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Голова МВА Вовчанська Гамбарашвілі спростував нібито захід російських окупантів у місто: Тривають обстріли й бої

ЗСУ

Наразі немає офіційно підтвердженої інформації про перебування російських загарбників у Вовчанську Харківської області, тривають постійні обстріли й бої.

Про це розповів очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, інформація про присутність окупантів у місті офіційно не підтверджена – працюють українські військові.

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Посадовець визнав, що на північному рубежі самого міста чути автоматні постріли й вибухи, проте наголосив, що Вовчанськ знаходиться за чотири кілометри від кордону – тому ця зона постійно обстрілюється й постійно йдуть бої.

"Тому складається така картинка. Поки що Вовчанськ є і буде Україною", — зазначив Гамбарашвілі.

Автор: 

Вовчанськ (414)


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Топ коментарі
+18
Ще хто зна, звідки той мер щось пише. Я пам'ятаю, як в 22 році мер Маріуполя щось там теж писав по обстановці в місті. Сидячи в Запоріжжі на той час уже.
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12.05.2024 19:53
+17
Он воно шо... Бамбарашвілі...
Рабінович з Івановим видно були зайняті, а Петренка й не питали...
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12.05.2024 19:56
+15
ТЦК останні вийдуть з Вовчанська.
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12.05.2024 19:55
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Ще хто зна, звідки той мер щось пише. Я пам'ятаю, як в 22 році мер Маріуполя щось там теж писав по обстановці в місті. Сидячи в Запоріжжі на той час уже.
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12.05.2024 19:53 Відповісти
Це не мер.
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12.05.2024 19:57 Відповісти
І що, він не може евакуюватись і з безпечного місця щось звиздіти?
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12.05.2024 19:58 Відповісти
Може. Просто вказую що цього швілі призначив ОП.
І очевидно цей швілі набудував там лінію Мажино об яку безуспішно б'ються лобом кацапи...
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12.05.2024 20:02 Відповісти
Ну да, призначення опою усугубляє провину. По документах лінія мажино, на ділі - канава по коліно. Таким вигідніше щоб "склад згорів" бо "все уже украдено до вас"
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12.05.2024 20:06 Відповісти
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-23-004045-a
Реконструкція мосту на км 35+913 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-04 Харків - Вовчанськ - контрольно-пропускний пункт "Чугунівка", Харківська область. Коригування (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
очікувана вартість

369 350 000,00UAH
лінія Зежино
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12.05.2024 20:20 Відповісти
Освоїли?
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12.05.2024 20:46 Відповісти
погугліть
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12.05.2024 21:21 Відповісти
Так перейдіть за посилання та прочитайте до кінця, що відхилено, бо це напрям до агресора. Але ж аби хайпонути
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12.05.2024 22:59 Відповісти
а що відхилено? там внизу тільки договір підписаний на виконання робіт, і ніяких відхилень
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13.05.2024 10:44 Відповісти
...отримуючі зарплату з бюджету.
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12.05.2024 20:33 Відповісти
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12.05.2024 23:50 Відповісти
ТЦК останні вийдуть з Вовчанська.
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12.05.2024 19:55 Відповісти
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12.05.2024 19:57 Відповісти
З боями ... відстрілюючись до останнього набою !
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12.05.2024 20:04 Відповісти
Ще одне Швілі )
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12.05.2024 19:55 Відповісти
Зайдуть через три дні,тиждень😭
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12.05.2024 19:55 Відповісти
Це одна АГРОХІМІЯ
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12.05.2024 19:56 Відповісти
Он воно шо... Бамбарашвілі...
Рабінович з Івановим видно були зайняті, а Петренка й не питали...
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12.05.2024 19:56 Відповісти
Як завжди пиз.ду в лапті обувають
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12.05.2024 19:56 Відповісти
Злі язики кажуть що там армянська мафія всім заправляє, але то повна брехня, - ось вам і представник грузинської діаспори.
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12.05.2024 20:00 Відповісти
Уличные бои в городе идут уже.
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12.05.2024 20:03 Відповісти
Ну все як завжди "все чудово прекрасна маркіза"
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12.05.2024 20:04 Відповісти
Хаос зайшов з ненацька. Ніхто не знав - розвідник пьє каву у Криму, гнида на зьомках відосиків про контрнаступ, сирський повторює все те шо гнида сказала у вечорі.
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12.05.2024 20:04 Відповісти
Кстаті, де Буданга? Що там нарозвідував?
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12.05.2024 20:05 Відповісти
Путанов, екстерном, вчить 28 ст ККУ разом з Конституцією…
Костін, мабуть завершив з ГПУ, усі попередні слідчі дії, відповідно до своїх обов'язків!!
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12.05.2024 20:08 Відповісти
Зеленський+стефанчук+шмигаль, разом з приблудами95 на посадах у ЦОВВ, були завчасно поінформовані, але знову усе прої@@ли, сидячи дупами на Планах дивної Ставки …

12.‎05.‎2024 807 доба війни

41 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.



"Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було проінформовано Головним управлінням розвідки, як і належить, всі необхідні інстанції, керівництво і командування". речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в телемарафоні

Тобто ГУР запевняє, що ПРОІНФОРМУВАЛО вище керівництво про загрозу, а вище керівництво ігнорувало попередження. СБУ заарештуйте когось ! Або ГУР якщо воно бреше, або "вище керівництво", за зраду !



Станом на 12-00 т.в.п.п. України Зеленський відсутній на робочому місці.

