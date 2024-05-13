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Новини Війна
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Усіх мешканців Вовчанська евакуюють упродовж доби, - голова МВА Гамбарашвілі

Евакуація жителів з прикордоння Харківщини

Упродовж доби 13 травня з Вовчанська, який унаслідок наступу російських військ на Харківщині опинився на лінії фронту, планують евакуювати до Харкова усіх мешканців міста.

Про це повідомив очільник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі в ефірі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, станом на вечір неділі ще 250 людей звернулися з проханням вивезти їх.

"На 10 годину вечора було 250 заявок, надійшло на нашу гарячу лінію, які бажають виїхати. Але ж це було лише на вечір. На ранок зараз уточнюється цифра. Перші бригади вже поїхали по місту людей евакуювати. Думаю, що протягом доби ми зможемо евакуювати все населення", - зазначив Гамбарашвілі.

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За його словами, евакуація з Вовчанська відбувається під щільним обстрілом російських військ. Людей евакуйовують до Харкова.

Гамбарашвілі запевняє, що місця для розміщення людей є.

"Працюємо ми з координаційним гуманітарним центром. Координуємо всіх, записують усіх. І гуртожитки, є місця де розселяти. Але, як показує практика, 80% всіх людей виїжджають потім самостійно до родичів, знайомих, або у своє житло, яке є на іншій території регіону. Тому десь 20% залишаються в гуртожитках, але ніхто не залишився на вулиці", - резюмував очільник військової адміністрації.

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Харківщина (6054) евакуація (2307) Вовчанськ (414)


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13.05.2024 11:53 Відповісти
Тобто місто поки що під контролем ЗСУ.
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13.05.2024 11:55 Відповісти
Якась провокація проти найвеличнішого лідора **********. Командування все знало, фортифікації були готові, евакуювалт всіх за лічені години ще 10-го, у день наступу. Що ж ця паскуда хоче сказати, що влада може кинути своїх громадян на призволяще? Не може такого бути, якщо вона була б спроможна на таке, то на початку вторгнення ще вчинила б саме так! Харе очєрнять одну з впливових людей року 2023 дєрьмака нашого нєізбранного!
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13.05.2024 12:02 Відповісти
А спробу роздати зброю усім бажаючим мешканцям Вовчанська, аби вони змогли захищатися від рашистів - не робили, пане Гамбарашвілі? Як свого часу, у 2022 році, зробив тодішній очільник харківської СБУ Дудін, який зараз знаходиться за гратами за підозрою у державній зраді?
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13.05.2024 13:01 Відповісти
 
 