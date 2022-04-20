Командира роти 57-ї бригади ЗС РФ знищено під Сєверодонецьком. ФОТО 18+

Українські воїни ліквідували командира роти 57-ї бригади ЗС РФ Дубінінда під Сєверодонецьком. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під Сєверодонецьком українські захисники знищили командира роти 57-ї бригади ЗС РФ Дубінінда.

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Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!