Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву: 6 постраждалих, горіла територія СТО. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 15 травня, війська РФ завдали удару по Миколаєву. Є постраждалі.
Про це повідмляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
За даними рятувальників, пожежу, що виникла після ракетного удару, ліквідовано.
"Горіла територія СТО в одному з районів міста, зокрема будівля та припарковані поруч автомобілі, на площі 400 кв. м. Попередньо, відомо вже про 6 постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що ворог 15 травня атакував Миколаїв. Також зранку 15 травня російські окупаційні війська вдарили по багатоповерхівці у Херсоні. Окрім того, Цензор.НЕТ інформував, що російські війська завдають ударів по Херсону.
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Danger Zone
показати весь коментар15.05.2024 16:24 Відповісти Мені подобається 1
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