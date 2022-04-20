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Новини Фото Війна
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Командира роти 57-ї бригади ЗС РФ знищено під Сєверодонецьком. ФОТО 18+

Українські воїни ліквідували командира роти 57-ї бригади ЗС РФ Дубінінда під Сєверодонецьком. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під Сєверодонецьком українські захисники знищили командира роти 57-ї бригади ЗС РФ Дубінінда.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 10 лівійців зі складу російської ПВК "Вагнер" знищено українськими воїнами в Попасній. ФОТОрепортаж 18+

Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Командира роти 57-ї бригади ЗС РФ знищено під Сєверодонецьком 01

Автор: 

армія рф (17482) ліквідація (3955) знищення (7298)


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Топ коментарі
+95
Чергова дохла елітна кацапська свиня...
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20.04.2022 15:47
+70
У в'їзді в Україну відмовлено!
Наступний!
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20.04.2022 15:48
+56
смердящий кусок лайна.
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20.04.2022 15:47
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Чергова дохла елітна кацапська свиня...
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20.04.2022 15:47 Відповісти
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20.04.2022 16:09 Відповісти
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20.04.2022 16:10 Відповісти
До речі касап татарською означає м'ясник. А в часи скіфії, їх описували як андрофагів що дослівно перекладається як людоїд.
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20.04.2022 16:26 Відповісти
Ти татарву цьому навчі,..лінгвіст всраний...По українські-кацап!..Тараса Григоровича спитай...
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20.04.2022 16:50 Відповісти
В Запорожской области разгромили подразделение российских оккупантов 06.04.2022

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей страничке в социальной сети «Фейсбук» назвало имена шести офицеров российских оккупантов, ликвидированных в Украине. Среди них есть один предатель из ОРДО: командир роты первой отдельной мотострелковой бригады Виталий Черинько из Донецка, который начал воевать еще в 2014-ом вместе с Игорем Безлером (Бесом).

Остальные - кадровые российские офицеры. Военный инженер майор Павел Суслов из села Каменка Тюменской области. Капитан Д. В. Дубинин из 57-ой ОМСБр из Хабаровского края: «Его «побратимы» просто бросили». Старший лейтенант воздушно-десантных войск Михаил Золотавин из поселка Мартюш Свердловской области.

Командир разведгруппы ФСБ РФ Рамазан Биттиров из Тырныауза (Кабардино-Балкария) погиб в Запорожской области, его группа была разгромлена. Старший лейтенант Егор Секержитский был убит украинским снайпером в Каменке Харьковской области.
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20.04.2022 16:30 Відповісти
курва, кацап просто дармового кетчупу нажерся
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20.04.2022 18:48 Відповісти
смердящий кусок лайна.
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20.04.2022 15:47 Відповісти
красная армія...
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20.04.2022 15:47 Відповісти
всех сильней
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20.04.2022 17:33 Відповісти
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20.04.2022 17:51 Відповісти
У в'їзді в Україну відмовлено!
Наступний!
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20.04.2022 15:48 Відповісти
До війни не міг на таке дивитися...
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20.04.2022 15:49 Відповісти
а теперь -услада для глаз
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20.04.2022 16:05 Відповісти
ФАРШ!!!
З любов'ю від України!!!
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20.04.2022 15:49 Відповісти
таке не можна їсти - тільки палити
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20.04.2022 16:09 Відповісти
Фамилия говорящая об уровне развития этого зашкварика...
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20.04.2022 15:49 Відповісти
Гарнюче.
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20.04.2022 15:49 Відповісти
земля стекловатой
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20.04.2022 15:50 Відповісти
Краще побажати смачного бездомним псам та лисицям.
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20.04.2022 16:47 Відповісти
КАБІНА ВСЯ В КРОВІ В ІНДЄЙЦА.ЦЕ НОРМАЛЬНО.ЦЕ ПО НАШОМУ-ПО УКРАЇНСЬКОМУ ДОБРОМУ ЗВИЧАЮ
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20.04.2022 15:51 Відповісти
Я вагітна людина зі слабкою психікою і мені ці світлини дуууже сподобалися! Усім рекомендую 😁👍
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20.04.2022 15:51 Відповісти
Історія про те як свинособака стала хАрошім рускім
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20.04.2022 15:51 Відповісти
Стиралу успел отослать?
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20.04.2022 15:51 Відповісти
А мабуть і трофейні труси перед смертю обісрав.
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20.04.2022 19:42 Відповісти
*Чем меньше в их армии дубов, тем слабее их оборона* - 1 кацапська дубина. Сектор Газа - Пора домой!
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20.04.2022 15:52 Відповісти
красота то какая!! лепота!!!! красава!!
не можна ще в профіль і справа зліва!! і касабоматке відправити на парашку
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20.04.2022 15:52 Відповісти
ДУБИНИНА! на нашивке надпись "Дубинин Д.В."
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20.04.2022 15:54 Відповісти
Дубінінд йому більш пасує
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20.04.2022 15:56 Відповісти
Перед Д нет пробела, а после нет точки
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20.04.2022 16:03 Відповісти
Кончились пробелы: санкции животворящие.
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20.04.2022 16:45 Відповісти
Типу Галкін, Палкін, Малкін і Залкінд... Дубінінд...
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20.04.2022 21:07 Відповісти
Вот теперь природно смотрится. И гоблену хорошо и планете.
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20.04.2022 15:54 Відповісти
Нравица!
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20.04.2022 15:55 Відповісти
Умиротворенный)
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20.04.2022 15:56 Відповісти
демилитаризованный
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20.04.2022 16:39 Відповісти
Дуже схоже на отруєння грибами 🙄
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20.04.2022 15:56 Відповісти
Нічого дивного , адже кацап просто здох
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20.04.2022 15:56 Відповісти
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20.04.2022 15:56 Відповісти
немчура до сих пор сосет писю путина
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20.04.2022 16:06 Відповісти
Гарні кадри нічого страшного,побільше.
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20.04.2022 15:58 Відповісти
Потерь нет. Он не убит, а умер ... а, вот, от коронавируса!
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20.04.2022 15:58 Відповісти
не 18+, а 100500++ !!!
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20.04.2022 15:59 Відповісти
кадри рекомендовані до переглдяу неповнолітнім та вагітним для психотерапії і набуття почуття впевненності в завтрашньому дні.
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20.04.2022 16:02 Відповісти
С утра побрілся, і галстук новий в горошок сіній я одєл...
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20.04.2022 16:04 Відповісти
Там не лише дивитися - а й язика поламати можна. Деякі москальські поганяла, що вони успадкували від своїх рабів-пращурів, варто писати скорочено.
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20.04.2022 16:07 Відповісти
І москаля нема! Немає москаля!(с)
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20.04.2022 16:04 Відповісти
Земля бетоном уроду!
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20.04.2022 16:04 Відповісти
Оць це можна і не писати: "Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!" ФОТО просто чарівне, гармонійне, діє як заспокійливе, однозначно рекомендовано до перегляду
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20.04.2022 16:06 Відповісти
Гарне фото.Як бальзам на душу.
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20.04.2022 16:07 Відповісти
ФОТО РОЗБИТОЇ КАБІНИ ДУБА ВИСЛАТИ РІДНИМ.НЕХАЙ В РАМОЧКУ ПОСТАВЛЯТЬ
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20.04.2022 16:08 Відповісти
Я думаю його прізвище - Дубінін) Літера "Д" це напевно ім'я
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20.04.2022 16:11 Відповісти
Абсолютно пох как звали это гавно и какое у него фамилио....есть факт того что оно подохло...и это главное...
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20.04.2022 16:17 Відповісти
По лицу видно, что перед смертью славно его отметелили . В плен уже редко берут...
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20.04.2022 16:11 Відповісти
Гарна новина
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20.04.2022 16:14 Відповісти
Хороший русский.
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20.04.2022 16:16 Відповісти
Просто КРАСІВОЄ
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20.04.2022 16:18 Відповісти
красівий пальтрет получився
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20.04.2022 16:23 Відповісти
Судя по фото отравление
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20.04.2022 16:24 Відповісти
Тягнув пральну машину - надірвався. )))
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20.04.2022 17:46 Відповісти
Якщо уважно придивитися,то в нього неправильний прикус.Може виправляв ?
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20.04.2022 19:15 Відповісти
Простудился, наверное...
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20.04.2022 16:30 Відповісти
Чего это он красный такой ,томатный сок наш Украинский пил ?
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20.04.2022 16:35 Відповісти
Мда, похоже на инфаркт.
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20.04.2022 16:40 Відповісти
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20.04.2022 16:45 Відповісти
фейк. На самом деле он-перебежчик, а фото-чтобы самка получила компенсацию.
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20.04.2022 16:47 Відповісти
Интересно, этот кусок дерьма уже "похоронили" нарасие с несколько дней назад?
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20.04.2022 16:47 Відповісти
Обоссать ещё, и послать русской свиномамаше или его ******** *********
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20.04.2022 16:48 Відповісти
******
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20.04.2022 16:49 Відповісти
Так этим русским животным только это и надо,доказательство о выплате 7 миллионов лаптей.🤭🤭Надоже както ипотеку закрыть.
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20.04.2022 17:31 Відповісти
Рідня,цього дурня, бабло уже ділить і лікуєт от радості вялічія!!!!
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20.04.2022 18:52 Відповісти
Красівий.
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20.04.2022 16:49 Відповісти
Та да...симпатичный..
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20.04.2022 16:53 Відповісти
+ еще один хороший рабсиянин...
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20.04.2022 16:55 Відповісти
освободился
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20.04.2022 17:01 Відповісти
ДУБИНИН Д.В. По- моему так звали кацапа.
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20.04.2022 17:05 Відповісти
Вундеркинда завалили!
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20.04.2022 17:05 Відповісти
ДУБИНИН Д.Б
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20.04.2022 17:07 Відповісти
кацапське лайно!
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20.04.2022 17:12 Відповісти
какая разница (с) от тут це має місце! Красавчек! ЗСУ давай ще касапів ! Хороших і різних!
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20.04.2022 17:14 Відповісти
Демілітаризовано
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20.04.2022 17:18 Відповісти
Не обижайте свиней и собак - у них есть душа...
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20.04.2022 17:18 Відповісти
"Ипотека оплачена!
Родственики довольны"
Животные бл.дь.
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20.04.2022 17:28 Відповісти
Та нормальна у нас психіка. Красівоє)
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20.04.2022 17:36 Відповісти
До сих пор не могу понять за что они дохнут.
Неужели все так плохо нарасее?
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20.04.2022 17:38 Відповісти
Ми іх не запрошували!!!!
Смерть московітам ***** в Украіні!!!
Слава Захисникам Украіни!!! Низький ВАМ уклін!!!
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20.04.2022 18:49 Відповісти
Какой красавчик... Дай ему Бог здоровья и всех благ...
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20.04.2022 19:32 Відповісти
Смотрю фото дохлых русофашистов с удовольствием, особенно перед сном. Лучше спится.
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20.04.2022 19:59 Відповісти
Сльози мішают мнє гаваріть...
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21.04.2022 11:08 Відповісти
Фото использовать в качестве теста на беременность!
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28.04.2022 18:44 Відповісти
 
 