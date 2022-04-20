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Командир роты 57-й бригады ВС РФ уничтожен под Северодонецком. ФОТО 18+

Украинские воины ликвидировали командира роты 57-й бригады ВС РФ Дубининда под Северодонецком. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Под Северодонецком украинские защитники уничтожили командира роты 57-й бригады ВС РФ Дубининда.

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Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Командир роты 57-й бригады ВС РФ уничтожен под Северодонецком 01

армия РФ (19331) ликвидация (3572) уничтожение (6986)


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Топ комментарии
+95
Чергова дохла елітна кацапська свиня...
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20.04.2022 15:47
+70
У в'їзді в Україну відмовлено!
Наступний!
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20.04.2022 15:48
+56
смердящий кусок лайна.
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20.04.2022 15:47
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Чергова дохла елітна кацапська свиня...
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20.04.2022 15:47 Ответить
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20.04.2022 16:09 Ответить
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20.04.2022 16:10 Ответить
До речі касап татарською означає м'ясник. А в часи скіфії, їх описували як андрофагів що дослівно перекладається як людоїд.
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20.04.2022 16:26 Ответить
Ти татарву цьому навчі,..лінгвіст всраний...По українські-кацап!..Тараса Григоровича спитай...
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20.04.2022 16:50 Ответить
В Запорожской области разгромили подразделение российских оккупантов 06.04.2022

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей страничке в социальной сети «Фейсбук» назвало имена шести офицеров российских оккупантов, ликвидированных в Украине. Среди них есть один предатель из ОРДО: командир роты первой отдельной мотострелковой бригады Виталий Черинько из Донецка, который начал воевать еще в 2014-ом вместе с Игорем Безлером (Бесом).

Остальные - кадровые российские офицеры. Военный инженер майор Павел Суслов из села Каменка Тюменской области. Капитан Д. В. Дубинин из 57-ой ОМСБр из Хабаровского края: «Его «побратимы» просто бросили». Старший лейтенант воздушно-десантных войск Михаил Золотавин из поселка Мартюш Свердловской области.

