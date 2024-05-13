Росіяни взяли в полон цивільних у Вовчанській громаді, їх утримують у підвалі від 11 травня, - прокуратура. ВIДЕО

Окупанти 11 травня взяли в полон кількох місцевих мешканців у Вовчанську, декому з полонених вдалося втекти 13 травня. Харківська прокуратура розпочала розслідування за фактом взяття у полон цивільного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року.

13 травня декому з них вдалось втекти та дістатись до волонтерів.

Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти. Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу.

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Як додають у прокуратурі, такі дії представників держави-агресорки є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.





Спроба наступу армії РФ на Харківщині

Міноборони України заявило, що вранці 10 травня армія РФ намагалася прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Станом на 11 травня тривали оборонні бої за населені пункти Харківщини, що розташовані у "сірій зоні" прикордоння.

Станом на 13 травня сіра зона на Харківщині збільшилася, рашисти намагаються розтягнути оборону ЗСУ.

Силами поліції з 10 травня по 12:00 13 травня з прикордонних громад Харківської області евакуйовані 1741 громадянин.