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Підполковник спецназу ГРУ РФ Карімов знищений в Україні

Українські воїни знищили підполковника ГРУ Альберта Карімова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише блогер Necro Mancer

Він уточнив: "Підполковник спецназу ГРУ Карімов Альберт Абдилахатович 1983 р.н. з башкирського села Тирлянський"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командира роти 57-ї бригади ЗС РФ знищено під Сєверодонецьком. ФОТО 18+

Підполковник спецназу ГРУ РФ Карімов знищений в Україні 01
Підполковник спецназу ГРУ РФ Карімов знищений в Україні 02

Автор: 

армія рф (17897) ліквідація (4101) ГРУ (91)


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Топ коментарі
+72
Так тобі і треба, шакал.
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11.05.2022 21:01 Відповісти
+61
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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11.05.2022 21:02 Відповісти
+38
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11.05.2022 21:05 Відповісти
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Так тобі і треба, шакал.
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11.05.2022 21:01 Відповісти
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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11.05.2022 21:02 Відповісти
на повному серйозі - не треба свиней ображати...
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11.05.2022 21:20 Відповісти
перший пішов з нової колоди.путін змінив фсб на гру.
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11.05.2022 21:02 Відповісти
Крепкого здоровья и места в первом ряду на концерте кобзона.
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11.05.2022 21:02 Відповісти
morda maniaka
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11.05.2022 21:03 Відповісти
Просто рашист звичайний... Вони всі на таке перетворюються, якщо вчасно не задвухсотити...
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11.05.2022 21:12 Відповісти
булсин мулсин *******
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11.05.2022 21:03 Відповісти
апелсин
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11.05.2022 21:27 Відповісти
каждому !
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11.05.2022 22:10 Відповісти
елдаш ******** ********
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11.05.2022 23:10 Відповісти
Ну і ***** у кацапів.
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11.05.2022 21:03 Відповісти
Коли ти в свої 39 виглядаеш на 49
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11.05.2022 21:04 Відповісти
Ахахах)))
Це перше,що приходить на думку коли відкриваєш цю статтю)))
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11.05.2022 21:21 Відповісти
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11.05.2022 21:05 Відповісти
Здохло падло...
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11.05.2022 21:06 Відповісти
холопы из колоний дохнут за золотые унитазы подыхающей империи..
т.н.русские, думайте, если не совсем дебилы, кто вам враг..
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11.05.2022 21:06 Відповісти
В 38 лет подполкан, норм лизал русликам
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11.05.2022 21:07 Відповісти
Пика як в справжнього орка з варкрафту. Знову нічні кошмари будуть.
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11.05.2022 21:07 Відповісти
В сусідній темі - фоточки розхєраченої переправи рашистів через Сіверський Донець - сходить, відпочиньте душею. Більше 3 десятків битих коробочок...
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11.05.2022 21:32 Відповісти
Первый Грушник пошёл. Дадут боги не последний.
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11.05.2022 21:07 Відповісти
******* юлдаш в булhын.
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11.05.2022 21:07 Відповісти
Сдохын ***** и хырын с ным. Амин
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11.05.2022 21:07 Відповісти
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11.05.2022 21:29 Відповісти
Так все кацапские чурки что приползли сюда будут знищені.
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11.05.2022 21:07 Відповісти
Бамбарбия кыргуду. Амин.
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11.05.2022 21:08 Відповісти
Тупрагы - это точно, ему тупо рогы пообломали
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11.05.2022 21:08 Відповісти
Булпил, амін? 😊 Чого жцому в орді рідній не сиділося? идіа би в юрті, пив кумис, обслуговував би жінку, чи козу, чи верблчдь якусь. А так - булпил амін. 😊
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11.05.2022 21:09 Відповісти
Глаза вроде умные.. а оказался *********.
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11.05.2022 21:11 Відповісти
Здох кацап- та і йух з ним. Повіря чистішим стане хоч трошки.
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11.05.2022 21:13 Відповісти
Шевроны СС,как то не очень руССкие)) СМЕРТЬ КАЦАПАМ!
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11.05.2022 21:18 Відповісти
******** все неймется
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11.05.2022 21:21 Відповісти
Глупый чурек зря из кишлака своего выехал, пас бы барашка, сношал бы коз и дожил бы до старости. Но нет , захотелось хохлов мочить, но что-то пошло не так. Тут всем чурбанам прийдет гаплык.
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11.05.2022 21:26 Відповісти
Це казанський татарин! Вони в юртах не жили ніколи Бо вони - потомки "булгар" Поволжя А це не "кочовики" вже з тисячу років Уже в часи переселення їх родичів на Балкани вони жили осідло у верхів"ї Ками та Білої (притоки Волги)
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12.05.2022 08:12 Відповісти
Примите мои искренние "Так ему 3,14дарасу и надо!"...
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11.05.2022 21:27 Відповісти
Здох ЛОХатович,савсэм здох.
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11.05.2022 21:27 Відповісти
Комменты к этой статье сделали мой вечер. Спасибо всем!
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11.05.2022 21:34 Відповісти
каменты там на чистом русском языке
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11.05.2022 21:35 Відповісти
Славянский братский народ))))
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11.05.2022 21:43 Відповісти
Бл..дь, кацапи, у вас там які-небудь іванови-петрови ще залишилися? Чи крім карімів-ільдарів уже інших "русскіх" немає?
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11.05.2022 21:41 Відповісти
манкурты
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11.05.2022 22:13 Відповісти
Alberta net.
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11.05.2022 21:44 Відповісти
Земля бетоном тобі, тварина!
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11.05.2022 21:46 Відповісти
Браво!!! Земля бетоном!!!
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11.05.2022 21:56 Відповісти
Башкиры,у вас гордость своя есть,или так с времён Пугачева и дальше кацапне шестерить будете ??
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11.05.2022 22:13 Відповісти
Та які там башгирди. Вони всі там на мордорі однакові слово кацапйо *****.
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11.05.2022 22:39 Відповісти
Шкода що не можеш подохнути вдруге, псина позірна..
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11.05.2022 22:42 Відповісти
Ще б і родину за ним в яму закопати! І батька, і дитину. Біосміття, ***..
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11.05.2022 22:46 Відповісти
Я уже писав більше десяти раз.....
Стільки генералів....стільки "панахід"
Привіт від Ирины Аллегровой.....
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11.05.2022 23:07 Відповісти
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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12.05.2022 00:09 Відповісти
ще один
чєчня прашьол, сірія прашьол, в Україна пришьол і нах!й пашьол
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12.05.2022 00:57 Відповісти
В 1240 році ординські предки цього орка карімова розорили Русь і Київ. Через майже 800 років нічого не змінилось- орда суне знову знищити Русь-Україну.
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12.05.2022 01:06 Відповісти
На одного ****** меньше стало
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12.05.2022 08:58 Відповісти
 
 