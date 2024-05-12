Глава ГВА Волчанска Гамбарашвили опроверг якобы заход российских оккупантов в город: Продолжаются обстрелы и бои

На данный момент нет официально подтвержденной информации о пребывании российских захватчиков в Волчанске Харьковской области. Продолжаются постоянные обстрелы и бои.

Об этом рассказал глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, информация о присутствии оккупантов в городе официально не подтверждена - работают украинские военные.

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Чиновник признал, что на северном рубеже самого города слышны автоматные выстрелы и взрывы, однако отметил, что Волчанск находится в четырех километрах от границы - поэтому эта зона постоянно обстреливается и постоянно идут бои.

"Поэтому складывается такая картинка. Пока что Волчанск есть и будет Украиной", - отметил Гамбарашвили.