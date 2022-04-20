Командир роты 57-й бригады ВС РФ уничтожен под Северодонецком. ФОТО 18+
Украинские воины ликвидировали командира роты 57-й бригады ВС РФ Дубининда под Северодонецком. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Под Северодонецком украинские защитники уничтожили командира роты 57-й бригады ВС РФ Дубининда.
Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
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+95 Александр Чуднивец #474549
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Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей страничке в социальной сети «Фейсбук» назвало имена шести офицеров российских оккупантов, ликвидированных в Украине. Среди них есть один предатель из ОРДО: командир роты первой отдельной мотострелковой бригады Виталий Черинько из Донецка, который начал воевать еще в 2014-ом вместе с Игорем Безлером (Бесом).
Остальные - кадровые российские офицеры. Военный инженер майор Павел Суслов из села Каменка Тюменской области. Капитан Д. В. Дубинин из 57-ой ОМСБр из Хабаровского края: «Его «побратимы» просто бросили». Старший лейтенант воздушно-десантных войск Михаил Золотавин из поселка Мартюш Свердловской области.
Командир разведгруппы ФСБ РФ Рамазан Биттиров из Тырныауза (Кабардино-Балкария) погиб в Запорожской области, его группа была разгромлена. Старший лейтенант Егор Секержитский был убит украинским снайпером в Каменке Харьковской области.
Наступний!
З любов'ю від України!!!
не можна ще в профіль і справа зліва!! і касабоматке відправити на парашку
Родственики довольны"
Животные бл.дь.
Неужели все так плохо нарасее?
Смерть московітам ***** в Украіні!!!
Слава Захисникам Украіни!!! Низький ВАМ уклін!!!