Вся інформація про нібито "виїзд" органів влади Харківщини - абсолютні фейки, - Синєгубов
Олег Синєгубов спростував інформацію про те що місцева влада Харківської області залишила робочі місця через наступ росіян.
Про це очільник Харківської ОВА написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Синєгубов підкреслив, що як це було і 24-го лютого 2022 року, "вся інформація про нібито "виїзд" органів влади - абсолютні фейки".
"Зараз особлива інформаційна увага прикута до Харківщини. В тому числі і з ворожого боку, спостерігаємо активізацію ворожого ІПСО.Влада області, адміністрації Вовчанської громади та громад Харківського району працюють на місцях", - наголосив він.
Всі обʼєднують зусилля для боротьби з ворогом: і військові, і цивільні.
- Постійно на звʼязку з військовим командуванням, виконуємо усі їхні задачі.
- Фортифікації, що були побудовані силами обласної адміністрації, нині займають Сили оборони України.
"Звертаюся до жителів та ЗМІ: не допомагайте ворогу дискредитувати військових Збройних Сил України, які зараз стримують ворога на північних та східних кордонах нашої області. Довіряйте офіційній інформації, допомагайте українській армії та вірте в ЗСУ!", - закликав Олег Синєгубов.
Раніше очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі спростував нібито захід російських окупантів у місто
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Зеленський з шмигалем та Стефанчуком, зобов'язані це зробити до 21 травня! Єрмак з татаровим, нарешті зможуть йти ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ!
Можливо і аброхамія роздуплиться… Не буде ж він, усе за дітьми ховатися??
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
І квартальним разом із лідором це не муляло.
Мертветчук не був співвласником Г+Г?
Повідомив Синегубов з міста Ужгород