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Новини Війна
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Рашисти вдарили по житловому мікрорайону у Малоданилівській громаді Харківщини: Поранено 3 особи

Росіяни обстріляли Малоданилівську громаду

Російські окупанти завдали удару по Малоданилівській громаді на Харківщині, внаслідок чого постраждали 3 особи.

Про це розповів Суспільному керівник громади Олександр Гололобов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, було влучання у житловий мікрорайон, внаслідок чого пошкоджено лікарню та два авто.

Двоє медсестер дістали поранення: в однієї черепно-мозкова травма, іншій жінці зашивають коліно.

Також контузії зазнав головний лікар.

Читайте: Спроби ворога прорвати оборону на Харківщині зупинено, ситуацію стабілізовано. У районах Лук’янців і Вовчанська тривають бої, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

обстріл (28171) Харківщина (6054)


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Рашисти - шо за новояз дебільний?
Є ж давнє і всім зрозуміле визначення - фашисти. Російсько- фашисьські війська.
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15.05.2024 12:12 Відповісти
 
 