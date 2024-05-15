Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Херсоні: Постраждалих немає. ВIДЕО

Російські окупаційні війська вранці вдарили по багатоповерхівці у Херсоні.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по багатоповерхівці у Корабельному районі міста.

Внаслідок цього обстрілу був пошкоджений дах багатоквартирного будинку. Люди не постраждали.

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