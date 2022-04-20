Командира роти 57-ї бригади ЗС РФ знищено під Сєверодонецьком. ФОТО 18+
Українські воїни ліквідували командира роти 57-ї бригади ЗС РФ Дубінінда під Сєверодонецьком. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Під Сєверодонецьком українські захисники знищили командира роти 57-ї бригади ЗС РФ Дубінінда.
Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Топ коментарі
+95 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар20.04.2022 15:47
+70 mrSmith
показати весь коментар20.04.2022 15:48
+56 Ksenia VB
показати весь коментар20.04.2022 15:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей страничке в социальной сети «Фейсбук» назвало имена шести офицеров российских оккупантов, ликвидированных в Украине. Среди них есть один предатель из ОРДО: командир роты первой отдельной мотострелковой бригады Виталий Черинько из Донецка, который начал воевать еще в 2014-ом вместе с Игорем Безлером (Бесом).
Остальные - кадровые российские офицеры. Военный инженер майор Павел Суслов из села Каменка Тюменской области. Капитан Д. В. Дубинин из 57-ой ОМСБр из Хабаровского края: «Его «побратимы» просто бросили». Старший лейтенант воздушно-десантных войск Михаил Золотавин из поселка Мартюш Свердловской области.
Командир разведгруппы ФСБ РФ Рамазан Биттиров из Тырныауза (Кабардино-Балкария) погиб в Запорожской области, его группа была разгромлена. Старший лейтенант Егор Секержитский был убит украинским снайпером в Каменке Харьковской области.
Наступний!
З любов'ю від України!!!
не можна ще в профіль і справа зліва!! і касабоматке відправити на парашку
Родственики довольны"
Животные бл.дь.
Неужели все так плохо нарасее?
Смерть московітам ***** в Украіні!!!
Слава Захисникам Украіни!!! Низький ВАМ уклін!!!