Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 159 окупантів та 46 одиниць озброєння й військової техніки ворога
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
Так, протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 159 осіб. Також ворог втратив 46 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 2 танки;
- 2 ракетні системи залпового вогню "Град";
- 10 гармат;
- 18 одиниць авто-бронетехніки;
- 3 станції радіоелектронної боротьби;
- 3 розвідувальні БпЛА;
- 2 аерофотостанції;
- 6 човнів.
Крім того, знищено польовий пункт боєпостачання, 1 спостережний пункт та пускову установку.
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