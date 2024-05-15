Рашисты ударили по жилому микрорайону в Малоданиловской громаде Харьковщины: Ранены 3 человека
Российские оккупанты нанесли удар по Малоданиловской громаде на Харьковщине, в результате чего пострадали 3 человека.
Об этом рассказал Суспільному руководитель громады Александр Гололобов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, было попадание в жилой микрорайон, в результате чего повреждены больница и два авто.
Двое медсестер получили ранения: у одной черепно-мозговая травма, другой женщине зашивают колено.
Также контузии получил главный врач.
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Є ж давнє і всім зрозуміле визначення - фашисти. Російсько- фашисьські війська.