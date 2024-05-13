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Новини Війна
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Ворог мав частковий успіх у районі Лук’янців на Харківщині, - Генштаб

Вовчанськ на Харківщині 11 травня 2024 року

Війська РФ від ранку 13 травня 2024 року завдають ударів по Україні та наступають на низці напрямків. На Харківщині вже зафіксовано 11 ворожих атак, наразі тривають 2 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, по усій лінії фронту ворог продовжує завдавати ракетні та авіаційні удари, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.

Наступ військ РФ на Харківщині

На Харківському напрямку ворог не припиняє наступальні дії, станом на 14.00 13.05.2024 здійснив 11 атак, наразі триває 2 бойових зіткнення. Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено.

Водночас, як зазначається, Силами оборони здійснюються контратакувальні дії.

За даними Генштабу, противник завдав 8 авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.

"Для посилення військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що з початку доби втрати ворога на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння і військової техніки - 8 одиниць.

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На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають атаки в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Харківської області; Стельмахівка, Андріївка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Відбулось 19 бойових зіткнень в районах Синьківка, Іванівка, Берестове, Стельмахівка, Новоігорівка, Макііівка.

Обстановка на Сході 

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку відбулося одне бойове зіткнення. На Сіверському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокамʼянське, Спірне, Виїмка, Роздолівка.

На Краматорському - відбулося 27 бойових зіткнень у районах населених пунктів Григорівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка. Ворог завдав авіаційні удари в районі населених пунктів Дружба та Північне.

На Торецькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Покровському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення.

На Курахівському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень в районах Красногорівка, Новомихайлівка. Нанесено 1 авіаційний удар в районі Новомихайлівка.

На Времівському напрямку нашими захисниками відбито атаки в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Обстановка на Півдні 

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Оріхівському напрямку відбулось 8 бойових зіткнень в районі Старомайорського, одне - триває в районі Роботиного. Наніс авіаційний удар в районі Роботине.

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На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Відбулось 2 бойові зіткнення в районі Кринки, 1 триває.

Обстановка на Півночі 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"В Чернігівській та Сумській областях, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України", - зазначають у Генштабі. 

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Атаки військ РФ на Харківщині

Напередодні у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

Автор: 

Генштаб ЗС (6524) Харківщина (6054) бойові дії (3731)


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Топ коментарі
+29
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13.05.2024 16:25
+16
Всі наші снаряди та ракети в асфальті... і Павел чи США тут ні до чого, бо в нас не Павел і не Байден президенти. Доречі, на ремонт мостів біля Вовчанська на початку року владою ЗЕленого покидька з держбюджету виділено майже 400 мільйонів гривень!!!! Не на дрони, не на фортифікаційні укріплення, а на ремонт мостів в прифронтовому місті, по якому прилітає регулярно з лютого 2022. Тож не у Павела з Байденом треба про снаряди питати - треба вже вішати ту аху@вшу ОПешну зелено-єрмачну погань, яка на крові українців вже собі рай на землі побудувала поки "мудрий нарід" волає : "Байден, Павел, де наші снаряди???"...
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13.05.2024 17:04
+15
Ми героїчно відступаємо а ворог боягузливо наступає.
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13.05.2024 17:01
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13.05.2024 16:25 Відповісти
Лінія оборони будувалась за Вовчанськом. У зоні ураження кабів і арти будувати важко.
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13.05.2024 16:29 Відповісти
Чомусь рашисти на півдні це зробили( якісні оборонні укріплення, у тому числі з бетону, і мінування), і зупинили наш контрнаступ
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13.05.2024 17:00 Відповісти
хіба? як заходиш в донецькій, харківській, луганській на позиції в зоні бд то самі собі робили укриття і тд. що заважало без активних бд укріплюватись????
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13.05.2024 17:14 Відповісти
А КАБи за Вовчанськ не долітають? Ну не 5 км а скільки , 10, 15 треба будувати? То може в Краснограді, туди поки вони не долітають.
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13.05.2024 18:39 Відповісти
Кругом сунуться - де вже ті снаряди від Павела - де снаряди від США - в яких на складах 3млн касетників
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13.05.2024 16:26 Відповісти
Коли кругом сунуть, арта вже не дуже допоможе. Донік писав, що як мурахи: в кожну щілину лізуть всюди, з втратами не рахуючись.
Тут більше дрони, міномети, гранатомети і багато набоїв допоможуть.
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13.05.2024 16:34 Відповісти
Я за те шоб іх відстрілювати на відстані - бо коли вони зближаються - то іх в рази більше - хлопці кажуть - коли на тебе лізе 5 кацапів - то яким би Рембо ти не був - хер відіб"єшся -- а бити іх на відстані 30 - 40 км зовсім друга віина
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13.05.2024 16:42 Відповісти
Для цього треба мати:
- багато "крил" в небі для раннього виявлення
- багато снарядів, бажано касетних
- чимало стволів арти (бо ланцети не сплять, літають у великих кількостях, нещодавно Богдану ще одну спалили).
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13.05.2024 16:46 Відповісти
Ну так - все в комплексі - в ближньому бою ми в них не виграєм - стоіть ім тільки заити в місто і вони наших видавлюють - наша перемога тільки на відстані
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13.05.2024 16:53 Відповісти
Тому що їх дуже багато і з втратами не рахуються.
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13.05.2024 16:55 Відповісти
Для них це не втрати - ше на початках - коли в них були втрати 50тис - я казав коли буде вбито 2 млн - може на рашці хтось почухається
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13.05.2024 16:59 Відповісти
Всі наші снаряди та ракети в асфальті... і Павел чи США тут ні до чого, бо в нас не Павел і не Байден президенти. Доречі, на ремонт мостів біля Вовчанська на початку року владою ЗЕленого покидька з держбюджету виділено майже 400 мільйонів гривень!!!! Не на дрони, не на фортифікаційні укріплення, а на ремонт мостів в прифронтовому місті, по якому прилітає регулярно з лютого 2022. Тож не у Павела з Байденом треба про снаряди питати - треба вже вішати ту аху@вшу ОПешну зелено-єрмачну погань, яка на крові українців вже собі рай на землі побудувала поки "мудрий нарід" волає : "Байден, Павел, де наші снаряди???"...
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13.05.2024 17:04 Відповісти
Так - але по любому ми один на один не вистоім - в них економіка в 10 р більша і людеи в рази більше
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13.05.2024 17:08 Відповісти
Про це треба було думати перед тим, як намагатися закидувати кацапів шапками. І не заглядати до рота Заходу, а впрягатися усією країною в оборонку по 4 зміни, реанімувати усі ракетні та збройні програми. Але Зелені оборона країни не цікава, їм цікавий дерибан бабла. І якщо ***** зруйнує Україну, зелена шобла переведе стрілки на "недостатню допомогу Заходу" і все.
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13.05.2024 17:18 Відповісти
Дороги то таке, по дорогам їздять, в т.ч. військові машини (які по бездоріжжю убиваються). Мене цікавит якого хєра будують тротуарчики, скверіки, торгівельно-розважальні центри і прочу діч. А дороги потрібні. БО якщо не на дороги то на ремонт машин доведеться витрачати. І гроші і час.
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13.05.2024 22:40 Відповісти
Ви кажете: "Дороги то таке"... ЗЕлена влада мародерить мільярдами не лише на дорогах, ось розслідування як керівництво Харківської ОВА (це пряма преЗЕдентська вертикаль та його призначенці) краде на будівництві фортифікаційних укріплень в Харківській області, "відмиваючи" сотні мільйонів гривень через підставні фірми-прокладки . І роблять вони так виключно зі згоди та під "кришуванням" ЗЕ-лідОра та його ОПи. І так робить не лише Харківська ОВА, так робить вся реЗЕдентська владна вертикаль по всій Україні, а це вже вкрадені у народа під час кривавої війни сотні мільярдів гривень, бо там крадуть на всьому, не лише на укріпленнях.
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14.05.2024 10:31 Відповісти
Так шо, не будувати? Влада і на фортифікаціях краде і взагалі всі все крадуть. Давайте кричати "не треба заправляти машини військовим бо командіри крадуть!". Навіть не так - "не треба заправляти _нікому_ бо отой який гондон вкрав 200 літрів соляри"
Звізди просто треба давати, от тільки ті хто здатен давати зараз утилізовуються на фронті, тому влада і "страх потєряла" (
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14.05.2024 10:54 Відповісти
Дивно, орки можуть будувати, а у Зеленського-СРАТЬєха, одні виступи та заяви …
Мабуть московити, їх не слухають… без роялю…
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13.05.2024 16:34 Відповісти
Як завжди зима прийшла неочукуванно…

