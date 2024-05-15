РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10860 посетителей онлайн
Новости Война
1 101 1

Рашисты ударили по жилому микрорайону в Малоданиловской громаде Харьковщины: Ранены 3 человека

Росіяни обстріляли Малоданилівську громаду

Российские оккупанты нанесли удар по Малоданиловской громаде на Харьковщине, в результате чего пострадали 3 человека.

Об этом рассказал Суспільному руководитель громады Александр Гололобов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, было попадание в жилой микрорайон, в результате чего повреждены больница и два авто.

Двое медсестер получили ранения: у одной черепно-мозговая травма, другой женщине зашивают колено.

Также контузии получил главный врач.

Также читайте: Попытки врага прорвать оборону на Харьковщине остановлены, ситуация стабилизирована. В районах Лукьянцов и Волчанска продолжаются бои, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

обстрел (26850) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рашисти - шо за новояз дебільний?
Є ж давнє і всім зрозуміле визначення - фашисти. Російсько- фашисьські війська.
показать весь комментарий
15.05.2024 12:12 Ответить
 
 