Рашисти вдарили по житловому мікрорайону у Малоданилівській громаді Харківщини: Поранено 3 особи
Російські окупанти завдали удару по Малоданилівській громаді на Харківщині, внаслідок чого постраждали 3 особи.
Про це розповів Суспільному керівник громади Олександр Гололобов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, було влучання у житловий мікрорайон, внаслідок чого пошкоджено лікарню та два авто.
Двоє медсестер дістали поранення: в однієї черепно-мозкова травма, іншій жінці зашивають коліно.
Також контузії зазнав головний лікар.
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Є ж давнє і всім зрозуміле визначення - фашисти. Російсько- фашисьські війська.