донецька, Луганська області майже повністю воюють проти України. До них підтягуються частина Херсонської і Запорізькою областей. Цього бидла достатньо в Одеській, Миколаївський, Дніпропетровській і Харківській областях, бо тут також була пропаганда і один з кацапських пропагандонів був Володя що Боневтік і його антимайданна команда.
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03.05.2024 21:09 Відповісти
Це діряві вівцей@би а не чеченці. Чеченці воюють за Україну.
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03.05.2024 21:19 Відповісти
Это во время роzийско-Чеченской войны было!! Что ты несешь, шьортпобери
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04.05.2024 10:28 Відповісти
Кацапоту треба відстрілювать по всьому Світу!!!
Чи Ульман, чи Ульманов всіх під ніж!
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03.05.2024 20:39 Відповісти
А от цікаво щодо розповсюдження карного права щодо порушення правил ведення війни на диверсантів...диверсанти свідків знищують незалежно від того чи це дитина, чи вагітна жінка з дітьми...вони просто знищують свідків
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03.05.2024 21:05 Відповісти
Военное преступление не зависимо от мотивов. Тем более гру его отмазало, от реального розыска, он только "числился" .
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04.05.2024 10:30 Відповісти
Українцям нажаль доводиться виконувати роль асенізаторів. Тому що на сході велетенська вигрібна яма з опаришами.
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03.05.2024 21:17 Відповісти
а орден отримує як завжди кадирів менший
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03.05.2024 21:18 Відповісти
Ще був один офіцер артилерист який ******** розстрілювати мирні села чеченців і при цьому філософствувати так його ще тоді зарізали чи то застрелили в Москві вдячні родичі загиблих.
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03.05.2024 21:40 Відповісти
Буданов
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04.05.2024 03:04 Відповісти
т.е. выродок был 20 лет в розыске, и вдруг откуда не возьмись появился в Украине , где и сдох? Фуфлом пахнет эта история.
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03.05.2024 22:19 Відповісти
У них палачи это неприкасаемый класс. Опричники Чемоданной короны
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04.05.2024 10:31 Відповісти
тей самий випадок коли вирок виконан.
end of discussion.
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03.05.2024 22:59 Відповісти
Эдичку сдали в утиль.
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03.05.2024 23:55 Відповісти
..насколько я помню,это был не только марадер и убийца,в тырнете озвучен один эпизод расстрела мирных в Чечне.. А где другие преступления этой мокша твари ?
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04.05.2024 07:24 Відповісти
 
 