Але « ми були готові»…

до чого?
Щоб кожен день відходити?!
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13.05.2024 16:42 Відповісти
А где Синегубатий, что пи..ел везде что все построено !!!!
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13.05.2024 16:43 Відповісти
в Волчанске!
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13.05.2024 17:10 Відповісти
ну да конечно, хорошо если он еще в Харькове, а не под Полтавой
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13.05.2024 17:34 Відповісти
харьковские ТК посмотрите... это для объективности информации, не более!
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13.05.2024 18:17 Відповісти
"Ворог мав частковий успіх" з уст нашої влади звучить як вирок. Все робиться нашою владою щоб не перемогти. Армія не вистоїть якщо єрмак з найвеличнішим не перестають "стріляти" у спину. Ну невже ніхто не бачить що Україну просто здають. Не такі страшні москальські воші як українські гниди.
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13.05.2024 16:54 Відповісти
а еще "ситуация тяжелая, но контролируемая", а через некоторое время "отошли на более выгодные позиции"
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13.05.2024 17:37 Відповісти
У Зельоних це тепер тренд такий. Кацапи не просуваються, а мають частковий успіх.
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13.05.2024 16:58 Відповісти
Этот тренд у них почти все время войны такой
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14.05.2024 07:54 Відповісти
Ми героїчно відступаємо а ворог боягузливо наступає.
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13.05.2024 17:01 Відповісти
ну ясен же пень кацапы наступают, чтобы в плен сдаться
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13.05.2024 17:39 Відповісти
Ось і ми вже використовуємо те кацапське "отрицательное наступление", з якого так глузували. Вже було "побудували, але трішки не те", " побудували, що змогли"... Чекаємо "нічого не побудували, бо проє...ли". І це з рота синегубого, який швидко поїде десь послом... Мирні гарантії розробляти
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13.05.2024 17:38 Відповісти
Провал стався через відсутність необхідних укріплень. Уряд Зеленського лише закликав українців вступати в армію, але не надав українським солдатам зброї та укріплень. Залишивши українських солдатів беззахисними перед вогневою силою російської армії.
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13.05.2024 22:13 Відповісти
Ми все знаємо, ми готуємось, ми будуємо, це для нас не буде неочікувано, але ми зараз відходимо на нові рубежі і там знов будем готуватись і все знати. Приблизний текст чергового вечірнього відосіка від слабенько бритого.
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13.05.2024 23:44 Відповісти
 
 