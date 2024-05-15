Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Херсоні: Постраждалих немає. ВIДЕО
Російські окупаційні війська вранці вдарили по багатоповерхівці у Херсоні.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
Російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по багатоповерхівці у Корабельному районі міста.
Внаслідок цього обстрілу був пошкоджений дах багатоквартирного будинку. Люди не постраждали.
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Чайка Київ
показати весь коментар15.05.2024 13:06 Відповісти Мені подобається 0
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