Результат "потужної роботи" Зеленського і Сирського - за дві(!) доби противник захопив 106 кв. км української території створивши два плацдарми вздовж прикордонної смуги, біля якої не виявилось жодного (!) позиційного укріплення на які Шмигаль витратив з бюджету майже мільярд гривен. Знову, отой «ХТОСЬ з Оманських», передав прутіну на стіл ці Плани?? Співпадіння ..


https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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12.05.2024 20:05 Відповісти
Наразі немає офіційно підтвердженої інформації про перебування російських загарбників у Вовчанську Харківської області, тривають постійні обстріли й бої.

Про це https://t.me/suspilne_kharkiv/40005 розповів очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі у коментарі Суспільному, ( а він не є джерелом офіційної інформації держави,як людина.котра є носієм повноважень держави в Україні???Має дочекатися,коли прийде "офіційна зелена 3,14стьож"
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12.05.2024 20:06 Відповісти
зелені все просруть
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12.05.2024 20:10 Відповісти
Спочатку вкрадуть усе що зможуть, а потім вже просруть, як і домовлялись в Омані. Ну що 73%, радійте *****..і
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12.05.2024 20:16 Відповісти
ОЙ ТА ЩО ВИ ТАК ВОЛНУЕТЕСЬ....С ИЗРАИЛЯ ВИДАЧІ НЕТ
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12.05.2024 20:16 Відповісти
Який Вовчанськ? 😲 Не далі, як позавчора сам Сінєгубофф щапевнив, що всі атаки відбиті і ворогу не дісталося жодного метра української землі. Схоже, Харківщина і щагалом слобожанщина для сінєгубових не Україна.
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12.05.2024 20:21 Відповісти
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12.05.2024 20:21 Відповісти
Корупція знищить Україну.
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12.05.2024 20:52 Відповісти
"

Росія втратила своє "вікно можливостей" для наступу https://focus.ua/uk/*******-novosti/645889-buferna-zona-i-placdarm-butusov-rozpoviv-pro-plan-nastupu-zs-rf-na-harkivshchinu-video у Харківській області . Про це в https://youtu.be/tTniY9mNKls?si=FQPY6n5_uuVuE-lY ефірі телеканалу "Еспресо" 10 травня заявив військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

"Виглядає, що це максимум - розхитувати, з того наряду сил, який у них є", - зазначив він.

Киричевський пояснив, що на сьогодні на ділянці довжиною 700 кілометрів вздовж кордону з Україною РФ зосередила 50 тисяч бійців. В районі Харківської області накопичені 30 тисяч військових. Також країна-агресорка має 400 одиниць бронетехніки, яку поділили пропорційно.

"Відповідно, такого наряду сил за досвідом того, що росіяни робили у Сумській області, їм має вистачити максимум на демонстрацію спроб проривів, на певну регулярність обстрілів прикордонних районів, але точно навіть не на прорив", - запевнив експерт.

Він наголосив, що у перші 12 годин ЗС РФ прорватися не вдалося, отже "вікно можливостей" вже втрачене. Зі слів Киричевського, надалі не виключені тривалі бої в прикордонні, але про прорив на Харків не йдеться."
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12.05.2024 20:29 Відповісти
"Експерт"? - взаглі ніхто.
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12.05.2024 20:38 Відповісти
"Відповідно, такого наряду сил за досвідом того, що росіяни робили у Сумській області". А що ті орки у нас на Сумщині робили крім обстрілів з усього і ДРГ? Про що той Ваня-експерт? І довжина кордону не 700 а 1000 км.
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12.05.2024 21:31 Відповісти
Поверніть Залужного! Негайно!
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12.05.2024 20:41 Відповісти
Гамбарашвілі спростував нібито захід російських окупантів у місто

Спростувати інформацію про "захід військ" та "нібито захід військ" - протилежні за змістом речі.
Так що ж саме він спростував, га?
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12.05.2024 20:47 Відповісти
Очевидец показал кладбище в российском Оренбурге.
В социальных сетях появились кадры с кладбища российского Оренбурга, где похоронены российские оккупанты, погибшие в Украине после вторжения. Один из очевидцев снял видео на камеру мобильного телефона, проезжая мимо городского захоронения на окраине населенного пункта.
https://t.me/Ukraine_365News/77747
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12.05.2024 20:50 Відповісти
Це всі знають, всі бачать. Краще б розказав де мінні поля на підступах до Вовчанська чи якісь укріплення. Звісно, що міни у мера немає. Але військовим треба було допомогти з орієнтацією на місцевості місцевими тероборонцями. Чи поліцейськими.
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12.05.2024 21:06 Відповісти
У кого ще дежавю 2022 ? Здають же нас, зелені потвори.
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12.05.2024 21:09 Відповісти
інформація про присутність окупантів у місті офіційно не підтверджена Джерело:

Зрозуміло. Рашисти присутні неофіційно.
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12.05.2024 21:25 Відповісти
Что-то я слегка запутался в этих Швили, это всё тот же или другой?
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12.05.2024 22:29 Відповісти
Тоді як цю інформацію можна пояснити?
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12 травня на околицях міста Вовчанськ російські військові відстрелили палець 74-річному місцевому мешканцю.

Про це повідомляє із https://t.me/prokuratura_kharkiv/15950 посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зазначається, що 12 травня близько 12:30 на околицях міста російські військові відстрелили 74-річному місцевому мешканцю палець. Джерело:
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12.05.2024 23:42 Відповісти
 
 