Командир разведгруппы ФСБ РФ Рамазан Биттиров из Тырныауза (Кабардино-Балкария) погиб в Запорожской области, его группа была разгромлена. Старший лейтенант Егор Секержитский был убит украинским снайпером в Каменке Харьковской области.
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20.04.2022 16:30 Ответить
курва, кацап просто дармового кетчупу нажерся
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20.04.2022 18:48 Ответить
смердящий кусок лайна.
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20.04.2022 15:47 Ответить
красная армія...
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20.04.2022 15:47 Ответить
всех сильней
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20.04.2022 17:33 Ответить
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20.04.2022 17:51 Ответить
У в'їзді в Україну відмовлено!
Наступний!
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20.04.2022 15:48 Ответить
До війни не міг на таке дивитися...
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20.04.2022 15:49 Ответить
а теперь -услада для глаз
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20.04.2022 16:05 Ответить
ФАРШ!!!
З любов'ю від України!!!
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20.04.2022 15:49 Ответить
таке не можна їсти - тільки палити
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20.04.2022 16:09 Ответить
Фамилия говорящая об уровне развития этого зашкварика...
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20.04.2022 15:49 Ответить
Гарнюче.
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20.04.2022 15:49 Ответить
земля стекловатой
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20.04.2022 15:50 Ответить
Краще побажати смачного бездомним псам та лисицям.
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20.04.2022 16:47 Ответить
КАБІНА ВСЯ В КРОВІ В ІНДЄЙЦА.ЦЕ НОРМАЛЬНО.ЦЕ ПО НАШОМУ-ПО УКРАЇНСЬКОМУ ДОБРОМУ ЗВИЧАЮ
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20.04.2022 15:51 Ответить
Я вагітна людина зі слабкою психікою і мені ці світлини дуууже сподобалися! Усім рекомендую 😁👍
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20.04.2022 15:51 Ответить
Історія про те як свинособака стала хАрошім рускім
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20.04.2022 15:51 Ответить
Стиралу успел отослать?
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20.04.2022 15:51 Ответить
А мабуть і трофейні труси перед смертю обісрав.
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20.04.2022 19:42 Ответить
*Чем меньше в их армии дубов, тем слабее их оборона* - 1 кацапська дубина. Сектор Газа - Пора домой!
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20.04.2022 15:52 Ответить
красота то какая!! лепота!!!! красава!!
не можна ще в профіль і справа зліва!! і касабоматке відправити на парашку
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20.04.2022 15:52 Ответить
ДУБИНИНА! на нашивке надпись "Дубинин Д.В."
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20.04.2022 15:54 Ответить
Дубінінд йому більш пасує
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20.04.2022 15:56 Ответить
Перед Д нет пробела, а после нет точки
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20.04.2022 16:03 Ответить
Кончились пробелы: санкции животворящие.
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20.04.2022 16:45 Ответить
Типу Галкін, Палкін, Малкін і Залкінд... Дубінінд...
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20.04.2022 21:07 Ответить
Вот теперь природно смотрится. И гоблену хорошо и планете.
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20.04.2022 15:54 Ответить
Нравица!
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20.04.2022 15:55 Ответить
Умиротворенный)
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20.04.2022 15:56 Ответить
демилитаризованный
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20.04.2022 16:39 Ответить
Дуже схоже на отруєння грибами 🙄
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20.04.2022 15:56 Ответить
Нічого дивного , адже кацап просто здох
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20.04.2022 15:56 Ответить
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20.04.2022 15:56 Ответить
немчура до сих пор сосет писю путина
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20.04.2022 16:06 Ответить
Гарні кадри нічого страшного,побільше.
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20.04.2022 15:58 Ответить
Потерь нет. Он не убит, а умер ... а, вот, от коронавируса!
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20.04.2022 15:58 Ответить
не 18+, а 100500++ !!!
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20.04.2022 15:59 Ответить
кадри рекомендовані до переглдяу неповнолітнім та вагітним для психотерапії і набуття почуття впевненності в завтрашньому дні.
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20.04.2022 16:02 Ответить
С утра побрілся, і галстук новий в горошок сіній я одєл...
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20.04.2022 16:04 Ответить
Там не лише дивитися - а й язика поламати можна. Деякі москальські поганяла, що вони успадкували від своїх рабів-пращурів, варто писати скорочено.
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20.04.2022 16:07 Ответить
І москаля нема! Немає москаля!(с)
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20.04.2022 16:04 Ответить
Земля бетоном уроду!
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20.04.2022 16:04 Ответить
Оць це можна і не писати: "Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!" ФОТО просто чарівне, гармонійне, діє як заспокійливе, однозначно рекомендовано до перегляду
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20.04.2022 16:06 Ответить
Гарне фото.Як бальзам на душу.
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20.04.2022 16:07 Ответить
ФОТО РОЗБИТОЇ КАБІНИ ДУБА ВИСЛАТИ РІДНИМ.НЕХАЙ В РАМОЧКУ ПОСТАВЛЯТЬ
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20.04.2022 16:08 Ответить
Я думаю його прізвище - Дубінін) Літера "Д" це напевно ім'я
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20.04.2022 16:11 Ответить
Абсолютно пох как звали это гавно и какое у него фамилио....есть факт того что оно подохло...и это главное...
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20.04.2022 16:17 Ответить
По лицу видно, что перед смертью славно его отметелили . В плен уже редко берут...
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20.04.2022 16:11 Ответить
Гарна новина
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20.04.2022 16:14 Ответить
Хороший русский.
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20.04.2022 16:16 Ответить
Просто КРАСІВОЄ
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20.04.2022 16:18 Ответить
красівий пальтрет получився
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20.04.2022 16:23 Ответить
Судя по фото отравление
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20.04.2022 16:24 Ответить
Тягнув пральну машину - надірвався. )))
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20.04.2022 17:46 Ответить
Якщо уважно придивитися,то в нього неправильний прикус.Може виправляв ?
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20.04.2022 19:15 Ответить
Простудился, наверное...
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20.04.2022 16:30 Ответить
Чего это он красный такой ,томатный сок наш Украинский пил ?
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20.04.2022 16:35 Ответить
Мда, похоже на инфаркт.
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20.04.2022 16:40 Ответить
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20.04.2022 16:45 Ответить
фейк. На самом деле он-перебежчик, а фото-чтобы самка получила компенсацию.
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20.04.2022 16:47 Ответить
Интересно, этот кусок дерьма уже "похоронили" нарасие с несколько дней назад?
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20.04.2022 16:47 Ответить
Обоссать ещё, и послать русской свиномамаше или его ******** *********
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20.04.2022 16:48 Ответить
******
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20.04.2022 16:49 Ответить
Так этим русским животным только это и надо,доказательство о выплате 7 миллионов лаптей.🤭🤭Надоже както ипотеку закрыть.
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20.04.2022 17:31 Ответить
Рідня,цього дурня, бабло уже ділить і лікуєт от радості вялічія!!!!
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20.04.2022 18:52 Ответить
Красівий.
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20.04.2022 16:49 Ответить
Та да...симпатичный..
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20.04.2022 16:53 Ответить
+ еще один хороший рабсиянин...
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20.04.2022 16:55 Ответить
освободился
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20.04.2022 17:01 Ответить
ДУБИНИН Д.В. По- моему так звали кацапа.
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20.04.2022 17:05 Ответить
Вундеркинда завалили!
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20.04.2022 17:05 Ответить
ДУБИНИН Д.Б
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20.04.2022 17:07 Ответить
кацапське лайно!
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20.04.2022 17:12 Ответить
какая разница (с) от тут це має місце! Красавчек! ЗСУ давай ще касапів ! Хороших і різних!
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20.04.2022 17:14 Ответить
Демілітаризовано
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20.04.2022 17:18 Ответить
Не обижайте свиней и собак - у них есть душа...
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20.04.2022 17:18 Ответить
"Ипотека оплачена!
Родственики довольны"
Животные бл.дь.
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20.04.2022 17:28 Ответить
Та нормальна у нас психіка. Красівоє)
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20.04.2022 17:36 Ответить
До сих пор не могу понять за что они дохнут.
Неужели все так плохо нарасее?
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20.04.2022 17:38 Ответить
Ми іх не запрошували!!!!
Смерть московітам ***** в Украіні!!!
Слава Захисникам Украіни!!! Низький ВАМ уклін!!!
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20.04.2022 18:49 Ответить
Какой красавчик... Дай ему Бог здоровья и всех благ...
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20.04.2022 19:32 Ответить
Смотрю фото дохлых русофашистов с удовольствием, особенно перед сном. Лучше спится.
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20.04.2022 19:59 Ответить
Сльози мішают мнє гаваріть...
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21.04.2022 11:08 Ответить
Фото использовать в качестве теста на беременность!
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28.04.2022 18:44 Ответить
 
 