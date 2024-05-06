Враг пытается усиливать давление в районе Старомайорского, трижды штурмовал позиции ВСУ, - Силы обороны

Российские захватчики пытаются усиливать давление в районе Старомайорского Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Российские войска девять раз штурмовали позиции украинских войск на юге. Враг пытается усиливать давление в районе Старомайорского, там было три попытки штурмов, во время которых россияне потеряли четыре танка. Так же ситуация в Работино достаточно сложная. Также враг дважды атаковал Крынки и снова пытался захватить остров Нестрига. Утром россияне сбросили уже шесть КАБов", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что именно во время атак на остров Нестрига враг несет наибольшие потери.

"Фактически враг для того, чтобы попасть на этот остров, должен преодолеть водную преграду. Это река, это открытая местность, и, соответственно, там у него наибольшие потери", - рассказал спикер.

По его словам, существенных изменений в характере действий врага не обнаружено, равно как и признаков создания наступательных группировок.

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Напомним, 28 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники установили контроль над островом Нестрига, который расположен в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области.

Впоследствии Плетенчук пояснил, что взятие под контроль этого острова существенно повысит качество контроверсионных мер Сил обороны и не позволит врагу приближаться к позициям ВСУ.