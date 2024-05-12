Голова МВА Вовчанська Гамбарашвілі спростував нібито захід російських окупантів у місто: Тривають обстріли й бої

Наразі немає офіційно підтвердженої інформації про перебування російських загарбників у Вовчанську Харківської області, тривають постійні обстріли й бої.

Про це розповів очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, інформація про присутність окупантів у місті офіційно не підтверджена – працюють українські військові.

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Посадовець визнав, що на північному рубежі самого міста чути автоматні постріли й вибухи, проте наголосив, що Вовчанськ знаходиться за чотири кілометри від кордону – тому ця зона постійно обстрілюється й постійно йдуть бої.

"Тому складається така картинка. Поки що Вовчанськ є і буде Україною", — зазначив Гамбарашвілі.