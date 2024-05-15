Враг пытается потеснить наши подразделения в районе Волчанска, Силы обороны прочесывают северо-западную окраину города, - Генштаб

Оккупанты продолжают концентрировать самые большие усилия на Купянском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

На этих двух направлениях враг атаковал украинских защитников 52 раза. Украинские воины отражают вражеские атаки, активно работают средства огневого поражения и беспилотные системы Сил обороны Украины.

Генштаб напоминает, что российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Николаев, а также авиационный удар по центру Херсона.

Обстановка на Харьковщине

По данным Генштаба, на Харьковском направлении произошло 4 боевых столкновения. Противник предпринимает попытки потеснить наши подразделения в районе Волчанска. Наши воины дают отпор, ведут огонь на поражение, а в городе продолжают прочесывать северо-западную окраину.

Повторно нанес авиационные удары в районах Липцев и Малой Даниловки, а также использовал авиацию для ударов по районам Волоховки и Земляного Яра.

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Обстановка на Востоке

На Купянском направлении враг 25 раз атаковал в районах Стельмаховки, Синьковки, Берестового, Новоегоровки, Песчаного, Мясожаровки и Твердохлебово. Наши защитники принимают все необходимые меры для сдерживания агрессора.

На Краматорском направлении российские оккупанты 5 раз проводили штурмовые действия вблизи Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. В свою очередь наши воины осуществили контратакующие действия с целью улучшения тактического положения на отдельных участках. Вражескому авиационному удару подвергся Часов Яр.

На Покровском направлении количество боевых столкновений возросло до 27. Самую большую активность противник проявлял в районах Новоалександровки, Нетайлово и Уманского. Нанес авиационный удар возле Воздвиженки. Обстановка на этом направлении динамично меняется: на отдельных участках в результате задействования интенсивного огневого воздействия противник имел ограниченный тактический успех, на других - Силы обороны Украины восстановили утраченное положение.

На Кураховском направлении наши войска отбили 6 атак захватчиков в районах Красногоровки, Парасковиевки и Водяного.

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Обстановка на Юге

На Ореховском направлении враг продолжает попытки прорвать нашу оборону неподалеку Старомайорского. Только в районе этого населенного пункта оккупанты провели 18 штурмовых действий. В районе Работино с начала суток произошло 4 боевых столкновения, изменений положения наших войск не произошло, ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении боевые действия продолжаются возле населенного пункта Крынки, где произошло 4 боевых столкновения.

На других направлениях обстановка остается без существенных изменений.

Подразделения Сил обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника и стабилизации обстановки.

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Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ. Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

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В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

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По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны поменяли позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.

Днем 15 мая Генштаб информировал, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска.