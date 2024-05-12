Синєгубов розповів про евакуацію на Харківщині: За сьогодні з Вовчанського напрямку вивезли 1600 людей. ВIДЕО

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про евакуацію місцевого населення з прикордонної смуги області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його телеграм-канал.

"Ворог посилює обстріли Вовчанська. Наші бійці ЗСУ ведуть важкі бої. Північний кордон Харківщини зараз найскладніший напрямок. Але попри плани ворога - всі обʼєднані та працюємо на перемогу: органи влади, правоохоронці, екстрені служби, волонтери, міжнародні партнери. Цілодобово комунікуємо із військовим командуванням", - підкреслив керівник ОВА.

За словами Синєгубова, за кілька днів евакуювали майже 6 тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району.

"Кожен отримує повний супровід - від гуманітарного до юридичного. Закликаємо жителів і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється", - наголосив він.

Як писав Цензор.НЕТ раніше, Олег Синєгубов спростував інформацію про те що місцева влада Харківської області залишила робочі місця через наступ росіян.

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