Росіяни взяли в полон цивільних у Вовчанській громаді, їх утримують у підвалі від 11 травня, - прокуратура. ВIДЕО
Окупанти 11 травня взяли в полон кількох місцевих мешканців у Вовчанську, декому з полонених вдалося втекти 13 травня. Харківська прокуратура розпочала розслідування за фактом взяття у полон цивільного населення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року.
13 травня декому з них вдалось втекти та дістатись до волонтерів.
Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти. Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу.
Як додають у прокуратурі, такі дії представників держави-агресорки є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.
Спроба наступу армії РФ на Харківщині
Міноборони України заявило, що вранці 10 травня армія РФ намагалася прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.
Станом на 11 травня тривали оборонні бої за населені пункти Харківщини, що розташовані у "сірій зоні" прикордоння.
Станом на 13 травня сіра зона на Харківщині збільшилася, рашисти намагаються розтягнути оборону ЗСУ.
Силами поліції з 10 травня по 12:00 13 травня з прикордонних громад Харківської області евакуйовані 1741 громадянин.
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Нічого дивного, статтю писали люди. Людям притаманно робити помилки.
Тільки деякі з них, коли стають опудалами "президента" - свої помилки визнавати не бажають ніяк.
А від цього гинуть тисячі людей - від "помилок".
https://www.unian.ua/war/u-vovchansku-pochalisya-vulichni-boji-viyskoviy-12633675.html
треба розстрілять...
і думати,
це про тебе чи ні???
Слава Богу втекли...
А ось на рахунок "мінних полів" - питання хороше. Думаю просто не було цих мін у наявності. Їх на Донецький напрямок не вистачає.
Дуже сильно здивуєтеся ...
Навіть якщо це так, то як це зараз допоможе ЗСУ? Просто попіздіти?
Полонені Українці та ті, що постраждали від орків, мають право висловити, отим «мудрим урядовцям», відповідно до РИГламенту КМУ, недовіру та звернутися до суддівських щодо припинення оплати таким урядовцям, за тупе сидіння їх на посадах, що призвело до полону Українців та смерті!!
Уряд шмигаля з усіма так званими члЄнами, зобов'язаний добровільно звернутися до НацдержСлужби щодо скасування відповідних записів у своїх трудових книжках, через КРИВАВІ наслідки їх дій/бездіяльності, що призвели до СМЕРТІ Українців в масштабах Держави