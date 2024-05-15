Оккупанты ударили по многоэтажке в Херсоне: Пострадавших нет. ВИДЕО

Российские оккупационные войска утром ударили по многоэтажке в Херсоне.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

Российские войска с временно оккупированного левого берега ударили по многоэтажке в Корабельном районе города.

В результате этого обстрела была повреждена крыша многоквартирного дома. Люди не пострадали.

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