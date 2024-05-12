Вся інформація про нібито "виїзд" органів влади Харківщини - абсолютні фейки, - Синєгубов

Олег Синєгубов спростував інформацію про те що місцева влада Харківської області залишила робочі місця через наступ росіян.

Про це очільник Харківської ОВА написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Синєгубов підкреслив, що як це було і 24-го лютого 2022 року, "вся інформація про нібито "виїзд" органів влади - абсолютні фейки".

"Зараз особлива інформаційна увага прикута до Харківщини. В тому числі і з ворожого боку, спостерігаємо активізацію ворожого ІПСО.Влада області, адміністрації Вовчанської громади та громад Харківського району працюють на місцях", - наголосив він.

Всі обʼєднують зусилля для боротьби з ворогом: і військові, і цивільні.

Постійно на звʼязку з військовим командуванням, виконуємо усі їхні задачі.

Фортифікації, що були побудовані силами обласної адміністрації, нині займають Сили оборони України.

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"Звертаюся до жителів та ЗМІ: не допомагайте ворогу дискредитувати військових Збройних Сил України, які зараз стримують ворога на північних та східних кордонах нашої області. Довіряйте офіційній інформації, допомагайте українській армії та вірте в ЗСУ!", - закликав Олег Синєгубов.

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