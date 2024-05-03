Українці знищили Едуарда Ульмана - вбивцю 6 мирних чеченців, якого російська влада сховала від суду
На війні в Україні загинув капітан російського спецназу ГРУ Едуард Ульман, який отримав 14 років за вбивство мирних чеченців у 2002 році, але втік від правосуддя.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.
Едуард Ульман – російський військовослужбовець, капітан спецназу Головного розвідувального управління. Вироком Північно-Кавказького окружного військового суду РФ його визнано винним у вбивстві шести мирних жителів Чечні.
За даними журналістського розслідування Анни Політковської з "Нової газети", 11 січня 2002 року Ульман із підлеглими десантувалися з повітря на пошуки пораненого Хаттаба. На гірській дорозі з райцентру Шатой десантники вбили "шість людей, які трапилися на дорозі". Військовий комендант Шатойського району натрапивши на "самостійний крематорій", викликав прокурорів.
Вбитими виявилися:
- Зайнап Джаватханова, 41-річна мати сімох дітей, яка чекала на восьмого, інвалід другої групи, село Нохчі-Келой;
- Саїд-Магомед Аласханов, 68-річний директор сільської школи, село Нохчі-Келой;
- Абдул-Вахаб Сатабаєв, завуч, село Нохчі-Келою;
- Шахбан Бахаєв, лісник, село Нохчі-Келою;
- Хамзат Тубуров, водій, село Дая;
- Магомед Мусаєв, 22-річний племінник Джаватханової, село Старі Атаги.
Як нагадує "Нова газета", суд над Ульманом проходив складно через небажання військової прокуратури РФ розслідувати справу. Захист Ульмана посилався те що, що капітан лише виконував наказ. У справі кілька разів збирали журі присяжних. Двічі присяжні виправдовували групу Ульмана, і двічі через великий резонанс справу повертали, знаходячи формальні порушення у процедурі відбору присяжних.
Четвертий процес завершився вироками, але реально засуджено лише майора Перелевського, який віддав наказ про розстріл, — до 9 років колонії. Ульман та двоє інших спецназівців не з'явилися до суду, їх заочно засудили до 14, 12 та 11 років колонії та оголосили у розшук. У розшуку Ульман перебуває досі.
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раміль шамсутдінов, ще той націоналіст...
Задовбали вже антисеміти! А потім питаєте, чому Ізраїль не допомагає. Ось чому!!!
А ось Ізраїль САМ не дуже поспішає допомагати Україні, бо у них тема українського антисемітізму на очах і на вухах. Як не починаєш розмовляти з друзями з Ізраїлю (при чому самі ж вони з Харькову чи Дніпру - і це знаково!), так і починається: Богдан Хмельницький, поліцаї, Вальцман і все таке інше. Я сама єврейка з Дніпра, але знаю і розумію, що накоїла на сході України раша-пропаганда за останні 80 років. Але кожна така істота своїм черговим висером лише підкріплює впевненість читачів з Ізраїлю, що вони таки праві. А мені це дуже й дуже неприємно!!!
воюють пліч-о-пліч з ульманом проти українців,
які не скривдили жодного чеченця!
Чи Ульман, чи Ульманов всіх під ніж!
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