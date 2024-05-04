Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 473 400 осіб (+1260 за добу), 7366 танків, 12 148 артсистем, 14 156 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 473 400 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 473400 (+1260) осіб,

танків - 7366 (+12) од,

бойових броньованих машин - 14156 (+27) од,

артилерійських систем - 12148 (+46) од,

РСЗВ - 1055 (+2) од,

засоби ППО - 788 (+2) од,

літаків -348 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9611 (+31),

крилаті ракети - 2127 (+1),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 16337 (+71) од,

спеціальна техніка - 2001 (+8)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.