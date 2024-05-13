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Росіяни взяли в полон цивільних у Вовчанській громаді, їх утримують у підвалі від 11 травня, - прокуратура. ВIДЕО

Окупанти 11 травня взяли в полон кількох місцевих мешканців у Вовчанську, декому з полонених вдалося втекти 13 травня. Харківська прокуратура розпочала розслідування за фактом взяття у полон цивільного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. 

За даними слідства, у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року.

13 травня декому з них вдалось втекти та дістатись до волонтерів. 

Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти. Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усіх мешканців Вовчанська евакуюють упродовж доби, - голова МВА Гамбарашвілі

Як додають у прокуратурі, такі дії представників держави-агресорки є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Спроба наступу армії РФ на Харківщині

Міноборони України заявило, що вранці 10 травня армія РФ намагалася прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Станом на 11 травня тривали оборонні бої за населені пункти Харківщини, що розташовані у "сірій зоні" прикордоння.

Станом на 13 травня сіра зона на Харківщині збільшилася, рашисти намагаються розтягнути оборону ЗСУ.

Силами поліції з 10 травня по 12:00 13 травня з прикордонних громад Харківської області евакуйовані 1741 громадянин. 

Автор: 

полон (1561) прокуратура (3676) Харківщина (6054) Вовчанськ (416)


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Топ коментарі
+30
Як рашисти, яких не було у Вовчанську, взяли полонених у Вовчанську?
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13.05.2024 15:55
+25
нова Буча під'їхала дякуйте величному боневтіку
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13.05.2024 15:58
+24
Ви нє панімаєтє. Ситуація складна але контрольована.
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13.05.2024 15:57
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13.05.2024 15:54 Відповісти
Як рашисти, яких не було у Вовчанську, взяли полонених у Вовчанську?
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13.05.2024 15:55 Відповісти
Ви нє панімаєтє. Ситуація складна але контрольована.
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13.05.2024 15:57 Відповісти
Читай уважніше разом з Grant - Вовчанська громада,а це навколішні села.
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13.05.2024 16:11 Відповісти
/взяли в полон кількох місцевих мешканців у Вовчанську\ - перший абзац.
Нічого дивного, статтю писали люди. Людям притаманно робити помилки.
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13.05.2024 16:17 Відповісти
Ой і не кажіть. Що притаманно, то притаманно.
Тільки деякі з них, коли стають опудалами "президента" - свої помилки визнавати не бажають ніяк.
А від цього гинуть тисячі людей - від "помилок".
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13.05.2024 16:38 Відповісти
Я вважаю, що це були не помилки, а цілеспрямовані дії.
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13.05.2024 16:45 Відповісти
+++
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13.05.2024 17:04 Відповісти
ну зрозумыло що тобі все що від лідора то божа роса! а то що наші хлопці звідти кажуть то ІПСО! бої на околицях Вовчанська то теж херня мабуть?
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13.05.2024 16:29 Відповісти
Читати завжди треба уважно - це правда. Наприклад ось це:

