Последствия ракетного удара РФ по Николаеву: 6 пострадавших, горела территория СТО. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 15 мая, войска РФ нанесли удар по Николаеву. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, пожар, возникший после ракетного удара, ликвидирован.

"Горела территория СТО в одном из районов города, в частности здание и припаркованные рядом автомобили, на площади 400 кв. м. Предварительно, известно уже о 6 пострадавших", - говорится в сообщении.











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Ранее сообщалось, что враг 15 мая атаковал Николаев. Также днем 15 мая 2024 года войска РФ снова нанесли удар по Херсону.

Ранее сообщалось, что утром 15 мая российские оккупационные войска утром ударили по многоэтажке в Херсоне. Кроме того, Цензор.НЕТ информировал, что российские войска наносят удары по Херсону.