Командир роты 57-й бригады ВС РФ уничтожен под Северодонецком. ФОТО 18+

Украинские воины ликвидировали командира роты 57-й бригады ВС РФ Дубининда под Северодонецком. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Под Северодонецком украинские защитники уничтожили командира роты 57-й бригады ВС РФ Дубининда.

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Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!