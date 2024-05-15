Работино находится под контролем Сил обороны, - ОК "Південь"

В Силах обороны "Юга" опровергли заявления российского Минобороны о якобы взятии под контроль населенного пункта Работино.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, оккупанты периодически устраивают съемки пропагандистских видео с якобы захватом села Работино с установлением российского флага.

"Информация о якобы захвате населенного пункта Работино армией РФ не соответствует действительности. Российские информационные войска периодически устраивают подобные провокации. Для этого они организовывают перформансы в зоне боевых действий с установлением государственного флага РФ. На окраине, например, и после этого они обычно погибают", - сказал Плетенчук.

Напомним, сегодня Минобороны России заявило о якобы "взятии под контроль" населенного пункта Работино.

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