Роботине перебуває під контролем Сил оборони, - ОК "Південь"

У Силах оборони "Півдня" спростували заяви російського Міноборони про нібито взяття під контроль населеного пункту Роботине.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, окупанти періодично влаштовують знімання пропагандистських відео з нібито захопленням села Роботине зі встановленням російського прапора.

"Інформація щодо нібито захоплення населеного пункту Роботине армією РФ не відповідає дійсності. Російські інформаційні війська періодично влаштовують подібні провокації. Для цього вони організовують перформанси в зоні бойових дій зі встановленням держпрапора РФ. На околиці, наприклад, і після цього вони зазвичай гинуть", - сказав Плетенчук.

Нагадаємо, сьогодні Міноборони Росії заявило про нібито "взяття під контроль" населеного пункту Роботине.

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