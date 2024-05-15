РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8401 посетитель онлайн
Новости Видео Война
2 177 1

Оккупанты ударили по многоэтажке в Херсоне: Пострадавших нет. ВИДЕО

Российские оккупационные войска утром ударили по многоэтажке в Херсоне.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

Российские войска с временно оккупированного левого берега ударили по многоэтажке в Корабельном районе города.

В результате этого обстрела была повреждена крыша многоквартирного дома. Люди не пострадали.

Также читайте: Рашисты ударили по жилому микрорайону в Малоданиловской громаде Харьковщины: Ранены 3 человека

Автор: 

обстрел (27107) Херсон (2815)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.05.2024 13:06 Ответить
 
 