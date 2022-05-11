Подполковник спецназа ГРУ РФ Каримов уничтожен в Украине
Украинские воины уничтожили подполковника ГРУ Альберта Каримова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет блогер Necro Mancer
Он уточнил: "Подполковник спецназа ГРУ Каримов Альберт Абдилахатович 1983 г.р. из башкирской деревни Тирлянский"
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+72 Vedana
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+61 Александр Чуднивец #474549
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+38 Вася Шевченко #371210
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т.н.русские, думайте, если не совсем дебилы, кто вам враг..
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чєчня прашьол, сірія прашьол, в Україна пришьол і нах!й пашьол