https://www.unian.ua/war/u-vovchansku-pochalisya-vulichni-boji-viyskoviy-12633675.html
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13.05.2024 16:35 Відповісти
Кого ви тими Конвенціями лякаєте?
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13.05.2024 15:56 Відповісти
рускі мір ?
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13.05.2024 15:57 Відповісти
от як сидіти та слухати???
треба розстрілять...
і думати,
це про тебе чи ні???
Слава Богу втекли...
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13.05.2024 15:57 Відповісти
Ну що діти малі, не можна вірити тому, хто повернувся від ворога.
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13.05.2024 17:41 Відповісти
нова Буча під'їхала дякуйте величному боневтіку
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13.05.2024 15:58 Відповісти
головне щоб не було Паніки
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13.05.2024 16:03 Відповісти
... " ситуація важка , але контрольована , ворог має незначні просування.." ... ми їх там не ждали... а вони приперлись ... словами задристовича ." ну проіпалі " в черговий раз.
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13.05.2024 16:19 Відповісти
Розумні втекли , а ціла сім'я ждунів залишилася .. Але чому розумні до останнього чекали , марафон дивилися , де все "рожеве і пухнасте " ?
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13.05.2024 16:03 Відповісти
не в полон,а в заручники
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13.05.2024 16:07 Відповісти
І якось то вдалося тим москалям просочитися через мінні поля та 3 лінії оборони з бетону! Просто магія якась!
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13.05.2024 16:12 Відповісти
"Оборону з бетону" на самому кордоні ніхто не будує. Це й дурню зрозуміло.
А ось на рахунок "мінних полів" - питання хороше. Думаю просто не було цих мін у наявності. Їх на Донецький напрямок не вистачає.
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13.05.2024 16:24 Відповісти
мін нема у наявності? ви це серйозно зараз?
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13.05.2024 16:31 Відповісти
Замість дурних запитань, порахуйте довжину лінії фронту, довжину кордону, яку необхідно замінувати. Придумайте будь-яку густину мінування (ну хоча б 2 міни на 1 кв.м), придумайте глибину мінування (ну там 200 - 300 м). Порахуйте скільки треба мін. Потім погуглить скільки мін є на складах Заходу. Згодом на складах усього світу.
Дуже сильно здивуєтеся ...
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13.05.2024 17:03 Відповісти
А Ви випадково не чули навіщо найнайнайбоневтік знищив у 2020 і 2021 роках 4 мільйони мін, які були в нас на складах?
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13.05.2024 18:35 Відповісти
Звідки інфа? Посилання до студії. Чи бабусі біля підїїзду розповідали?
Навіть якщо це так, то як це зараз допоможе ЗСУ? Просто попіздіти?
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14.05.2024 10:29 Відповісти
замість дурних висновків може щось інше порахуємо, починаючи з квітня 2019-го?
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13.05.2024 20:19 Відповісти
Ось тому ми й програємо війну! Так як ти і тобі подібні, замість того, щоб пропонувати що робити тут і зараз, тільки кажуть "давайте порахуємо з квітня 2019". Маєш машину часу? Ти можеш повернутися в "квітень 2019 р." і щось змінити? Навіщо цей словестний понос ні о чом?
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14.05.2024 10:26 Відповісти
Лінії оборони знаходяться за овчанськом, а не перед ним. Щодо мінних полів - питання, чи у нас ті міні є. І ще нагадаю, що на відміну від рашистів, ми наші протипіхотні міні утилізували практично усі згідно з зобов'язаннь щодо знищення протипіхотних мін. Так, і після 2014 року теж утилізували - і при Порошенкові, і при Зеленькому мільонами знищували протипіхотня міни.
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13.05.2024 17:29 Відповісти
А у Мереф'янській громаді ще нікого у полон не взяли?
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13.05.2024 16:13 Відповісти
Дивне мовчання Верещук, Стефанішиної і отого Шмигаля, кадровики в секретаріаті КМУ понаписували їм в трудові урядові посади, щоб потім їм Українці, щей пенсії виплачували, за таке «виконання» ними обов'язків …
Полонені Українці та ті, що постраждали від орків, мають право висловити, отим «мудрим урядовцям», відповідно до РИГламенту КМУ, недовіру та звернутися до суддівських щодо припинення оплати таким урядовцям, за тупе сидіння їх на посадах, що призвело до полону Українців та смерті!!
Уряд шмигаля з усіма так званими члЄнами, зобов'язаний добровільно звернутися до НацдержСлужби щодо скасування відповідних записів у своїх трудових книжках, через КРИВАВІ наслідки їх дій/бездіяльності, що призвели до СМЕРТІ Українців в масштабах Держави
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13.05.2024 16:27 Відповісти
Як каже Зеленскій, це не окуповані села, це сіра зона.
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13.05.2024 17:00 Відповісти
Нежить кацапська.
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13.05.2024 17:39 Відповісти
Зєля і сирок молодці, здають Харків згідно плану рашистів і Оманського договорняку
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13.05.2024 19:16 Відповісти
 
 