Російські окупанти найбільше атакують позиції ЗСУ в районі Старомайорського, за добу - 19 безуспішних штурмів, - ОК "Південь"
Упродовж доби ворог активізував штурми позицій ЗСУ на півдні. Найбільше - в районі Старомайорського Запорізької області. За 15 травня зафіксовано загалом 30 атак армії РФ.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна.
"Можна побачити, що вони активізують свої спроби, але вони безуспішні. Проте кількість штурмів вчора була досить велика - 30. Здебільшого це Старомайорське (19 безуспішних штурмів), Кринки (7 штурмів) і чотири - Роботине. До речі, в інформаційному просторі в нас фігурує Роботине, хоча вони на Старомайорське більше спроб здійснюють", - розповів він.
Втрати окупантів на півдні
За словами Плетенчука, безуспішні штурми ворога призвели до втрати 130 російських військових, з яких понад 60 - ліквідовано.
"З початком посилених спроб штурмів наших позицій, якісно змінився склад втрат, тобто збільшилась пропорція загиблих до поранених - з третини до половини", - зазначив речник ОК "Південь".
За його словами, тиск росіян справді досить серйозний.
"Але це на фоні використання тих ресурсів, які й до цього там були присутні. Ознак створення наступальних угруповань на нашому напрямку не спостерігається", - резюмував Плетенчук.
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