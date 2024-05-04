Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 473 400 осіб (+1260 за добу), 7366 танків, 12 148 артсистем, 14 156 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 473 400 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 473400 (+1260) осіб,
танків - 7366 (+12) од,
бойових броньованих машин - 14156 (+27) од,
артилерійських систем - 12148 (+46) од,
РСЗВ - 1055 (+2) од,
засоби ППО - 788 (+2) од,
літаків -348 (+0) од,
гелікоптерів - 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9611 (+31),
крилаті ракети - 2127 (+1),
кораблі /катери - 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 16337 (+71) од,
спеціальна техніка - 2001 (+8)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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168! одиниць техніки та 1260! чумардосів.
Арта 48, броня 39, логістика 71!
Темп утилізації свинособак достойний, техніка теж не відстає.
Спецтехніка перевалила за 2000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 473 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
Слава ЗСУ !!!