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Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву: 6 постраждалих, горіла територія СТО. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 травня, війська РФ завдали удару по Миколаєву. Є постраждалі.

Про це повідмляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За даними рятувальників, пожежу, що виникла після ракетного удару, ліквідовано.

"Горіла територія СТО в одному з районів міста, зокрема будівля та припарковані поруч автомобілі, на площі 400 кв. м. Попередньо, відомо вже про 6 постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожого обстрілу Миколаєва
Наслідки ворожого обстрілу Миколаєва
Наслідки ворожого обстрілу Миколаєва
Наслідки ворожого обстрілу Миколаєва
Наслідки ворожого обстрілу Миколаєва

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Раніше повідомлялося, що ворог 15 травня атакував Миколаїв. Також зранку 15 травня російські окупаційні війська вдарили по багатоповерхівці у Херсоні. Окрім того, Цензор.НЕТ інформував, що російські війська завдають ударів по Херсону.

Автор: 

Миколаїв (1803) обстріл (28428)


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Така хрінь - уова, с...ка, де клістрони, котрі ти, гнида зняв з всієї ППО Миколаївщини у 19 році. Але 82% дебілів та рюськіх Миколаєва тебе обрало. Вони гинуть, ти на Розміши коміка. Кожному своє.
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15.05.2024 16:24 Відповісти
 
 