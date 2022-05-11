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Підполковник спецназу ГРУ РФ Карімов знищений в Україні
Українські воїни знищили підполковника ГРУ Альберта Карімова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише блогер Necro Mancer
Він уточнив: "Підполковник спецназу ГРУ Карімов Альберт Абдилахатович 1983 р.н. з башкирського села Тирлянський"
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+72 Vedana
показати весь коментар11.05.2022 21:01 Відповісти Посилання
+61 Александр Чуднивец #474549
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+38 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар11.05.2022 21:05 Відповісти Посилання
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т.н.русские, думайте, если не совсем дебилы, кто вам враг..
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чєчня прашьол, сірія прашьол, в Україна пришьол і нах!й пашьол