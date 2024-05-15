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Новини Війна
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Спроби ворога прорвати оборону на Харківщині зупинено, ситуацію стабілізовано. У районах Лук’янців і Вовчанська тривають бої, - ОСУВ "Хортиця"

Бої на Харківщині

Спроби окупантів прорвати оборону Сил оборони на півночі Харківщини зупинено, ситуацію дещо вдалося стабілізувати, втім бої тривають.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі загальнонаціонального телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" ситуація залишається загостреною, підрозділи Сил оборони ведуть активні оборонні бої. Однак спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено, ситуацію дещо стабілізовано, зокрема на харківському напрямку", - сказав Волошин.

За його словами, оперативна обстановка на харківському напрямку залишається складною, вона динамічно змінюється, "тривають жорстокі оборонні бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Там є населені пункти, на яких російські війська намагаються закріпитися і використовувати для подальшого просування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Широкомасштабного наступу на півночі Харківщини немає, - ОСУВ "Хортиця"

Волошин повідомив, що за минулу добу на харківському напрямку відбито 11 атак противника, зокрема на таких напрямках, як Глибоке - Липці, Лук'янці - Липці, Борисівка - Нескучне.

Бої у районах Вовчанська 

"У районах Лук'янців і Вовчанська також тривають бої. Окупанти прагнуть там отримати певну тактичну перевагу та закріпитися. Але підрозділи ЗСУ не дають їм цієї можливості. Ми контратакуємо, завдаємо ударів артилерією, там залучено велику кількість підрозділів БПЛА. На окремих ділянках у районах Лук'янців і Вовчанська внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника для збереження життів військовослужбовців здійснено переміщення підрозділів на більш вигідні позиції. Там тривають бої", - сказав Волошин.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

Також читайте: Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста

Автор: 

Харківщина (6054) ОСУВ Хортиця (333) бойові дії (3671)


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Топ коментарі
+18
Ми могли би звести укріплення на Харківщині але тоді б не асфальтували дороги.(Бубачка Боневтік)
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15.05.2024 11:42
+11
знов сцянина в очі?
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15.05.2024 11:36
+8
Знов ці ефективні менеджери все просрали....
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15.05.2024 11:40
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знов сцянина в очі?
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15.05.2024 11:36 Відповісти
Ми могли би звести укріплення на Харківщині але тоді б не асфальтували дороги.(Бубачка Боневтік)
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15.05.2024 11:42 Відповісти
14 травня 2024, 06:08 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4199676.html Кого ж ви наобирали, слабоумні???

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
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15.05.2024 11:38 Відповісти
Ситуація складна але контрольована... 🤮
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15.05.2024 11:39 Відповісти
Знов ці ефективні менеджери все просрали....
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15.05.2024 11:40 Відповісти
Загальна сума замовлень на будівництво оборонних споруд , яку харківська влада вивела на фірми з ознаками фіктивності складає 188 млн. гривен лише на 2024 рік.

Зеленський повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії.

Насправді українські війська відійшли з позицій ще в трьох пунктах і втратили Лук'янці (Харківська). Слова "відійшли з позицій " - це умовно. Ніяких позицій нам немає. Є підписані акти "прийому-передачі", з реальним виконанням робіт 12-30%. Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности". Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
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15.05.2024 11:50 Відповісти
В ефірі телемарафону, але не в реалі. Я учора читала коменти під відео про одного захисника України проти 4 орків. Люди навіть текст не читали,а коментували. Здивувало одне,що Воїн був один,тому,що побратим сидів на дивані. Чому тоді дивуватися....
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15.05.2024 11:57 Відповісти
побратим треба було в лапки взяти(((
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15.05.2024 14:08 Відповісти
Розумію, що на самому кордоні з росією вести будівельні роботи під вогнем неможливо, але можна було там, хоча би, все замінувати дистанційним способом.
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15.05.2024 12:29 Відповісти
Ага, замінувати. Знищено 3 млн дистанційних мін ще при Порошку. І при Зелі теж продовжили "утилізацію". Оттавська конвенція і досі не денонсована.
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15.05.2024 12:50 Відповісти
Где ссылка на новость про уничтожение мин при Порошенко?
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15.05.2024 15:13 Відповісти
Ось, будь-ласка - 2018 рік Порошенко - Гройсман знищення навіть протитанкових мін, інженерних ***********, та інших гостро необхідних зараз для захисту кордону *********** пізньої радянської доби:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/899-2018-%D1%80#Text
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17.05.2024 18:45 Відповісти
НУ ТАК НЕОБХОДИМО ВЫКУРИВАТЬ ИХ С ТЕРРИТОРИИ !!!
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15.05.2024 12:54 Відповісти
нуну
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15.05.2024 13:09 Відповісти
Боже, бережи наших Хлопців!!!
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15.05.2024 14:06 Відповісти
Догралися, падлюки? Докерувалися???
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15.05.2024 14:41 Відповісти
Зупинено але якою ціною!
Хтось поклав життя, а хтось гроші в кишеню за "зроблені фортифікації" за за зуби дракона за ЩІЛЬНІ мінні поля.
Я просто випадаю в осад від того на скільки ефективно працює українська корупція для перемоги Росії в цій війні!
Вона ефективніше і дешевше за любий російський танк, рзс, каб, дрон. Жива українська сила (цвіт нації!!!) знищується звичайною крадіжкою, хабарем, відкатом !
І то ще москалі не почали по серйозному вживати компромати по українській владі, суддям, митникам, прикордонникам.
Корупція знищить Україну. Тут і москалів не треба
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15.05.2024 15:38 Відповісти
Думаю схема працює так:
Виділили гроші
Взяли гроші
Почали будувати ( робити видимість)
Дали звіт що зроблено
Свіснули на той бік ( дали інфу москалям де слабка ділянка)
Москалі зайшли ( наші відійшли)
І УСІО. ... Справа зроблена!
Ні-я-ка ДБР та СБУ вже нічого не перевірить бо теріторія вже під москалями.
Трохи з обілєчєної цифри грошей на хабарі для судей і слідчих з шановних органів і ву а ля!
Хатинка на середземномор'ї для онуків! Бо по їхньому : благо родини то усе!
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15.05.2024 15:49 Відповісти
Знімаю лейбл на вікні - Вірю В ЗСУ - бо зеленский та йього гниди продали все - бетон, зброю, навчання, віру ,суки, продали. Кидають останніх патріотів на смерть без зброї, без укриттів - без нічого - а своїх покидькив, котрі вкрали мільярди призначають особовими дипломатами. Хай тобі, гнида, кожен загиблий війсковий, кожна загибла дитина, мати, батько - хай ти, та твої діти, та батьки вип'ють ту кровь, біль, скаженіння від цього всього. Хай ти здохнеш, разом з своїми близьким у страшених муках і не за один день - повічно - як торгівець смертю українців.
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15.05.2024 16:16 Відповісти
ЗЕлена шобла вигадала новий термін - "контрольований про@об", це коли все про@бали, але про@бали професійно, від початку про@обу, жо його кінця. І, якщо ви в чергове чуєте від ЗЕлідОра чи його офісних щурів, що, мовлял в них все "пад кантролєм", то знайте, це вони про "контрольований про@об" кажуть... Бо ця наволоч вміє лише на@бати та про@їбати, а суспільству тепер головне не дати цим курвам безкарно зїб@ти ...
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15.05.2024 18:19 Відповісти
в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Досвідос!!!
Телемудафон не є джерелом адекватної інформації.
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15.05.2024 23:03 Відповісти
Це такий особливий український шлях самурая: спочатку об'єкт здать (типу дати фору) а потім героїчно його відвойовувати. І це був би жарт якщо би Олег Синєгубов дав відповідь на питання за що він так зненавидів ти 30 000 мешканців Вовчанська і ще десяти сіл, яких відмовився заздалегідь евакуювать? А він би відповів, що нема куда евакуйовувать людей бо Кирюша Тимошенко два роки успішно саботував будування житла для переселенців (частина з тих бомжів зараз воюють в ЗСУ тобто захищають цю чудову владу). Стоп, так це ж той поц що зараз відповідальний за будівлю оборонних укріплень? Авжеж, той. То тих рубежів, яких на харківщині не було? Точно. Ой, вей! Так його ж треба за законом військового часу розстрілять. Ну ти що, як можна, треба бути гуманним і милосердним, ми ж не нелюди якісь як той Сталін! Так через його ж бездіяльність гинуть люди. Ну які ж то люди, то просто громадяни і їх ще залишилось у нас багато, а він начальник - значить недоторканий! То може, якщо він будувать нічого не вміє бо руки з дупи ростуть, його до війська мобілізувать? Ні, цього теж не можна бо він руконєпожимаемий. А тим часом на Київському морі біля села Демидів Лєна Шуляк продовжує будувати приватне місто на 130 гектарів.
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16.05.2024 00:26 Відповісти
Російські окупанти 13 травня також стверджували, що Сорокине (колишній Краснодон) атакували ЗСУ. Український журналіст Денис Казанський повідомляв, що в місті https://war.gordonua.com/smi-soobshchajut-o-silnom-vzryve-na-sklade-***********-v-luhanskoj-oblasti-1706945.html знищено склад *********** російської армії.
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16.05.2024 07:59 Відповісти
 
 