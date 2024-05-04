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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 473 400 осіб (+1260 за добу), 7366 танків, 12 148 артсистем, 14 156 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

рф,техніки,знищення

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 473 400 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 473400 (+1260) осіб,

танків - 7366 (+12) од,

бойових броньованих машин - 14156 (+27) од,

артилерійських систем - 12148 (+46) од,

РСЗВ - 1055 (+2) од,

засоби ППО - 788 (+2) од,

літаків -348 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9611 (+31),

крилаті ракети - 2127 (+1),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 16337 (+71) од,

спеціальна техніка - 2001 (+8)

Також читайте: Українці знищили Едуарда Ульмана - вбивцю 6 мирних чеченців, якого російська влада сховала від суду

втрати військ РФ

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17216) Генштаб ЗС (6497) ліквідація (3865) знищення (7147)


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Топ коментарі
+21
Героям Слава!
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04.05.2024 08:39
+20
Минув 3723 день москальсько-української війни.
168! одиниць техніки та 1260! чумардосів.
Арта 48, броня 39, логістика 71!
Темп утилізації свинособак достойний, техніка теж не відстає.
Спецтехніка перевалила за 2000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 473 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
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04.05.2024 09:05
+18
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04.05.2024 09:09
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Героям Слава!
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04.05.2024 08:39 Відповісти
Спецтехніка ювілей. Але і всього на паску натовкли. СУГС!
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04.05.2024 09:02 Відповісти
У паску товчуть родзинки. А отого усього наші Воїни натовкли до Великодня. Та головне, що натовкли.
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04.05.2024 09:07 Відповісти
Дуже добрі показники по знищенню ворога в живій силі і техніці . Слава ЗСУ Ви Найкращі !
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04.05.2024 09:04 Відповісти
К осени скотомогильник одолеет планку в 800 000 зажмуренных чмобиков.
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04.05.2024 09:07 Відповісти
Минув 3723 день москальсько-української війни.
168! одиниць техніки та 1260! чумардосів.
Арта 48, броня 39, логістика 71!
Темп утилізації свинособак достойний, техніка теж не відстає.
Спецтехніка перевалила за 2000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 473 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
показати весь коментар
04.05.2024 09:05 Відповісти
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04.05.2024 09:10 Відповісти
коли таке місто як Москва- скажеш. Вске інше нікого не цікавить. Воювати буде до Москви
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04.05.2024 09:57 Відповісти
Напевно, що чоловіча біомаса за розмірами мацкфи це все що в них є. Позаді маскфи пустеля.
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04.05.2024 21:02 Відповісти
Про ювілейну Тулу нехай чичерина заспіває
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04.05.2024 17:33 Відповісти
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04.05.2024 09:09 Відповісти
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04.05.2024 09:12 Відповісти
Дивилася відео як наших захисників проводжають після навчання, сльози, бо знаєш,що на них чекає. Читаю,що знову Азов не отримає зброю НАТО, значить потрібно для Азов шукати альтернативу, дивлюся,як військова техніка від донорів їде до ЗСУ,. Усе буде Україна
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04.05.2024 09:32 Відповісти
Темпи знищення орків та їх техніки вражають. Кількість колись остаточно перейде в нову якість. Подяка воїнам ЗСУ за їх ратну працю !
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04.05.2024 09:52 Відповісти
"Умение воевать" - А.С. Сырский
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04.05.2024 09:52 Відповісти
******, а не умєніє! З його призначенням ми тільки втрачаємо і втрачаємо, бо у нього немає духу сказати "НІ" зеленій хрипатій жабі та його куратору ЗЄрмаку.
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04.05.2024 11:52 Відповісти
С юмором тоска-а-а, "Начитаный" ты наш.
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04.05.2024 18:43 Відповісти
Це ти про наші втрати? Це ти там "йумор" побачив?
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04.05.2024 19:13 Відповісти
по аналогии с "Наука побеждать" А.В. Суворов.
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04.05.2024 19:18 Відповісти
Кацапське м'ясо приречене в Україні. Наші мужні воїни над цим добре працюють.

Слава ЗСУ !!!
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04.05.2024 10:06 Відповісти
В ответ на украинскую трофейную технику,выставленную на поклонной горе надо как в прошлом году выставить технику московитов не только в Украине
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04.05.2024 13:04 Відповісти
 
 