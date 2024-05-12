УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11079 відвідувачів онлайн
Новини Відео
2 706 15

Синєгубов розповів про евакуацію на Харківщині: За сьогодні з Вовчанського напрямку вивезли 1600 людей. ВIДЕО

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про евакуацію місцевого населення з прикордонної смуги області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його телеграм-канал.

"Ворог посилює обстріли Вовчанська. Наші бійці ЗСУ ведуть важкі бої. Північний кордон Харківщини зараз найскладніший напрямок. Але попри плани ворога - всі обʼєднані та працюємо на перемогу: органи влади, правоохоронці, екстрені служби, волонтери, міжнародні партнери. Цілодобово комунікуємо із військовим командуванням", - підкреслив керівник ОВА.

За словами Синєгубова, за кілька днів евакуювали майже 6 тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району.

"Кожен отримує повний супровід - від гуманітарного до юридичного. Закликаємо жителів і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється", - наголосив він.

Як писав Цензор.НЕТ раніше, Олег Синєгубов спростував інформацію про те що місцева влада Харківської області залишила робочі місця через наступ росіян.

Читайте: Успіхи військ РФ на Харківщині умовні, окупанти зайшли у постійну "сіру зону", - командир 125 ОБр ТрО Горбенко

Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2312) Синєгубов Олег (858) наступ (230) Вовчанськ (416)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Київ повинен включити розум і говорити з НАТО про сухопутні війська для підтримки України, бо перетворювати Харків на другий Маріуполь це уже занадто навіть для зеболота.
показати весь коментар
12.05.2024 22:16
+11
В прошлом году...
показати весь коментар
12.05.2024 22:20
+8
Сподіваюся, що ці 1600 людей добре пам'ятають за кого вони голосували у 2019.
показати весь коментар
12.05.2024 22:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заспокойтеся! Це планова контрольована евакуація
показати весь коментар
12.05.2024 22:15 Відповісти
Київ повинен включити розум і говорити з НАТО про сухопутні війська для підтримки України, бо перетворювати Харків на другий Маріуполь це уже занадто навіть для зеболота.
показати весь коментар
12.05.2024 22:16 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2024 22:38 Відповісти
Сподіваюся, що ці 1600 людей добре пам'ятають за кого вони голосували у 2019.
показати весь коментар
12.05.2024 22:16 Відповісти
І все одно шкода. Дурне, але ж рідне. Куди його дінеш? Переживаєш, і хочеш, щоб все було добре. Щоб повернулося додому, до коріння, до України.
показати весь коментар
12.05.2024 22:29 Відповісти
В прошлом году...
показати весь коментар
12.05.2024 22:20 Відповісти
Схоже, Олєжка буде пижжений по синім губам
показати весь коментар
12.05.2024 22:33 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2024 22:49 Відповісти
А куди ви евакуйовуєте цих здоровенних місцевих мужиків, до Львова?! А хто буде Харківщину захищати, львів'яни ?!
показати весь коментар
12.05.2024 22:51 Відповісти
Не так давно цей Синьогубов рапортував про кілометри бетону оборонних укріплень...
показати весь коментар
12.05.2024 23:52 Відповісти
Даже экскурсию сделал...
показати весь коментар
13.05.2024 00:26 Відповісти
Народ этих тварей, зыденка и дерьмака надо подымать на вилы.
показати весь коментар
13.05.2024 00:42 Відповісти
Було казано ще рік тому бетоном окопуватися по тодішній лінії фронту.

Було казано ще рік тому мінувати в 3 шари весь периметр імовірного наступу росіян.

Було казано ще рік тому будувати фортифікаційні укріплення, і бажано механізованою технікою, коли й де це ще було можливо.

Було казано ще рік тому переглянути пріоритетність бюджетних витрат і змістити акцент із мирних видатків на оборонні.

Було казано ще рік тому забути про наступальні маневри й перейти на тактику непролазної, стіноподібної, глухої оборони навідпір.

Було казано ще рік тому усунути дискомунікацію та дискоординацію різних підрозділів військ.

Що тільки не було казано нашими західними союзниками, їхніми розвідками та військовими консультантами…

«Двічі в одну річку не ввійдеш», - у відповідь насвистували наші повновладці.
показати весь коментар
13.05.2024 09:39 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2024 15:28 Відповісти
 
 