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Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Херсоні: Постраждалих немає. ВIДЕО

Російські окупаційні війська вранці вдарили по багатоповерхівці у Херсоні.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по багатоповерхівці у Корабельному районі міста.

Внаслідок цього обстрілу був пошкоджений дах багатоквартирного будинку. Люди не постраждали.

Читайте: Рашисти вдарили по житловому мікрорайону у Малоданилівській громаді Харківщини: Поранено 3 особи

Автор: 

обстріл (28428) Херсон (3354)


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15.05.2024 13:06 Відповісти
 
 