Спроби ворога прорвати оборону на Харківщині зупинено, ситуацію стабілізовано. У районах Лук’янців і Вовчанська тривають бої, - ОСУВ "Хортиця"

Спроби окупантів прорвати оборону Сил оборони на півночі Харківщини зупинено, ситуацію дещо вдалося стабілізувати, втім бої тривають.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі загальнонаціонального телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" ситуація залишається загостреною, підрозділи Сил оборони ведуть активні оборонні бої. Однак спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено, ситуацію дещо стабілізовано, зокрема на харківському напрямку", - сказав Волошин.

За його словами, оперативна обстановка на харківському напрямку залишається складною, вона динамічно змінюється, "тривають жорстокі оборонні бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Там є населені пункти, на яких російські війська намагаються закріпитися і використовувати для подальшого просування".

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Волошин повідомив, що за минулу добу на харківському напрямку відбито 11 атак противника, зокрема на таких напрямках, як Глибоке - Липці, Лук'янці - Липці, Борисівка - Нескучне.

Бої у районах Вовчанська

"У районах Лук'янців і Вовчанська також тривають бої. Окупанти прагнуть там отримати певну тактичну перевагу та закріпитися. Але підрозділи ЗСУ не дають їм цієї можливості. Ми контратакуємо, завдаємо ударів артилерією, там залучено велику кількість підрозділів БПЛА. На окремих ділянках у районах Лук'янців і Вовчанська внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника для збереження життів військовослужбовців здійснено переміщення підрозділів на більш вигідні позиції. Там тривають бої", - сказав Волошин.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста