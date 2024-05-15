Рашисти вдарили по житловому мікрорайону у Малоданилівській громаді Харківщини: Поранено 3 особи

Російські окупанти завдали удару по Малоданилівській громаді на Харківщині, внаслідок чого постраждали 3 особи.

Про це розповів Суспільному керівник громади Олександр Гололобов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, було влучання у житловий мікрорайон, внаслідок чого пошкоджено лікарню та два авто.

Двоє медсестер дістали поранення: в однієї черепно-мозкова травма, іншій жінці зашивають коліно.

Також контузії зазнав головний лікар.

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