Усіх мешканців Вовчанська евакуюють упродовж доби, - голова МВА Гамбарашвілі

Упродовж доби 13 травня з Вовчанська, який унаслідок наступу російських військ на Харківщині опинився на лінії фронту, планують евакуювати до Харкова усіх мешканців міста.

Про це повідомив очільник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі в ефірі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, станом на вечір неділі ще 250 людей звернулися з проханням вивезти їх.

"На 10 годину вечора було 250 заявок, надійшло на нашу гарячу лінію, які бажають виїхати. Але ж це було лише на вечір. На ранок зараз уточнюється цифра. Перші бригади вже поїхали по місту людей евакуювати. Думаю, що протягом доби ми зможемо евакуювати все населення", - зазначив Гамбарашвілі.

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За його словами, евакуація з Вовчанська відбувається під щільним обстрілом російських військ. Людей евакуйовують до Харкова.

Гамбарашвілі запевняє, що місця для розміщення людей є.

"Працюємо ми з координаційним гуманітарним центром. Координуємо всіх, записують усіх. І гуртожитки, є місця де розселяти. Але, як показує практика, 80% всіх людей виїжджають потім самостійно до родичів, знайомих, або у своє житло, яке є на іншій території регіону. Тому десь 20% залишаються в гуртожитках, але ніхто не залишився на вулиці", - резюмував очільник військової адміністрації.

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