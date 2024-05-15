Оккупанты ударили по многоэтажке в Херсоне: Пострадавших нет. ВИДЕО
Российские оккупационные войска утром ударили по многоэтажке в Херсоне.
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
Российские войска с временно оккупированного левого берега ударили по многоэтажке в Корабельном районе города.
В результате этого обстрела была повреждена крыша многоквартирного дома. Люди не пострадали.
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Чайка Київ
показать весь комментарий15.05.2024 13:06 Ответить Мне нравится 0
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