Голова МВА Вовчанська Гамбарашвілі спростував нібито захід російських окупантів у місто: Тривають обстріли й бої
Наразі немає офіційно підтвердженої інформації про перебування російських загарбників у Вовчанську Харківської області, тривають постійні обстріли й бої.
Про це розповів очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, інформація про присутність окупантів у місті офіційно не підтверджена – працюють українські військові.
Посадовець визнав, що на північному рубежі самого міста чути автоматні постріли й вибухи, проте наголосив, що Вовчанськ знаходиться за чотири кілометри від кордону – тому ця зона постійно обстрілюється й постійно йдуть бої.
"Тому складається така картинка. Поки що Вовчанськ є і буде Україною", — зазначив Гамбарашвілі.
Топ коментарі
+18 Bobcat #501910
показати весь коментар12.05.2024 19:53
+17 Andrew Moon
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+15 krot_lub
показати весь коментар12.05.2024 19:55
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І очевидно цей швілі набудував там лінію Мажино об яку безуспішно б'ються лобом кацапи...
Реконструкція мосту на км 35+913 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-04 Харків - Вовчанськ - контрольно-пропускний пункт "Чугунівка", Харківська область. Коригування (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
очікувана вартість
369 350 000,00UAH
лінія Зежино
Рабінович з Івановим видно були зайняті, а Петренка й не питали...
Костін, мабуть завершив з ГПУ, усі попередні слідчі дії, відповідно до своїх обов'язків!!
12.05.2024 807 доба війни
41 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
"Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було проінформовано Головним управлінням розвідки, як і належить, всі необхідні інстанції, керівництво і командування". речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в телемарафоні
Тобто ГУР запевняє, що ПРОІНФОРМУВАЛО вище керівництво про загрозу, а вище керівництво ігнорувало попередження. СБУ заарештуйте когось ! Або ГУР якщо воно бреше, або "вище керівництво", за зраду !
Станом на 12-00 т.в.п.п. України Зеленський відсутній на робочому місці.
Результат "потужної роботи" Зеленського і Сирського - за дві(!) доби противник захопив 106 кв. км української території створивши два плацдарми вздовж прикордонної смуги, біля якої не виявилось жодного (!) позиційного укріплення на які Шмигаль витратив з бюджету майже мільярд гривен. Знову, отой «ХТОСЬ з Оманських», передав прутіну на стіл ці Плани?? Співпадіння ..
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Про це https://t.me/suspilne_kharkiv/40005 розповів очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі у коментарі Суспільному, ( а він не є джерелом офіційної інформації держави,як людина.котра є носієм повноважень держави в Україні???Має дочекатися,коли прийде "офіційна зелена 3,14стьож"
Росія втратила своє "вікно можливостей" для наступу https://focus.ua/uk/*******-novosti/645889-buferna-zona-i-placdarm-butusov-rozpoviv-pro-plan-nastupu-zs-rf-na-harkivshchinu-video у Харківській області . Про це в https://youtu.be/tTniY9mNKls?si=FQPY6n5_uuVuE-lY ефірі телеканалу "Еспресо" 10 травня заявив військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.
"Виглядає, що це максимум - розхитувати, з того наряду сил, який у них є", - зазначив він.
Киричевський пояснив, що на сьогодні на ділянці довжиною 700 кілометрів вздовж кордону з Україною РФ зосередила 50 тисяч бійців. В районі Харківської області накопичені 30 тисяч військових. Також країна-агресорка має 400 одиниць бронетехніки, яку поділили пропорційно.
"Відповідно, такого наряду сил за досвідом того, що росіяни робили у Сумській області, їм має вистачити максимум на демонстрацію спроб проривів, на певну регулярність обстрілів прикордонних районів, але точно навіть не на прорив", - запевнив експерт.
Він наголосив, що у перші 12 годин ЗС РФ прорватися не вдалося, отже "вікно можливостей" вже втрачене. Зі слів Киричевського, надалі не виключені тривалі бої в прикордонні, але про прорив на Харків не йдеться."
Спростувати інформацію про "захід військ" та "нібито захід військ" - протилежні за змістом речі.
Так що ж саме він спростував, га?
В социальных сетях появились кадры с кладбища российского Оренбурга, где похоронены российские оккупанты, погибшие в Украине после вторжения. Один из очевидцев снял видео на камеру мобильного телефона, проезжая мимо городского захоронения на окраине населенного пункта.
https://t.me/Ukraine_365News/77747
Зрозуміло. Рашисти присутні неофіційно.
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12 травня на околицях міста Вовчанськ російські військові відстрелили палець 74-річному місцевому мешканцю.
Про це повідомляє із https://t.me/prokuratura_kharkiv/15950 посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Зазначається, що 12 травня близько 12:30 на околицях міста російські військові відстрелили 74-річному місцевому мешканцю палець. Джерело: