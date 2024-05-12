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Новини Війна
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Вся інформація про нібито "виїзд" органів влади Харківщини - абсолютні фейки, - Синєгубов

Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині під час російського наступу

Олег Синєгубов спростував інформацію про те що місцева влада Харківської області залишила робочі місця через наступ росіян.

Про це очільник Харківської ОВА написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Синєгубов підкреслив, що як це було і 24-го лютого 2022 року, "вся інформація про нібито "виїзд" органів влади - абсолютні фейки".

"Зараз особлива інформаційна увага прикута до Харківщини. В тому числі і з ворожого боку, спостерігаємо активізацію ворожого ІПСО.Влада області, адміністрації Вовчанської громади та громад Харківського району працюють на місцях", - наголосив він.

Всі обʼєднують зусилля для боротьби з ворогом: і військові, і цивільні.

  • Постійно на звʼязку з військовим командуванням, виконуємо усі їхні задачі.
  • Фортифікації, що були побудовані силами обласної адміністрації, нині займають Сили оборони України.

Читайте: З прикордонних населених пунктів Харківщини евакуювали вже понад 4500 мешканців, - ДСНС. ФОТОрепортаж

"Звертаюся до жителів та ЗМІ: не допомагайте ворогу дискредитувати військових Збройних Сил України, які зараз стримують ворога на північних та східних кордонах нашої області. Довіряйте офіційній інформації, допомагайте українській армії та вірте в ЗСУ!", - закликав Олег Синєгубов.

Раніше очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі спростував нібито захід російських окупантів у місто

Автор: 

Харківщина (6054) наступ (229) Вовчанськ (414)


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Топ коментарі
+9
Ніщо так не поширює фейки і ІПСО як їх спростування кришталево чесними людями...
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12.05.2024 20:33
+7
Твоїми синіми губами да й мьод пити
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12.05.2024 20:33
+6
А ми трішки почекаємо... Час він такий, - покаже хто ******,- цензор чи синьогубий🤔🧐😁
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12.05.2024 20:35
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Твоїми синіми губами да й мьод пити
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12.05.2024 20:33 Відповісти
пише з криму за філіжанкою кави, гадаю не помилились
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12.05.2024 21:02 Відповісти
Ні. З Криму "за чашечкою кофе"
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12.05.2024 22:20 Відповісти
Від постійного піздєжа - губи посиніли!
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12.05.2024 22:37 Відповісти
Ніщо так не поширює фейки і ІПСО як їх спростування кришталево чесними людями...
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12.05.2024 20:33 Відповісти
А ми трішки почекаємо... Час він такий, - покаже хто ******,- цензор чи синьогубий🤔🧐😁
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12.05.2024 20:35 Відповісти
Не Цензор,а окремі коментатори на форумі.
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12.05.2024 20:38 Відповісти
Поруч з ними, мабуть уже, РОЗГОРНУТІ нові бальойни з військовозобов'язаних з ОПУ, ВРУ, СЕКРЕТАРІАТУ КМУ, мабуть… А на їх посади, кадровики з ДУСі, спокійно оформлять, відповідно жінок, щоб чоловіки під час війни, займалися - чоловічою роботою, а не переховувалися за посадами та професіями…
Зеленський з шмигалем та Стефанчуком, зобов'язані це зробити до 21 травня! Єрмак з татаровим, нарешті зможуть йти ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ!
Можливо і аброхамія роздуплиться… Не буде ж він, усе за дітьми ховатися??

Слава Захисникам України та їх Родинам!!
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12.05.2024 20:40 Відповісти
все як тобі забажається, мій любий ухилянте... пардон, ємігранте, по-новому....
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12.05.2024 21:27 Відповісти
Вся інформація про жирні та неголені владні пики - абсолютні фейки!
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12.05.2024 20:44 Відповісти
Такі зайняті, всі в справах, пику немає коли обдерти.
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12.05.2024 20:52 Відповісти
Не виіхали - таке собі "героиство" - чого не підготувались до наступу рашки?
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12.05.2024 20:44 Відповісти
Всім роздали автомати, сидять в кабінетах з віскі і секретарками в засаді. )
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12.05.2024 20:55 Відповісти
Бачу, ти засланий ***@н.
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12.05.2024 21:08 Відповісти
Ось, довбику, прихильник зеленої сволоти, сам офігіває.

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12.05.2024 21:14 Відповісти
Мертветчук був і співвласником Г+Г, на якому гарував і гарує "квартал" Зеленського.
І квартальним разом із лідором це не муляло.
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12.05.2024 22:15 Відповісти
Ти про що, зелений розумник?
Мертветчук не був співвласником Г+Г?
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12.05.2024 22:43 Відповісти
А чого їм втікати, на кацапів почнуть працювати.
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12.05.2024 21:13 Відповісти
треба кометтар віж невтікача терехова почути... де воно? на симпозиумі кардіохірургів разои з долпою*
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12.05.2024 21:28 Відповісти
Вся інформація про нібито "виїзд" органів влади Харківщини - абсолютні фейки

Повідомив Синегубов з міста Ужгород
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12.05.2024 22:06 Відповісти
Це не дуже добре - залишатися і не мати можливості нічого зробити. https://www.yahoo.com/news/quiet-life-over-young-men-135400588.html
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12.05.2024 22:15 Відповісти
Синьогубів вже набудував фортифікацию. Тепер він НЕВТІК.
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12.05.2024 22:17 Відповісти
Є ще одне чмо у Києві, котре не втекло. І це дуже погано.
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13.05.2024 10:05 Відповісти
 
 