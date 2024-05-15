Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву: 6 постраждалих, горіла територія СТО. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 травня, війська РФ завдали удару по Миколаєву. Є постраждалі.

Про це повідмляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За даними рятувальників, пожежу, що виникла після ракетного удару, ліквідовано.

"Горіла територія СТО в одному з районів міста, зокрема будівля та припарковані поруч автомобілі, на площі 400 кв. м. Попередньо, відомо вже про 6 постраждалих", - йдеться у повідомленні.











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Раніше повідомлялося, що ворог 15 травня атакував Миколаїв. Також зранку 15 травня російські окупаційні війська вдарили по багатоповерхівці у Херсоні. Окрім того, Цензор.НЕТ інформував, що російські війська завдають ударів по Херсону.